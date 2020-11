Kış Aylarında Hangi Vitaminler Alınmalı?

SUMRU AYDIN

Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, güçlü bir bağışıklık sistemi ve hastalıklara karşı almamız gereken vitaminleri Sağlık Notları okuyucuları için anlatıyor. Unutmayın Korona’dan korunmak için evimiz en güvenli yerimiz. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim.

Vitamini Doğru Zamanda Doğru Miktarda Alın!

Kış mevsimi hastalık mevsimi olduğundan bu hastalıklardan korunmak için yapmamız gereken bazı unsurlar var. Bu unsurların başında ise vitaminler geliyor. Özellikle doğru zamanda ve doğru miktarda alınan vitaminler hastalıklar için güçlü bir savunma mekanizması oluşturuyor.

Şöyle ki; besinlerin ana maddesi olan protein-yağ-karbonhidrat gibi besleyiciler yeterli miktarda alınsa bile sağlıklı bir beden için yeterli değildir. Bunların yanı sıra vitamin ve mineraller gibi ana besin öğelerinin de alınması gerekir. Özellikle kış aylarında alınması gereken vitaminler vardır ki bunlar güçlü bir bağışıklık sisteminin anahtarıdır. Bu vitaminler; A,C, E,B6 ve Demir’dir.

A Vitamini Hangi Yiyeceklerde Var?

Bağışıklık sistemini güçlendiren, göz sağlımızın olmazsa olmazı, hücre yenilenmesinin en önemli oyuncularından A vitaminini yeterli oranda almak istiyorsanız süt, yumurta sarısı, yağlı balık türleri, karaciğer, domates, havuç, yeşil yapraklı sebzeleri bolca tüketmelisiniz.

C Vitaminine Dikkat!

En önemli antioksidanların başında gelen C vitamini ayrıca güçlü bir bağışıklık sisteminin olmazsa olmazıdır. Bağ dokularını koruyarak vücutta birçok yapının bir arada tutulmasını sağlar. Kış aylarında en çok başvurduğumuz vitamin olan C vitamini ayrıca doğal bir antibiyotiktir iltihap oluşumunu, ağrıyı ve alerjik etkiyi azaltıp, hastalık süresini kısaltıyor. Vücut için gerekli olan C vitaminini turunçgillerden, çilek, maydanoz, yeşil ve kırmızı biber gibi sebze ve meyvelerden karşılayabilirsiniz.

E Vitamini Ceviz ve Fındıkta Var!

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin ve hastalıklara karşı korunmanın bir diğer yolu ise E vitaminidir. E vitamini sadece güçlü bir bağışıklık sistemi için çalışmaz aynı zamanda hücre zarını koruyarak bazı kanser türlerine ve kalp hastalıklarına karşı savaşır. Kış aylarında beslenme listenizde daha fazla yer vermeniz gereken E vitaminini, fındık, ceviz, ayçekirdeği gibi kabuklu kuruyemişlerden ayrıca ıspanak, brokoli, lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerden alabilirsiniz.

B6 Vitamini için Yeşil Yapraklı Sebze Tüketin!

Bağışıklık sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olan B6 vitamini en çok et, balık, tam buğday ekmeği, yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. Yeterli ve dengeli bir diyet tüketenler günlük B6 vitamini gereksinimini rahatça karşılar.

Demir Deposu Baklagiller!

Bir mineral olan demir özellikle hücrelere oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri için hayati bir rol üstlenmektedir. Ayrıca bağışıklık sisteminin güçlenmesi, vücudun enerjisi ve zihinsel faaliyetleri için de demir çok önemlidir. Kış aylarında bol bol almamız gereken demir için kırmızı et, baklagiller ve kuru meyveleri tüketebilirsiniz.