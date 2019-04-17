Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97672
ALTIN
236.409
DOLAR
5.7433
STERLİN
7.5000
EURO
6.4996
'Kök hücre tedavisi ameliyatın alternatifi değildir'
'Kök hücre tedavisi ameliyatın alternatifi...
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı başladı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci...
Samsunspor Başkanı Uyanık: Amatör kulüpler bile VAR'ı ister
Samsunspor Başkanı Uyanık: Amatör kulüpler...
‘TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi’ İKÜSAG’da sergilenecek
‘TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi’ İKÜSAG’da...
Bisiklet turunun İstanbul etabı için kapatılacak yollar
Bisiklet turunun İstanbul etabı için...

'Kök hücre tedavisi ameliyatın alternatifi değildir'

Günümüzde birçok alanda kullanılan kök hücre tedavisi, ortopedi alanında da kullanıyor. Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Osman Lapçın, kök hücreyi, 'vücudumuzda bulunan tüm damarların çevresinde yerleşmiş, her türlü hücreye dönüşme potansiyeli olan ana hücreler' olarak tanımladığını belirtti. Op. Dr. Lapçın, "Kök hücre tedavisi ameliyatın alternatifi değildir. Kök hücre tedavisinin yapılacağı aşamalar ayrıdır, ameliyat yapılacak aşama ayrıdır" dedi.

'Kök hücre tedavisi ameliyatın alternatifi değildir'

Günümüzde birçok alanda kullanılan kök hücre tedavisi, ortopedi alanında da kullanıyor. Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Osman Lapçın, kök hücreyi, 'vücudumuzda bulunan tüm damarların çevresinde yerleşmiş, her türlü hücreye dönüşme potansiyeli olan ana hücreler' olarak tanımladığını belirtti. Op. Dr. Lapçın, "Kök hücre tedavisi ameliyatın alternatifi değildir. Kök hücre tedavisinin yapılacağı aşamalar ayrıdır, ameliyat yapılacak aşama ayrıdır" dedi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 11:37
0 Okunma
'Kök hücre tedavisi ameliyatın alternatifi değildir'

İSTANBUL - Kök hücre tedavisinin ortopedi de hangi alanlarda kullanıldığını anlatan Op. Dr. Osman Lapçın, "Kök hücre tedavisi ortopedi alanında genellikle genç yaşlarda görülen kıkırdak hasarlarında ve orta yaş sonrası görülen kireçlenmenin erken evresinde kullanılmaktadır. Kök hücre, ameliyathane ortamında hastanın kemik iliğinden ya da yağ dokusundan alınır. Hücreler alındıktan sonra birtakım işlemler uygulanır ve kök hücre konsantre hale getirildikten sonra, hasarlı olan bölgeye enjekte edilir. Bu işlem günler alan bir işlem değildir. İşlem ameliyathanede geçen zaman kadar sürmektedir" dedi.

'KİREÇLENME, MENİSKÜS VE KIKIRDAK HASARLARINDA DA KULLANILIYOR'

Kök hücre tedavisinin kas iskelet sistemi yaralanmalarında, menisküs yırtıklarında da kullanımının söz konusu olduğunu söyleyen Op. Dr. Lapçın, "Günümüzde özellikle erken evre kireçlenmelerde, dejeneratif eklem rahatsızlıklarında yani menisküs dejenerasyonunda ve kıkırdak hasarlarında kök hücre tedavisi başarılı olmaktadır. Kök hücre tedavisi hasarlı kıkırdak dokusunu onarmaya, ağrıyı azaltmaya bu nedenle de fonksiyonel sonuçların iyileşmesini katkı sunmaktadır" dedi.

'KÖK HÜCRE TEDAVİSİ AMELİYATIN ALTERNATİFİ BİR TEDAVİSİ DEĞİLDİR'

Erken evre diz kireçlenmelerinde kök hücrenin etkili bir tedavi yöntemi olacağını söyleyen Op. Dr. Lapçın, "Protez takılacak kadar ileri düzeylere ulaşmış kireçlenmelerde kök hücre tedavisinin bir etkisi olmayacaktır. Çünkü protez takılma aşamasına gelmiş kireçlenmede kıkırdaklar tamamen harap olmuştur. Menisküsler ve kıkırdak altındaki kemik dokularının bu ileri düzeyde hasarlandığı bu aşamada total diz protez ameliyatı daha doğru bir seçenek olacaktır.  Kök hücre tedavisi ameliyatın alternatifi değildir. Kök hücre tedavisinin yapılacağı aşamalar ayrıdır, ameliyat yapılacak aşama ayrıdır. Bunun dışında kırık tedavisinde kök hücrenin yeri yoktur. Ancakkırık alçı veya ameliyat ile tedavi edildikten sonra kırıkta bir kaynama sorunu yaşanıyorsa kök hücre tedavisinden faydalanabilir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kök Hücre TedavisiAmeliyat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
REFLÜDE CERRAHİ NE ZAMAN GÜNDEME GELİR?
REFLÜDE CERRAHİ NE ZAMAN GÜNDEME GELİR?
"Kalbiniz sizden daha yaşlı olabilir"
"Kalbiniz sizden daha yaşlı olabilir"
Kemik erimesine (Osteoporoza) dikkat!
Kemik erimesine (Osteoporoza) dikkat!
Hipotansiyon Tedavisinde 10 Altın Kural
Hipotansiyon Tedavisinde 10 Altın Kural
SAÇ EKİMİ İLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR...
SAÇ EKİMİ İLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR...
Kalp hastalığının risklerini ortadan kaldırmak mümkün
Kalp hastalığının risklerini ortadan kaldırmak mümkün
Yüz Estetiğinde Altın Oranlar Yeniden Belirlendi
Yüz Estetiğinde Altın Oranlar Yeniden Belirlendi
Şiddetli baş ağrısı ve dönmesi beyin tümörünün habercisi olabilir
Şiddetli baş ağrısı ve dönmesi beyin tümörünün habercisi olabilir
ABD'li Profesör: Kansere karşı yeni silah eksozom
ABD'li Profesör: Kansere karşı yeni silah eksozom

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans