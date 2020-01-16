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Kişiselleştirilmiş Tıp Uzmanı Dr.Sibel Özgül geleceğin doktorlarıyla buluştu

Türkiye’nin pek çok farklı ilinden gelen 300 gencin ilk kez bir araya geldiği Uluslararası TAKUF Sempozyumu, konusunda uzman ünlü konuşmacıları gençlerle buluşturdu. Ekonomiden sağlığa, çevre sorunlarından adalete, insan haklarından dış ilişkilere kadar birçok özel konuyu masaya yatıran TED Atakent Koleji 1.Ulusal Formu TAKUF; Türkiye’nin farklı illerinden gelen, lise öğrencisi gençlere ilham kaynağı oldu.

Kişiselleştirilmiş Tıp Uzmanı Dr.Sibel Özgül geleceğin doktorlarıyla buluştu

Türkiye’nin pek çok farklı ilinden gelen 300 gencin ilk kez bir araya geldiği Uluslararası TAKUF Sempozyumu, konusunda uzman ünlü konuşmacıları gençlerle buluşturdu. Ekonomiden sağlığa, çevre sorunlarından adalete, insan haklarından dış ilişkilere kadar birçok özel konuyu masaya yatıran TED Atakent Koleji 1.Ulusal Formu TAKUF; Türkiye’nin farklı illerinden gelen, lise öğrencisi gençlere ilham kaynağı oldu.

16 Ocak 2020 Perşembe 13:19
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Kişiselleştirilmiş Tıp Uzmanı Dr.Sibel Özgül geleceğin doktorlarıyla buluştu

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL -  Sempozyumun ilk gününde öğrencilerle buluşan Kişiselleştirilmiş Tıp uzmanı Dr. Sibel Özgül; sağlık alanında kaydedilen güncel gelişmeleri, tıbbın hastalık merkezli yaklaşım yerine,  hasta merkezli yaklaşımı esas alan kişiselleştirilmiş tıp alanını gençlere anlattı.

 

“Sağlık teknolojileri ve özellikle genetik alanında kaydedilen güncel gelişmeler ışığında, geleneksel tıbbın “hastalık” merkezli yaklaşımı; kişiselleştirilmiş tıp adı altında “hasta” merkezli tanı ve tedavi süreçlerine kaymaya devam ediyor” diyen Dr.Sibel Özgül;  konuşmasına “Artık sadece hastalık belirtileri ile uğraşmak yerine, altta yatan kişiye özgü nedenleri anlamak ve sonrasında hastalığın sebeplerini tedavi etmek hedefleniyor. Bu yeni yaklaşımda her bireyin hastalığı kendine özgüdür ve tedavide kişiselleştirme şarttır. Klinik amaçlı yapılan genetik testler ile kişilerin yalnızca hangi hastalıklara sahip oldukları değil, aynı zamanda hangi hastalıklara yatkın oldukları da saptanabiliyor. Böylece sadece tanı ve tedavi amaçlı değil koruyucu hekimlik yaklaşımları için de çok değerli bilgiler elde edilmiş oluyor. Hastalanmadan hastalığın tespitinin mümkün olduğu bu yeni dönem, siz gençlerin gelecekte yapacağı yepyeni buluşlarla daha da ileriye taşınacak dedi.

 

Dev Sempozyum “TAKUF” 300 gence meslek seçimi için ilham kaynağı oldu

4 gün süren TAKUF Ulusal Sempozyum’unda farklı etkinliklerle buluşan gençler, gelecek meslek seçimlerini yapmadan önce, konusunda duayen meslek uzmanları, akademisyenler ve çalışma grupları ile bir araya gelerek gelecek meslek seçimleri için ilk yol haritalarını belirlediler

 

Önce Vatan Gazetesi

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