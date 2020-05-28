Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kolonyadaki alkol oranına dikkat!
Kolonyadaki alkol oranına dikkat!
Öğrencilere telafi sınav imkanı
Öğrencilere telafi sınav imkanı
Süper Lig'de şampiyonluk adayım Trabzonspor
Süper Lig'de şampiyonluk adayım Trabzonspor
Virüs sonrası 'uyum bozukluğuna' dikkat
Virüs sonrası 'uyum bozukluğuna' dikkat
İş insanı Mustafa Akbel, kazada öldü
İş insanı Mustafa Akbel, kazada...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kolonyadaki alkol oranına dikkat!

Koronavirüs sürecinde en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi de geleneksel kolonya oldu. Virüsü öldürmesi nedeniyle kolonya satışları patlarken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Wilke Topçu kolonyada kullanılan yüzde 60-70 oranlarındaki alkolün etkili olduğunu ancak daha yüksek oranlardaki alkolün virüsün yapışmasına neden olduğunu söyledi.

28 Mayıs 2020 Perşembe 11:20
0 Okunma
Kolonyadaki alkol oranına dikkat!

İSTANBUL - Ayrıca koronavirüs salgınında kullanılan antikor testleri dün itibariyle Türkiye'de de başladı. İlk olarak İstanbul Üniversitesi'nde testler uygulanmaya başlarken daha önce belirtisiz bir şekilde hastalığı geçiren insanlar tespit edilebilecek. Bu testlerin en büyük faydası ise plazma tedavisinde görülecek. Prof. Dr. Topçu "Bu hastalık belirtisiz olarak da geçirilebiliyor. Belirtisiz geçirenleri saptamada çok işe yarayacak. Hastalarda kullanılan plazma tedavisinde bu hastalığı geçiren kişilerin kanı alınıyor ve plazma ayrılarak hastalara veriliyor. Bu antikorların olup olmadığı bakılarak kanları plazma tedavisinde kullanıyoruz."
 

"YÜZDE 90 ALKOL VİRÜSLERİN DAHA FAZLA YAPIŞMASINA NEDEN OLUR"

El hijyeninin önemine de dikkat çeken İstanbul Kent Üniversitesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Wilke Topçu  "Bir kişi saatte 30 kere elini burnuna götürüyor. Ellerimiz de her yere değdiği için biz onu alıp solunum yollarından vücudumuza alabiliyoruz. Onun için el hijyeni önem taşıyor. El hijyeni en güzel su ve sabun ile yapılır. Eğer su ve sabun yoksa yüzde 60-70 alkollü kolonya ya da dezenfektan kullanılabilir. Yüzde 90 alkollü olanlar ise virüs ve bakterilerin daha çok yapışmasına neden olur."

"UV IŞINLARI KORONAVİRÜSÜ YOK ETMİYOR"

Normal şartlarda SARS ve grip virüsü gibi virüslerin ultraviyole (UV) ışınları ile yok edildiğini ancak koronavirüste bunun etkili olmadığını belirten Prof. Dr. Topçu, "Bu garip bir virüs. Bu durum koronavirüste geçerli değil çünkü şu anda yazı yaşayan bölgelerde de var. O nedenle bu konuda yeterli kanıt yok. Muhtemelen etkisi az olacaktır. Biz bu virüse zarflı virüs diyoruz ve yapısında yağ var. Normal şartlarda bunun kolayca ultraviyole ışınları ile yok edilmesi lazım ama bunda kesinlikle böyle bir şey gösterilemedi. Sıcaklığın ve nemin bu virüsün yayılmasında rolü yoktur diyen bir çalışma var. Ama umarım faydası olur."

"KLİMA İLE VİRÜS TAŞINABİLİR"

Virüsün rüzgar ile taşınıp taşınamadığı konusunda da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Topçu, "Taşınmaz diye bir şey söyleyemiyorum. Klimadan gelen havanın virüsü yaydığı ve birkaç metre öteye klima ila virüsün taşındığına dair araştırmalar var. Ancak biraz daha az olduğunu düşünüyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Alkol OranıKolonyadaki AlkolEnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Wilke Topçu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Virüs sonrası 'uyum bozukluğuna' dikkat
Virüs sonrası 'uyum bozukluğuna' dikkat
İTÜ Koronavirüs Laboratuvarında antikor testi yapılmaya başlandı
İTÜ Koronavirüs Laboratuvarında antikor testi yapılmaya başlandı
“Hastalığı gizleyerek topluma karışmak insanlık onuruna yakışmayan bir davranış olur”
“Hastalığı gizleyerek topluma karışmak insanlık onuruna yakışmayan bir davranış olur”
Sağlık Bakanlığı 11 sektöre yönelik tedbirleri açıkladı
Sağlık Bakanlığı 11 sektöre yönelik tedbirleri açıkladı
Özkan: 2'nci dalgayı yaşayabiliriz
Özkan: 2'nci dalgayı yaşayabiliriz
Dr. Ejder: Nüfus patlaması olabilir
Dr. Ejder: Nüfus patlaması olabilir
Yazlık maske ve çocuk maskesi için Ar-Ge çalışmaları yapılıyor
Yazlık maske ve çocuk maskesi için Ar-Ge çalışmaları yapılıyor
Çilekte görülen kurtçukların zararı yok
Çilekte görülen kurtçukların zararı yok
D vitamini eksikliği MS’i kötüleştiriyor
D vitamini eksikliği MS’i kötüleştiriyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı