Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1280
ALTIN
461.665
DOLAR
7.7099
STERLİN
10.2189
EURO
9.1169
Kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri yoğunlaştı
Kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri...
Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz’den borç açıklaması
Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz’den borç...
Türk güreşinin acı günü
Türk güreşinin acı günü
Aşık Mahzuni Şerif Ses ve Beste Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
Aşık Mahzuni Şerif Ses ve...
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
Son Dakika
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri yoğunlaştı

Kayseri Şehir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Yunus Hacımusalar, "Pandemi döneminde insanlarda kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri yoğunlaştı. Bu dönemde en çok başvuruyu, uyku düzeni ve kaygı bozuklukları olan kişiler yaptı" dedi.

19 Kasım 2020 Perşembe 13:02
3 Okunma
Kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri yoğunlaştı

KAYSERİ - Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Yunus Hacımusalar, koronavirüsün toplumdaki psikolojik etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Pandemi döneminde kendilerine yapılan başvurulara değinen  Doç. Dr. Hacımusalar, "İnsanlarda kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri yoğunlaştı. Aynı zamanda hastalığın bulaş korkusu ile birlikte takıntı, temizlik ve titizlik konusunda kişiler daha hassas olmaya başladı. Bu konuda yoğun şikayetler oldu. Pandemi dönemi ile birlikte en çok başvuruyu, uyku düzeni ve kaygı bozuklukları olan kişiler yaptı. Kaygı bozuklukları ve depresyon kadınlarda daha fazla görülüyor. Psikiyatri polikliniklerimize kadınlar daha fazla müracaat etmektedirler. Özellikle kaygı hastalıkları kadınlarda daha fazla görülmektedir " dedi.


'ATLATANLAR, YENİDEN HASTA OLACAĞIM, KAYGISI TAŞIYOR'

Doç. Dr. Hacımusalar, koronavirüsün etkilerinin dünyada çok fazla bilindiğini söyleyerek, "Son zamanlarda koronavirüsü atlatmış kişilerden bazıları, 'yeniden hasta olacağım' kaygısı ile bize gelmekteler. Bunun dışında bazı ruhsal belirtiler de gözlemliyoruz. Bu kişilerde en dikkat çeken belirtiler, dikkat bozukluğu ve unutkanlık. Fiziksel belirtiler içerisinde iş gücü kaybı, uyku bozukluğu bu hastalıklar da karşımıza çıkabiliyor. Pandemi dönemi insanların sokağa çıkma ve sosyal aktivitede bulunma durumunu kısıtladı. İnsanlar açık alanlarda ve evlerinden sosyal mesafeye uygun olarak egzersiz yapabilirler. Kişiler evlerde kendilerine hobiler oluşturmalıdır. Özellikle karantina altında olan kişiler, uyku düzenine dikkat etmelidir" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kayseri Şehir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Yunus HacımusalarPandemi DönemiKaygıMutsuzlukDepresyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İKİ BÜYÜK ACI: DEPREM VE SALGIN 
İKİ BÜYÜK ACI: DEPREM VE SALGIN 
'2 hafta sonunda başladığımız noktadaysak daha sert tedbirler gelir'
'2 hafta sonunda başladığımız noktadaysak daha sert tedbirler gelir'
Bakan Koca: Aralık ayında en az 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız
Bakan Koca: Aralık ayında en az 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız
Tedbirlerin etkisini 1 hafta içinde göreceğiz
Tedbirlerin etkisini 1 hafta içinde göreceğiz
Bakan Koca: Virüs kitlesel bulaşma dönemine geçti
Bakan Koca: Virüs kitlesel bulaşma dönemine geçti
Yeni Nesil Zayıflama Cihazları!
Yeni Nesil Zayıflama Cihazları!
Yoğun bakım doluluk oranı Nisan ayındakinden daha kötü
Yoğun bakım doluluk oranı Nisan ayındakinden daha kötü
Su içmek zayıflatır mı?
Su içmek zayıflatır mı?
"Alzheimer’ı yavaşlatmanın bir diğer yolu hasta yakınından geçiyor"
"Alzheimer’ı yavaşlatmanın bir diğer yolu hasta yakınından geçiyor"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma