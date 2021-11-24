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KIŞ AYLARINDA CİLT PROBLEMLERİNE DİKKAT

Değerli okuyucularım Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfamızın devamını sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyorum. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta, geçtiğimiz hafta Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda gerçekleşen ayrıca canlı yayın bağlantısıyla da hastalarına ulaşan Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanımız Uzm. Dr. Deniz Yardımcı’nın” Kış Aylarında Cilt Hastalıkları” ile alakalı bilgiler verdiği canlı yayınından bahsedeceğiz.

24 Kasım 2021 Çarşamba 12:13
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KIŞ AYLARINDA CİLT PROBLEMLERİNE DİKKAT

İSTANBUL- Seboreik egzama, sedef hastalığı, pernio hastalığı, akne tedavisi, cilt kuruluğu ve kışın cilt bakımı ile ilgili önemli noktalara değinilen programda sorulara yanıt verildi.

Dezenfektan kullanımı cilt için problem oluşturur mu?

Tabi ki oluşturur. Covid-19 itibari ile artan sık dezenfektan kullanımı ciltte kuruma ve çatlamaya sebep olur. Kullanılan dezenfektanlardan sonra mutlaka nemlendirici kullanımı önerilir.

Seboreik egzama nedir? Nasıl tedavi edilir?

Kış aylarında hava şartlarının değişmesi sebebiyle ciltte hastalıklar artış gösterir. Seboreik egzama bunlardan biridir. Kışın kapalı ortamda artan stresle birlikte artış gösterir.  Yazın ise azalır.

Sedef hastalığından bahseder misiniz? Kış aylarında ciltteki etkisi ve tedavisi nasıldır?

Sedef hastalığı kırmızılaşan deride beyaz parlak kabuklar halinde ortaya çıkar. Kış aylarında hava şartlarından dolayı kapalı ortamda bulunmak strese yol açar. Stres, sıcak banyolardan sonra nemlendirici kullanılmaması sedef hastalığının artışına sebep olur.

Kışın ciltte sık meydana gelen kaşıntı neden olur? Önlemek için neler yapmak gerekir?

Kış aylarında ciltteki kuruluk oranı artar. Özellikle covid-19 dolayısıyla kullanımı artan dezenfektanlar,  ıslak mendiller,  kolonyalar cildin daha fazla kuruyarak kaşıntının artmasına sebep olur. Hasta kaşıntı arttıkça duşa girme ihtiyacı duyar fakat sıcak su kullanımı ciltteki kaşıntıyı arttırır. Cilt tipine uygun nemlendirici kullanımı meydana gelen kaşıntı için alınabilecek en önemli önlemlerden biridir.

Pernio hastalığı nedir? Neden olur ve tedavisi nasıldır?

Vücuttaki uçların soğuk havaya karşı aşırı hassasiyetinden dolayı oluşan bir hastalıktır. El ve ayak parmak uçları, kulak ve burun ucunda oluşan plaklarla ortaya çıkar. Soğuk havalarda damarlar kasılır. Bu nedenle eldiven ve şapka kullanımına dikkat edilmesi önerilir. Pernio hastalığının damarlardan dolayı meydana gelmesi durumunda hekim muayene sonrasında damar genişletici kullanımını önerir. Sigara kullanımı hastalığın artışına sebep olur.

Akne neden olur? Tedavi yöntemi nedir?

Akne genellikle gençlerde ergenlik döneminde görülür. Vücudun yağlı bölgelerinde oluşan sivilcelerle kendini gösterir. Özellikle yağlı abur cubur tüketimi, cilt tipine uygun olmayan ürün kullanımı, pandemi sebebiyle kullanılan maskeler ve stres akne oluşumunu tetikler.  Kullanılan maskeler ile birlikte makyaj yapılmamalıdır. Eğer yapılacaksa mutlaka su bazlı fondöten kullanılmalıdır. Tedaviye sürme tedavisiyle başlıyoruz. Akne problemi devam ettiği takdirde antibiyotik tedavisi ve sonrasında retinoid tedaviyle devam ediyoruz.

Kışa özel cilt bakım önerileriniz nedir?

Cilt bakımı için en önemli faktör cilt temizliğidir. Cilt tipine uygun ürünler kullanılması ve temizlikten sonra mutlaka cildin nemlendirilmesi gerekmektedir. Kozmetik ürün kullanımında yağlı cilde yağlı ürünler kullanıldığı takdirde ciltte sivilceye yol açar. Hastalarımız doktorlarından ve eczanelerden bilgi alabilirler.

Uyuz hastalığı nedir? Tedavi yöntemi nedir?

Uyuz hastalığı akarların sebep olduğu bir cilt sorunudur. Akarlar cildin altında tüneller kazarak yerleşir ve vücutta kaşıntıya neden olur. Uyuz hastalığı her türlü bireyde görülebilir. 2 yıldır artış gösteren uyuz hastalığı tedavilerinde eskiye istinaden daha az cevap alıyoruz. Kalabalık ailelerde görülen uyuz hastalığı diğer bireylere de bulaşır. Bu nedenle tedaviye gelen aile bireyi haricinde ailenin tüm bireylerinin tedavi için bir hekime başvurması gerekir. Tedavi yöntemi olarak yine sürme tedavisiyle başlıyoruz.

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

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