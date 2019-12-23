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Kış Hastalıklarıyla Savaşırken Yanınızda Bu Vitaminler Olsun!

İstanbul’a kar henüz gelmedi ama havalar kararsız olunca hastalıklar da kaçınılmaz oluyor. Güçlü bir bağışıklık sistemiyle grip, nezle, soğuk algınlığından korunmak mümkün. Ekstra vitamin almaktan ziyade sebze-meyve-balık ağırlıklı beslenerek hastalıklara karşı direncimizi yükseltebilir, daha sağlıklı bir kış mevsimi geçirebilirsiniz. 

Kış Hastalıklarıyla Savaşırken Yanınızda Bu Vitaminler Olsun!

İstanbul’a kar henüz gelmedi ama havalar kararsız olunca hastalıklar da kaçınılmaz oluyor. Güçlü bir bağışıklık sistemiyle grip, nezle, soğuk algınlığından korunmak mümkün. Ekstra vitamin almaktan ziyade sebze-meyve-balık ağırlıklı beslenerek hastalıklara karşı direncimizi yükseltebilir, daha sağlıklı bir kış mevsimi geçirebilirsiniz. 

23 Aralık 2019 Pazartesi 00:59
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Kış Hastalıklarıyla Savaşırken Yanınızda Bu Vitaminler Olsun!

SUMRU AYDIN

İSTANBUL

Sağlık Notlarında bu hafta Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sedat Işık, güçlü bir bağışıklık sistemi ve hastalıklara karşı almamız gereken vitaminleri sizler için anlatıyor. Herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum.

Doğru Zamanda Doğru Miktarda! 

Kış mevsimi hastalık mevsimi olduğundan bu hastalıklardan korunmak için yapmamız gereken bazı unsurlar var. Bu unsurların başında ise vitaminler geliyor. Özellikle doğru zamanda ve doğru miktarda alınan vitaminler hastalıklar için güçlü bir savunma mekanizması oluşturuyor.

Şöyle ki; besinlerin ana maddesi olan protein-yağ-karbonhidrat gibi besleyiciler yeterli miktarda alınsa bile sağlıklı bir beden için yeterli değildir. Bunların yanı sıra vitamin ve mineraller gibi ana besin öğelerinin de alınması gerekir. Özellikle kış aylarında alınması gereken vitaminler vardır ki bunlar güçlü bir bağışıklık sisteminin anahtarıdır. Bu vitaminler;

A Vitaminini için Havuç Tüketin! 


Bağışıklık sistemini güçlendiren, göz sağlımızın olmazsa olmazı, hücre yenilenmesinin en önemli oyuncularından A vitaminini yeterli oranda almak istiyorsanız süt, yumurta sarısı, yağlı balık türleri, karaciğer, domates, havuç, yeşil yapraklı sebzeleri bolca tüketmelisiniz.

C Vitamini Doğal Bir Antibiyotiktir! 

En önemli antioksidanların başında gelen C vitamini ayrıca güçlü bir bağışıklık sisteminin olmazsa olmazıdır. Bağ dokularını koruyarak vücutta birçok yapının bir arada tutulmasını sağlar. Kış aylarında en çok başvurduğumuz vitamin olan C vitamini ayrıca doğal bir antibiyotiktir iltihap oluşumunu, ağrıyı ve alerjik etkiyi azaltıp, hastalık süresini kısaltıyor. Vücut için gerekli olan C vitaminini turunçgillerden, çilek, maydanoz, yeşil ve kırmızı biber gibi sebze ve meyvelerden karşılayabilirsiniz.

Fındık ve Ceviz E Vitamini Deposu! 

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin ve hastalıklara karşı korunmanın bir diğer yolu ise E vitaminidir. E vitamini sadece güçlü bir bağışıklık sistemi için çalışmaz aynı zamanda hücre zarını koruyarak bazı kanser türlerine ve kalp hastalıklarına karşı savaşır. Kış aylarında beslenme listenizde daha fazla yer vermeniz gereken E vitaminini, fındık, ceviz, ay çekirdeği gibi kabuklu kuruyemişlerden ayrıca ıspanak, brokoli, lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerden alabilirsiniz.

B6 Vitamini Yeşil Yapraklı Sebzelerden Alın! 

Bağışıklık sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olan B6 vitamini en çok et, balık, tam buğday ekmeği, yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. Yeterli ve dengeli bir diyet tüketenler günlük B6 vitamini gereksinimini rahatça karşılar.

Demir Bağışıklık Sisteminin Olmazsa Olmazı! 

Bir mineral olan demir özellikle hücrelere oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri için hayati bir rol üstlenmektedir. Ayrıca bağışıklık sisteminin güçlenmesi, vücudun enerjisi ve zihinsel faaliyetleri için de demir çok önemlidir. Kış aylarında bol bol almamız gereken demir için kırmızı et, baklagiller ve kuru meyveleri tüketebilirsiniz. 

Önce Vatan Gazetesi

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KışHastalıkVitaminönce VatanAvrasya Hastanesiİç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sedat IşıkSumru AydınSağlık Notları
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