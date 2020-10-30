Koca, koronavirüste son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 134 bin 416 testten 2 bin 319 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 72 kişi ile toplam can kaybı 10 bin 99'a yükseldi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 134 bin 416 testten 2 bin 319 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 72 kişi hayatını kaybederken, 1581 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 13 milyon 741 bin 180, toplam hasta sayısı 370 bin 832, toplam vefat sayısı 10 bin 99, toplam ağır hasta sayısı 1916, toplam iyileşen hasta sayısı 320 bin 762 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5.0, yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67.1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33.4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99.7 olarak belirlendi.



'DURUM BİZİ HAYATIMIZI YAVAŞLATMAYA ZORLUYOR'



Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2 bin 319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1916'ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun" değerlendirmesinde bulundu.