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Kendisi Küçük Endişesi Büyük Bir Saç Meselesi; BİT

Bu kelimeyi duymak bile çoğu insanın tüylerini diken diken etmeye, hafif kaşıntıların başlamasına sebep olabiliyor. Özellikle de çoğu anne bu durumu bir kriz meselesi haline getirerek küçük çapta operasyonlara imza atabiliyorlar. Tam olarak neden mi bahsediyorum? Elbette bitlerden!  Öncelikle şunu belirtmekte fayda var ki, bitlenmek herkesin başına gelebilir. Bitler temiz, pis, zengin veya fakir ayırt etmeden herkes de konaklayabilir. Özellikle okul çağlarındaki çocuklarda fazla görülen bu durumu bir gurur meselesi haline getirmeyi, utanmayı, en uzak ve yabancı eczanelerden ilaç almayı, birileri duyar diye endişe etmeyi bırakın. Durumu kabullenin ve tüm kaygıları bir köşeye bırakın çünkü bu hafta Sağlık Notlarında Avrasya Hastanesi Dermotoloji Uzmanı Dr. Hatice Deniz Yardımcı bitlere dair tüm ipuçlarını sizler için anlatıyor. 

Kendisi Küçük Endişesi Büyük Bir Saç Meselesi; BİT

Bu kelimeyi duymak bile çoğu insanın tüylerini diken diken etmeye, hafif kaşıntıların başlamasına sebep olabiliyor. Özellikle de çoğu anne bu durumu bir kriz meselesi haline getirerek küçük çapta operasyonlara imza atabiliyorlar. Tam olarak neden mi bahsediyorum? Elbette bitlerden!  Öncelikle şunu belirtmekte fayda var ki, bitlenmek herkesin başına gelebilir. Bitler temiz, pis, zengin veya fakir ayırt etmeden herkes de konaklayabilir. Özellikle okul çağlarındaki çocuklarda fazla görülen bu durumu bir gurur meselesi haline getirmeyi, utanmayı, en uzak ve yabancı eczanelerden ilaç almayı, birileri duyar diye endişe etmeyi bırakın. Durumu kabullenin ve tüm kaygıları bir köşeye bırakın çünkü bu hafta Sağlık Notlarında Avrasya Hastanesi Dermotoloji Uzmanı Dr. Hatice Deniz Yardımcı bitlere dair tüm ipuçlarını sizler için anlatıyor. 

29 Aralık 2018 Cumartesi 19:37
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Kendisi Küçük Endişesi Büyük Bir Saç Meselesi; BİT

SUMRU AYDIN

Bit nedir?

Dişi ve erkek cinsleri bulunan bitler, genellikle altı ayaklı olup kan emerek hayatını sürdürürler. Yaşamak ve çoğalmak için insan kanına ihtiyaç duyan bitler, her zaman konaklayabileceği bir yere ihtiyaç duyar. Eğer bir bit insan vücudu dışında kalırsa ömrü sadece 48 saattir. 

Bitler en küçük temasta bile bulaşabilirler

Bitler yapısı gereği uçamaz ve zıplayamazlar. Ancak en küçük bir temasta bile kişiden kişiye geçiş yapabilirler. Şöyle ki; bitler genellikle kafanın en sıcak noktaları olan kulak arkası ve ense boşluklarına yerleşirler. Özellikle çocuklarda biribiriyle oyun oynama sırasında saçların birbirine değmesi durumunda bitler diğer çocuğa da bulaşır. Hatta öne doğru gelen saçların hızlı bir şekilde arkaya doğru atılması anında bile bit yanındaki kişilere geçebilir. Bunların dışında; yastık, tarak, saç fırçası, peluş oyuncaklar, dolapta kıyafetlerin yakın asılması da bitlerin yer değiştirmesine yol açan diğer etmenlerdir. Günümüzde toplu selfiler başlıca bit bulaşma yoludur.

Çocuğunuzun Bitlendiğini Nasıl Anlarsınız?

Bitlenmenin en belirgin belirtisi kaşıntıdır. Kaşıntının nedeni, bitin kafa derisine yapıştıktan sonra kan emerken, onun salyasına karşı vücudun geliştirdiği alerjik reaksiyondur. Biti tespit etmek ve daha fazla üreyip yayılmasına engel olmak için özelikle ense ve kulak arkası kısımlarını çok dikkatli incelemek gerekir. Burada dikkatli olmak gereken bir husus var ki; bitler çoğu zaman ışık gördükleri zaman kaçarlar ve geriye beyaz bit sirkeleri kalır. Bu beyazlıklar aslında bitlerin yumurtalarıdır ve saça çok iyi tutunurlar. Bitlere göre temizlenmesi nispeten daha zordur.


Bitlerden Kurtulmak Mümkün! 

Bitlerden kurtulmanın ana kuralı bit ilacı veya bir şampuanı kullanmaktır. Eğer aşağıda yazan maddeleri uygularsanız bitlerden kolaylıkla kurtulabilirsiniz. 

Çocuğunuzun bitlenmesi durumunda hemen bir bit ilacı alarak düzenli aralıklarla kullanın. 

Sonrasında ise çocuğunuzun kullandığı eşyaları en 60 derecede çamaşır makinesinde yıkayarak dezenfekte edin. 

 Ortak kullanılan ürünleri bitler gidene kadar ayırın ve bitlerin diğer aile fertlerine bulaşmasının önüne geçin. 

Kişisel hijyen kurallarını ihmal etmeyin. 

En önemlisi endişelenip çocuğunuzun da bu durumdan etkilenmesine yol açmayın.

Bitleri Çocuğunuzdan Uzak Tutabilirsiniz

Bitlerin ölmesi için kullandığımız bit ilaçları aynı zamanda önleyici olarak da kullanılabilir. Önerilen periyodlarda kullanıldığı takdirde faydasını görebilirsiniz. En etkili yollardan birisi de çocukların saçlarını sık sık kontrol etmektir. Günümüzde artık toksik madde içermeden sadece havasız bırakılarak biti temizleyen şampuanlar mevcuttur. Öncesinde saç ıslatılarak bit şampuanlarının içerisinden çıkan ince dişli tarak ile saç taranır. Sonrasında şampuanlanır. Tüm havluları, giysilerinin kapşonları ve yastık kılıfları yıkanıp kızgın ütüden geçirilir. Okulda öğretmenine mutlaka bilgi verilmelidir. Diğer çocuklarda var ise tekrar bulaşabilir. Tedavi haftada 2 kez yapılmalı taramada hiç sirke ve bit gelmeyene dek yinelenmelidir.

Önce Vatan Gazetesi

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BitSaçMeseleEndişeönce VatanSumru AydınAvrasya HastanesiDermotoloji Uzmanı Dr. Hatice Deniz Yardımcı
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