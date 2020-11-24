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Kekik yağı satışları arttı, uzmanlar vatandaşı uyardı

Türkiye'de, koronavirüs salgınından korunmaya çalışan vatandaşların, sosyal medyadan kekik yağının virüse iyi geldiği ile ilgili yapılan paylaşımların ardından bu bitkiye ve yağına olan talebi arttı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, kekik yağının kullanımında dikkat edilmesi gerektiğini belirterek vatandaşları uyardı.

24 Kasım 2020 Salı 10:29
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Kekik yağı satışları arttı, uzmanlar vatandaşı uyardı

MALATYA - Koronavirüs salgınından korunmak için vatandaşlar bağışıklığı güçlendiren bitkisel ürünlere yöneldi. Son günlerde sosyal medyada kekik yağının virüse iyi geldiği ile ilgili yapılan paylaşımların ardından bitkiye olan ilgi de arttı. Önceden 20 gramı 18 liradan satılan kekik yağı pandemiden sonra 30 liradan alıcıyla buluşuyor. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, kekik yağının koronavirüse karşı iyi geldiğine yönelik bir çalışma olmadığını belirterek, "Kekik türlerinin koronavirüs ilişkili yapılmış bir çalışma yok. Bu yapılan çalışmalar daha çok kekiğin içerisindeki etken madde olarak karşımıza çıkan çeşitli bileşiklerde flavonoid ve terfenlerden kaynaklanıyor. Kekiği kekik olarak tüketmek ya da kekiği kekik yağı olarak tüketmekten bahsedilebilir. Kekiğin içerisindeki aktif maddeyi standardize bir şekilde elde edip onu tedavide kullanmak bunlar çok farklı şeyler" dedi.

Yemeklerde kullanılan kekiğin tedavi amaçlı kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Parlakpınar şöyle konuştu:

"Kekik ve kekik ürünleri tamamlayıcı ve destek tedavi içerisinde yer alabilir. Kekik yağı bu amaçla düşünülebilir ama içerisindeki etken maddeyi izole edip, bunların çünkü ticari formları da var. Bunlar reçete edilecekse, bunlar kullanılacaksa kesinlikle hekim gözetiminde, hekim reçetesiyle yapılmak zorunda. Hastalarımızın da hekimlerine danışmadan bu ürünleri alıp kullanmalarını ben önermiyorum. Yine Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu çatısı altında tıbbi bitkiler listesi ve monograflar var. Buraya girdiğimiz zaman burada uyarılar var. Bu uyarılara dikkat etmemiz lazım. Güvenirliliği ile ilgili geniş deri yaralanmalarında, açık yaralarda, yüksek ateş dolaşımla ilgili bozukluklarda, hormon duyarlı kanser tiplerinde, kanamalı şiddetlilerde ve enfeksiyonlarda görüldüğü durumlarda kullanılmamalıdır. 12 yaş altı çocuklarda toprak üstü kısımları, yani çiçekler ve yaprakları bu kısımlar, 18 yaş altı çocuklarda ise uçucu yağı dahilen ve haricen kullanılmamalıdır. Çünkü bunların banyo yapılarak kullanım yolu da var. Çay olarak içilebiliyor, tropik krem olarak sürülebiliyor. Ama bunun kullanımı mutlaka hekim önerisiyle yapılmalıdır."

SATIŞLAR YÜZDE 300 ARTTI

Kentte baharat satışı yapan aktarlar ise kekik yağı satışlarının pandemi süresi boyunca arttığını, fiyatının da böylelikle yükseldiğini belirterek, "Satışlarımız koronavirüs öncesine göre yüzde 300 arttı. Bu talep doğrultusunda kekik yağının 20 gramı önceden 18-19 liraydı, şu anda 30 lira oldu. Salgın devam ettikçe kullanım ve fiyatı da artar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kekik YağıKoronavirüsUzmanlardan Uyarı
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