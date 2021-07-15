Kayseri'de aşısı yaptıran sayısı 1 milyon oldu

KAYSERİ - Kayseri'de, koronavirüs aşısı yaptıran kişi sayısı, 1 milyonu buldu. Kentte 1 milyonuncu dozun uygulandığı Uğur Erdal, "Aşı hayattır. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.



Normalleşme süreciyle birlikte aşılama çalışmalarının da hız kazandığı kentte 1 milyonuncu doz, Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde yapıldı. 1 milyonuncu dozun uygulandığı Uğur Erdal, “Kayseri’de 1 milyonuncu dozun aşısını olmanın gururunu yaşıyorum. Aşı hayattır. Aşı gelecektir, herkesi aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.



Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi doktorlarından Necla Ceren Kömürcü de “1 milyonuncu dozun aşısını yapmanın sevincini yaşıyoruz. Aşıya ilgi ve alaka iyi, sağlıkçılar olarak sabah saatlerinden itibaren aşı yapmaya hazır bir vaziyette bekliyoruz. Randevu da gerekmiyor. Kayserili vatandaşlarımızın biraz daha ilgi ve alakasının artmasını bekliyoruz. Geçmişte ne kadar zor günler yaşadık, daha iyi günler gelebilmesi için gençlerimizi, gurbetçilerimizi ve bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya bekliyoruz” dedi.