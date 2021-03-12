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Kilo arttıkça koronavirüsle mücadele zorlaşıyor 

OBEZ kişilerde koronavirüsün ağır seyrettiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun, “Bu kişilerin hastaneye yatışları, hastanede kalış süreleri, yoğun bakıma kaldırılma olasılıkları daha fazla" dedi. Kilo varlığının enfeksiyonlar açısından riskli bir durum olduğunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Uzun, bu kişilere uygulanan ilaçların dozlarını belirlemekte de bazı sıkıntılar yaşanabildiğini ifade etti.

12 Mart 2021 Cuma 10:11
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Kilo arttıkça koronavirüsle mücadele zorlaşıyor 

ABD’de hazırlanan raporda, koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanların yüzde 78’inin obezite ya da aşırı kilo sorunu yaşadığı ortaya koyuldu. Yüksek kilonun kişinin sağlığını birçok açıdan olumsuz etkilediğini belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun, raporu değerlendirdi. Obez kişilerde şeker, tansiyon ve damar hastalıklarının görüldüğünü hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun, “Obez kişilerde koronavirüsün ağır seyrettiğini görüyoruz. Nedeni hem bağışıklık sistemindeki sıkıntılar hem altta yatan hastalıklar. Aşırı obez kişilerin hastaneye yatışları, hastanede kalış süreleri, yoğun bakıma kaldırılma olasılıkları daha fazla" diye konuştu.

“OBEZ KİŞİLERİN İLAÇ DOZLARINI AYARLAMAKTA ZORLANIYORUZ"

Son yıllarda Türkiye’de de obezite oranlarının arttığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Uzun, “Amerika’da obezite ciddi bir sorun. Türkiye’de de rakamlar son yıllarda arttı. Türkiye’deki veriler çıktığında bu konuyla ilgili çok daha net konuşacağız. Ancak kendi gözlemlerim obez kimselerde bu hastalığın ağır seyrettiği yönünde. Kilo bölü boyun karesiyle vücut kitle indeksi belirleniyor. Genellikle 25’e kadar idealdir. 25-30 arası hafif kilolu, 30’dan sonrası ise obez olarak sınıflandırılıyor. Kilo varlığı her zaman için enfeksiyonlar açısından sıkıntılı. Kilolu olan kimselerde ilaç dozlarını ayarlamakta zorlanırız. İlaçların vücuttaki dağılımını ayarlamak zor olur. Normalde 3 gram vermeniz gereken ilacı kiloya göre 6’ya kadar çıkabiliyorsunuz. Böyle olunca hastanın ilaca karşı verdiği yan etkilerle uğraşıyorsunuz. İmmün sistem olumsuz etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

“AZ YİYİP DAHA FAZLA ENERJİ HARCAYACAĞIZ"

Evde geçirilen süre boyunca kişilerin mutfakta daha fazla kaldığını ve kilo aldığını hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Uzun, “Yeni yiyeceklere merak sardık, daha fazla yemeğe başladık ancak bunları yakacak ortam bulamadık. Yürüyüşümüzü bile maskeli yapmak durumunda kaldık. Bunlar bizim için dezavantaj oluşturdu. Ancak mümkünse evde bazı hareketleri yapmamız, mesafemizi koruyarak yürüyüş yapıp en azından daha fazla enerji yakmamız gerekiyor. Yani aldığımız harcadığımızdan fazlaysa kilo alırız. Daha az yiyip biraz daha fazla harcayacağız" dedi.

MUTANT VİRÜSE DİKKAT

Bazı bölgelerde açılma sağlandığını ancak kişilerin bireysel önlemlerine dikkat etmesi gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Uzun, “Belli bir açılma sağlandı ama her an kapanabiliriz, buna çok dikkat etmek gerekiyor. Eğer kapanma istemiyorsak tüm uyarıları ciddiye almalıyız. Maskemizi çıkartmayacağız, ellerimizi dezenfekte edeceğiz, sosyal mesafeye uyacağız. Dışarıdaki kafelerde oturabiliriz ama yarın oralar da kapanırsa hiç oturamayacağız. Kimseyi zorlamadan sosyal mesafemize uyarak yaşantımızı sürdürelim.  Mutant virüsün daha fazla kişiyi enfekte edebilme özelliği var. Bu da vakaların katlanarak artacağı anlamına geliyor. Bize aşı için zaman tanınması gerekiyor. Aşıyı tamamladıktan sonra çok daha rahat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KornavirüsCovid19TedaviObezKilo
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