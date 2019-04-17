İSTANBUL - Kök hücre tedavisinin ortopedi de hangi alanlarda kullanıldığını anlatan Op. Dr. Osman Lapçın, "Kök hücre tedavisi ortopedi alanında genellikle genç yaşlarda görülen kıkırdak hasarlarında ve orta yaş sonrası görülen kireçlenmenin erken evresinde kullanılmaktadır. Kök hücre, ameliyathane ortamında hastanın kemik iliğinden ya da yağ dokusundan alınır. Hücreler alındıktan sonra birtakım işlemler uygulanır ve kök hücre konsantre hale getirildikten sonra, hasarlı olan bölgeye enjekte edilir. Bu işlem günler alan bir işlem değildir. İşlem ameliyathanede geçen zaman kadar sürmektedir" dedi.



'KİREÇLENME, MENİSKÜS VE KIKIRDAK HASARLARINDA DA KULLANILIYOR'



Kök hücre tedavisinin kas iskelet sistemi yaralanmalarında, menisküs yırtıklarında da kullanımının söz konusu olduğunu söyleyen Op. Dr. Lapçın, "Günümüzde özellikle erken evre kireçlenmelerde, dejeneratif eklem rahatsızlıklarında yani menisküs dejenerasyonunda ve kıkırdak hasarlarında kök hücre tedavisi başarılı olmaktadır. Kök hücre tedavisi hasarlı kıkırdak dokusunu onarmaya, ağrıyı azaltmaya bu nedenle de fonksiyonel sonuçların iyileşmesini katkı sunmaktadır" dedi.



'KÖK HÜCRE TEDAVİSİ AMELİYATIN ALTERNATİFİ BİR TEDAVİSİ DEĞİLDİR'



Erken evre diz kireçlenmelerinde kök hücrenin etkili bir tedavi yöntemi olacağını söyleyen Op. Dr. Lapçın, "Protez takılacak kadar ileri düzeylere ulaşmış kireçlenmelerde kök hücre tedavisinin bir etkisi olmayacaktır. Çünkü protez takılma aşamasına gelmiş kireçlenmede kıkırdaklar tamamen harap olmuştur. Menisküsler ve kıkırdak altındaki kemik dokularının bu ileri düzeyde hasarlandığı bu aşamada total diz protez ameliyatı daha doğru bir seçenek olacaktır. Kök hücre tedavisi ameliyatın alternatifi değildir. Kök hücre tedavisinin yapılacağı aşamalar ayrıdır, ameliyat yapılacak aşama ayrıdır. Bunun dışında kırık tedavisinde kök hücrenin yeri yoktur. Ancakkırık alçı veya ameliyat ile tedavi edildikten sonra kırıkta bir kaynama sorunu yaşanıyorsa kök hücre tedavisinden faydalanabilir" dedi.