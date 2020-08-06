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KKKA'dan bu yıl 61 kişi hayatını kaybetti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının yaygın görüldüğü illerde bu yıl Ağustos ayına kadar 1120 vakaya rastlandığını, Mart ayından bu yana 61 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çetin, "Alınan tedbirler ile özellikle son 1 aydır ülkemiz genelinde KKKA vakalarında ciddi bir düşüş görüyoruz" dedi.

06 Ağustos 2020 Perşembe 10:07
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KKKA'dan bu yıl 61 kişi hayatını kaybetti

SİVAS - SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, KKKA hastalığı hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Bu yıl Mart ayından itibaren vaka sayısı ve hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çetin, gelecek yıl yine aynı aylarda kenenin Türkiye gündemini meşgul edeceğini söyledi. 

'VAKALARDA DÜŞÜŞ VAR'

Bu yıl KKKA hastalığının 7 ilde tedirginliğe yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Çetin, "KKKA bölgede 7 ilde yoğun olarak görüldü. Bu iller Yozgat, Çorum, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan. Geçen yıllara göre yaklaşık 2 ay erken görüldü. Normalde biz mayıs sonlarında görmemiz gereken KKKA vakalarını mart ayında görmeye başladık. Çok hızlı bir seyirle nisan sonuna kadar Sivas'ta 150'ye yakın vaka oluşmuştu. Bu süreç içerisinde özellikle ülkemizde koronavirüs ile yapılan mücadeleden kaynaklanan yoğunluk nedeniyle artış oldu. Ancak duruma göre alınan tedbirlerle özellikle son 1 aydır ülkemizin genelinde KKKA vakalarında ciddi bir düşüş görüyoruz" dedi.

'VAKA 1120, ÖLÜM 61'

2020 yılı içindeki vaka sayısı ve ölüm oranı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çetin, şunları söyledi:

"Şu an Sivas'ta 191 vakamız oldu. Sivas'ta 12 hastamızı maalesef kaybettik. Ama diğerleri şifa ile taburcu edildi. SCÜ Tıp Fakültesi hastanemiz bu konuda gerçekten KKKA'yı çok iyi bir şekilde tedavi eden bir hastanedir. Ölüm oranları da hastanemizde düşük. Şu anda servislerimizde sadece 6 hastamız tedavi görüyor. Hastalarımızın durumları ağır değil ve tedavileri sürüyor. Yapılan haberler ile birlikte gerekli tedbirler alındı. Şu anda da vaka sayısı ülkemiz genelinde 1120'lerde kaldı ve ölüm vakamız da 61'de kaldı. Bu aylarda vakalar azaldı ve ekim aylarında da çok nadir görülmektedir. KKKA'nın aktif zamanını geçirmiş olduk. En sıkıntılı zamanlar bitti. Ancak önümüzdeki yıl da bahar aylarında yeniden geleceğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Özellikle risk grubu dediğimiz insanların bu noktalarda tedbirleri elden bırakmamaları gerekir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların dikkat etmesi gerekiyor." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan ÇetinKırım Kongo Kanamalı Ateşi
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