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Kemik erimesine (Osteoporoza) dikkat!

Kemik erimesine (Osteoporoza) dikkat!

14 Nisan 2019 Pazar 15:18
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Kemik erimesine (Osteoporoza) dikkat!

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Romatizma ve Ağrı Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Kuru, dünyada her yil osteoporoza bagli olarak 3 milyonun üzerinde kirik meydana geldigini, yapilan hesaplamalara göre 50 yasin üzerindeki her 2 kadindan birinde osteoporoza bagli olarak bir veya daha fazla kirik olustugunu ve bunun saglik maliyetinin sadece ABD'de 15 milyar dolari astigini söyledi.

Osteoporoza bagli kiriklarin vücudun her tarafindan görülebilmekle birlikte siklikla omurga, el bilegi ve kalçada meydana geldigini belirten Prof. Dr. Kuru, "Omurgada olusan çökme kiriklari kronik sirt ve bel agrilarina neden olarak kisilerin yasam kalitesini önemli ölçüde bozmaktadir. Kalça kiriklarinda ise durum daha vahimdir. Kalça kirigi geçirenlerin yüzde 12-20'si kirigi takiben ilk yil içerisinde ölmekte, üçte biri bakimlari için tam bagimli hale gelmekte ve yüzde 50'si ise kirik öncesi duruma dönememektedir. Tüm bu yönleriyle osteoporoz çok önemli bir halk sagligi problemi olusturmaktadir" diye konustu.

Normalde kemik yogunlugunun büyüme çagi boyunca arttigini ve 25 yasinda zirveye ulastigini, devaminda 10 yil boyunca sabit kaldigini, 35 yasindan sonra erkeklerde ve kadinlarda yaslanmanin dogal bir sonucu olarak her yil yüzde 0.3 ila 0.5 arasinda bir kayip meydana gelmeye basladigini kaydeden Prof. Dr. Kuru, kadinlarda menopoz döneminde östrojen hormonundaki eksiklikten dolayi bu kayip hizinin arttigini ve yillik yüzde 2 ila 5'lere ulastigini, bu yüzden osteoporozun kadinlarda önemli bir saglik problemi haline geldigini vurguladi. Prof. Dr. Ömer Kuru, osteoporozun daha çok kadinlarda görünen bir hastalik oldugunu belirtti, ancak her 8 erkekten birinde osteoporoz görmenin de mümkün olduguna dikkat çekti.

Osteoporozun tedavisinin amacinin kemik yogunlugunu ve gücünü artirmak suretiyle kemik kaybini ve kirik olusumunu önlemek oldugunu bildiren Prof. Dr. Ömer Kuru, osteoporozdan korunmanin yollarini söyle siraladi:
-Kemik kaybini azaltan ve kemik gücünü artiran ilaçlarin kullanilmasi,

-Düzenli egzersiz yapılması: Osteoporoz için en iyi egzersiz yürüyüs;

haftada en az 3 gün 1-2 saat tempolu yürüyüs hem nöromusküler koordinasyonu artirarak düsme riskini önlüyor, hem de kemik yogunlugu üzerine olumlu etkileri var.

-Hayati boyunca günde bir paket sigara içenlerde kemik kütlesindeki normal kayba ilaveten yüzde 5-10'luk kayip meydana geliyor. Ayrica sigara içen kadinlar erken menopoza giriyor.

-Fazla kahve, kola içilmesi kemik erimesini artiriyor. Özellikle çocuklari koladan uzak tutmamiz gerekiyor. Normal kemik yogunlugunun devam ettirilebilmesi için günde 1000-1500 miligram kalsiyum ve 400-800 ünite D vitamini alinmasi gerekir.

Prof. Dr Ömer Kuru’nun, ‘Osteoporoz nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir ‘ üzerine bilgi verdiği programı izlemek için aşağıdakli linki tıklayın.
 

https://www.youtube.com/watch?v=7cvJaNnnX4o&t=73s
 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kemik ErimesiOsteoporozaİstanbul Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon KliniğiProf. Dr. Ömer Kuru
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