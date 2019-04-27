KEMİK ERİMESİ VÜCUDUMUZUN SESSİZ HIRSIZI!

SUMRU AYDIN

D Vitamini Yeterli Oranda Alınmalı

Kemik erimesinin en önemli nedeni olarak kalsiyum ve D vitamini eksikliğidir. Son dönemlerde D vitamini eksikliğinden ortaya çıkan kemik erimesi hastalığı sık bir şekilde görülüyor. Güneşe çıkamayanlar, örtülü insanlar ya da güneşe karşı alerjisi olanlar, güneşten yeterince yararlanamayanlar, bodrum katlarda çalışan kişilerde bu hastalık görülebiliyor. Bu nedenle dışarıdan D vitamini almamız ve güneşlenmemiz gerekiyor. Her gün 15 dakika çıkıp güneşte oturmak D vitamini ihtiyacını karşılar. Bunu düzenli bir şekilde uygulamak gerekiyor.

Kemik erimesinin engellenmesi için kalsiyum açısından zengin olan sütlü gıdaların sıkça tüketilmesi gerekiyor. Süt, yoğurt, peynir, yeşil sebzeler özellikle kıvırcık bolca kalsiyum içeriyor. Ancak kemik erimesi olduktan sonra bu besinlerin bize pek 30- 35 den önce faydası olmayacaktır. Çünkü önemli olan depomuzu önceki senelerde doldurmuş olmamız. İleriki yıllarda ise ilaçlarla bu açığı kapamamız gerekecektir. Ayrıca biz 24 saat sütlü ürünler yesek de vücudumuzun kalsiyum ihtiyacını karşılayamayız. Bu yüzden 30 yaşımıza kadar vücudumuza maksimum kalsiyumu yerleştirmemiz gerekiyor. Vücudumuzda yeterli kalsiyum ve D vitamini yoksa ekstradan kalsiyum ve D vitamini takviyesi almamız yararlı olacaktır. Menopozdaki kadınlarda günde bin 500 miligrama kadar kalsiyum ihtiyacı görülür. Biz ne kadar süt ürünleri tüketirsek tüketelim onu karşılayamayacaktır. O yüzden bu takviyeyi almak şart.

Belirtiler Ne Zaman Anlaşılıyor?

Belirtiler genellikle menopoz sonrası yapılan muayenelerde ortaya çıkıyor. İlk belirtiler olarak vücutta yaygın ağrılar görülüyor. Hasta bunun pek farkında olmuyor. Bir yeri kırıldığında bunu fark ediyor. Kırık sonrası yapılan kemik ölçümünde tespit ediliyor. Herkes bunu yaptırabilir. Ayrıca menopozdan sonra kadınlar kontrole geldiğinde kemik ölçümü yapılıyor. Bu ölçüm esnasında vücutta kemik erimesi tespit ediliyor. Kırk Yaşına kadar herkesin 1 kez kemik dansitometri ( kemik ölçümü )yaptırmasında fayda vardır.

Kemik Erimesini Engellemek İçi Spor Şart

Kemik erimesi hastalığının önüne geçebilmek için düzenli olarak spor yapmamız gerekiyor. Spor yapmazsak hareket etmezsek, aldığımız kalsiyum da kemiklerimize yerleşmez. En iyi ve ucuz spor da yürüyüş, yürürken ağılıklarla yürümek sporun faydasını daha da çok arttıracaktır. Tempolu yürümek de vücudu iyi bir şekilde çalıştırıyor. Ayrıca kemik erimesi sadece menopoz sonrası kadınlarda görülmüyor. Mide ve bağırsaklarında emilim problemi olan çocuk, kadın ve erkelerde düşük kemik yoğunluğu görülmektedir. Ayrıca uzun süre antidepresan, kemoterapi ilaçları kullananlarda, fastfood ( hazır yiyecek ) kola, aşırı kafein ( günde 5 bardaktan çok kahve ) tüketenler ve hiç çay içmeyenlerde de düşük kemik yoğunluğu olabilmektedir. ( Çayda bitkisel östrojen) vardır.

Oruçluyken Spor Yapılır Mı?

Ramazan ayımız yaklaşıyor. Ancak ramazanda kesinlikle aç karnına spor yapılmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Mutlaka hafif bir kahvaltı yapıldıktan sonra sabah sporu yapılır. Ramazanda böyle bir durum söz konusu olmadığı için iftardan bir saat sonra sporu öneriyoruz. Bu sporlar da hafif şekilde yapılmalıdır. Bunlar yürüyüş, yüzme, oturarak ya da uzanarak evde yapılabilecek bölgesel egzersizler olabilir. Kesinlikle bu sporlar aç karna yapılmamalıdır. Ramazanda 17 saati aşkın bir açlık süresi olacağından ve kan şekeri düşeceğinden dolayı çok dikkatli olunmalı ve ağır sporlar yapmamaya özen göstermeliyiz. Yapılacak sporlarda da bir saati aşmadan 45 dakika gibi bir süre yeterli olacaktır.