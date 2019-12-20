Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111137
ALTIN
282.128
DOLAR
5.9286
STERLİN
7.7249
EURO
6.5736
Mevlâna Celaleddin Rumi, 746. vuslat yıl dönümünde TSKM’de anıldı
Son Dakika
ALTAN ERKEKLİ, MEVLÂNA’YI ANLATTI
Ağaç kökleri heykele dönüştü 
Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür...
GOLDEN CİTY AWARDS ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Son Dakika
YILIN EN BAŞARILI DERGİSİ ANT...
Rıza Çalımbay: Kalan 2 maçı kazanırsak büyük avantaj yakalayacağız
Rıza Çalımbay: Kalan 2 maçı...
"Tablet ile Türkiye'den Hindistan'daki hasta ameliyat edilebilecek"
"Tablet ile Türkiye'den Hindistan'daki hasta...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Köpek kisti organ nakline kadar götürebilir

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, halk arasında köpek kisti olarak bilinen karaciğer kist hidatiğinin insanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını söyleyerek, “Köpek kisti organ nakline kadar götürebilir. Kist safra yollarına bası yaparsa ya da açılırsa sarılığa yol açar. Kist patlarsa ölümcül bir alerjik reaksiyon gelişebilir” dedi.

Köpek kisti organ nakline kadar götürebilir

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, halk arasında köpek kisti olarak bilinen karaciğer kist hidatiğinin insanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını söyleyerek, “Köpek kisti organ nakline kadar götürebilir. Kist safra yollarına bası yaparsa ya da açılırsa sarılığa yol açar. Kist patlarsa ölümcül bir alerjik reaksiyon gelişebilir” dedi.

20 Aralık 2019 Cuma 13:23
6 Okunma
Köpek kisti organ nakline kadar götürebilir

İSTANBUL - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nden Prof. Dr. Onur Yaprak, halk arasında köpek kisti olarak bilinen karaciğer kist hidatiğine ilişkin uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Yaprak, “Ülkemizde özellikle hayvanlarda bu parazitin çok yaygın olması nedeniyle kist hidatik hastalığı önemli halk sağlığı sorunlarına neden oluyor. Halk arasında köpek kisti olarak bilinen hastalık insanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Aslında tamamen çok basit önlemlerle bu durumdan korunulabilir. Hastalık dünya üzerinde en çok ülkemizin de bulunduğu doğu Akdeniz bölgesi ile kuzey Afrika, Asya ve güney Amerika’da yaygın” diye konuştu.

HAYVANLARDAKİ PARAZİTE DİKKAT

'Echinococcus granulosus' adı verilen bir parazitin bu hastalığa neden olduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak, şu bilgileri verdi:

“Bu parazitin en yaygın taşıyıcısı köpekler olmakla birlikte kurt, tilki gibi tüm et yiyen hayvanlarda taşıyabilirler. Parazit köpeklerin bağırsaklarında yaşar. Köpek dışkısı ile atılan yumurtalar rüzgâr ve yağmur etkisi ile toprağa yayılır. Bu yumurtalar aylarca toprakta canlı kalır. Yumurtaların bulaştığı sebze, meyve ve yeşilliklerin iyi yıkanmadan yenmesiyle de insanlara bulaşır. Aynı şekilde hastalıklı köpeğe el ile temastan ya da parazit yumurtasının bulaştığı bir toprağa dokunduktan sonra el yıkanmadan yemek yenmesi de başka bir bulaşma yoludur. Tıpkı insanlar gibi koyun, keçi, sığır gibi otla beslenen hayvanlar da yumurtaları alarak hastalanırlar. Alınan bu yumurtalar bağırsak duvarını geçer, kan ve lenf yoluyla öncelik sırasıyla karaciğer, akciğer ve diğer organlara yerleşerek kist formunda yaşamlarını sürdürürler. Kist en çok karaciğerde, ikinci sıklıkta ise akciğerde yerleşir. Nadiren de dalak, böbrek, kalp, beyin, göz yuvasında bile hastalığa yol açabilir.”

İLK ETAPTA BELİRTİLER GÖZE ÇARPMAZ

Prof. Dr. Yaprak, kistin karaciğerde oluşması sırasında başlangıçta hiçbir belirtinin gözlemlenmediğine işaret ederek, “Ancak yıllar içinde kistin büyümesi ile bir dolgunluk hissi ve ağrı, bulantı, kusma gibi şikayetler olur. Kist safra yollarına bası yaparsa ya da açılırsa sarılığa yol açar. Kist patlarsa ölümcül bir alerjik reaksiyon gelişebilir. Bazen de tesadüfen çekilen ultrasonografi veya tomografilerde varlığı fark edilir. Kist hidatik tedavisi kistin yerleştiği organa, organdaki yerine, çapına aynı zamanda da evresine göre değişmekle birlikte tedavi seçenekleri arasında bulunan ilaç tedavisi, PAIR dediğimiz kistin dışarıdan konulan bir kateter ile boşaltılması ve ameliyat yöntemlerinden en etkili olanı ameliyatla kistin tamamen alınmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Karaciğerde ekinokok parazitinin yol açtığı başka bir kist tipi olan alveolar hidatik hastalığında ise tedavinin farklı olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Yaprak “Alveolar tipte olan ekinokok paraziti yine köpeklerin dışkısıyla toprağa karıştığı gibi tilki, çakal, kurt gibi hayvanlarda paraziti yayabilirler. Alveolar hidatik hastalığında kist adeta bir tümör gibi karaciğer içinde yayılır ve bazı hastalarda karaciğerin tümünü değiştirmek yani karaciğer nakli gerekebilir” dedi.

HİJYENİ ELDEN BIRAKMAYIN

Hastalıktan korunmak için yapılması gerekenleri sıralayan Prof. Dr. Yaprak, “Sebze, meyve ve yeşillikler yenmeden önce çok iyi yıkanmalı. Köpeklerle temas ettikten sonra sabun ile el temizlenmeli. Çocuklara dışarıda oyun oynadıktan sonra el yıkama alışkanlığı kazandırılmalı, yemekten önce mutlaka el yıkanmalı. Kesim hayvanlarının hastalıklı karaciğer ve akciğeri köpeklere kesinlikle yedirilmemeli, yakılarak ya da toprağa derin gömülerek imha edilmeli. Mezbahalar mümkün olduğu kadar yerleşim yerlerine uzakta kurulmalı ve çevresi köpeklerin giremeyeceği şekilde duvar ya da tel örgü ile çevrilmeli. Köpekler gezdirilirken etrafa dışkılamaları halinde dışkıları alınarak poşete konulmalı, ağzı bağlandıktan sonra çöpe atılmalı. Başıboş köpekler çocuk oyun alanlarından uzak tutulmalı. Takipli köpekler parazite karşı yılda 4 kez düzenli aralıklar ile ilaçlanmalı” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Köpek Kisti Organ Nakline Kadar GötürebilirGenel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Tablet ile Türkiye'den Hindistan'daki hasta ameliyat edilebilecek"
"Tablet ile Türkiye'den Hindistan'daki hasta ameliyat edilebilecek"
Okullarda ‘virüs’ uyarısı
Okullarda ‘virüs’ uyarısı
Merdiven altı estetik yüz anatomisini bozabilir
Merdiven altı estetik yüz anatomisini bozabilir
Şeker hastalarında gizli kalp riski
Şeker hastalarında gizli kalp riski
Prof. Dr. Yumuk: “Her 3 erişkinden 1’i obez”
Prof. Dr. Yumuk: “Her 3 erişkinden 1’i obez”
Sağlıklı beyin için erkeklere mate, kadınlara adaçayı tavsiyesi
Sağlıklı beyin için erkeklere mate, kadınlara adaçayı tavsiyesi
250 Çinli doktor Türkiye’ye geliyor
250 Çinli doktor Türkiye’ye geliyor
İlaç firmaları uyuz hastalığında yoğun talebe hazırlıksız yakalandı
İlaç firmaları uyuz hastalığında yoğun talebe hazırlıksız yakalandı
“Doktora danışmadan ek gıdaya başlanılmamalı”
“Doktora danışmadan ek gıdaya başlanılmamalı”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans