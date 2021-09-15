Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1436.53
ALTIN
488.65
DOLAR
8.4432
STERLİN
11.6863
EURO
9.9808
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan gayrimenkul satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan gayrimenkul...
Futbol sahasının bakım onarım işi yaptırılacak
Futbol sahasının bakım onarım...
Edirne Milli Emlak Müdürlüğünden araç ve taşınmaz satışı
Edirne Milli Emlak Müdürlüğünden...
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor 
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karadeniz'de 'Delta varyantı' alarmı

15 Eylül 2021 Çarşamba 10:26
8 Okunma
Karadeniz'de 'Delta varyantı' alarmı

TRABZON - Karadeniz'de, çay ve fındık göçüyle başlayan vaka artışı sürüyor. Delta varyantı nedeniyle Trabzon'da son 1,5 ayda 160'tan fazla kişi, hayatını kaybetti. Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Yaşadığımız 4'üncü dalgadaki durumumuz bizi çok daha korkutuyor. Delta varyantı çok daha hızlı yayılıyor" dedi.

Karadeniz'de çay ve fındık göçü, nüfus hareketliliği ile birlikte vaka sayısını da artırdı. Türkiye'de ilk kez nisan ayında görülen Delta varyantı nedeniyle son 1,5 ayda Trabzon'da 160'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Kentte koronavirüs nedeniyle ise 1600 kişinin öldüğü açıklandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, salgında yaşanan 4'üncü dalgayı az hasarla geçirmeye çalıştıklarını belirterek, "Geldiğimiz süreçte 1600’ün üzerinde vefatımız oldu ancak bizi asıl şu anki dalgadaki durumumuz çok daha korkutuyor. 4'üncü dalgadaki vefat sayımız 160’ın üzerinde oldu. Delta varyantı çok daha hızlı yayılıyor. İnsanların çok daha fazla kendini bırakması, kurallara uyulmaması süreci tetiklemiş olabilir" dedi. 

Daha önceki dalgalarda 'pik' seviyelerine 4'üncü veya 5'inci haftalarda çıktıklarını hatırlatan İl Sağlık Müdürü Usta, "Şimdi 6'ncı, 7'nci haftaya kadar uzamış durumda. 4'üncü dalgada yaşanılan vaka sayılarını önümüze aldığımızda, sonraki sürece göre çok daha uzun süreçten bahsediyoruz. Rakamlarımızı yaklaşık 20 Temmuz ile 10 Eylül olarak alırsak bu süredeki vakalarımız olarak karşımıza çıkıyor. Aşağı yukarı 6 ile 7 haftalık bir süreç. Çocuklar olarak etkilenenler oldu. Entübe olanlar da oldu, vefat edenler de oluyor. Sadece direkt Covid-19 olarak düşünmemek gerekiyor, belli hastalıkları olan çocuk olsun, erişkin olsun, bunların da Covid-19’dan etkilenimleri biraz daha fazla oluyor. O anlamda etkilenmiş, yoğun bakımda olan ve maalesef kaybettiğimiz çocuk ve büyüklerimiz oluyor" diye konuştu.

4'üncü dalganın halen devam ettiğini söyleyen Sağlık Müdürü Usta, aşı çağrısında bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizDelta VaryantıAlarm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitkisel beslenme Covid-19 riskini azaltıyor
Bitkisel beslenme Covid-19 riskini azaltıyor
Aşısız gebelerde ölümler üç kat arttı!
Aşısız gebelerde ölümler üç kat arttı!
Çocuklarda bu belirtilere dikkat; lenfomanın habercisi olabilir
Çocuklarda bu belirtilere dikkat; lenfomanın habercisi olabilir
PCR zorunluluğu, Covid-19 laboratuvarında numune sayısını artırdı
PCR zorunluluğu, Covid-19 laboratuvarında numune sayısını artırdı
Radyoterapi'nin Kanser Tedavisindeki Etkisini Biliyor Muyuz?
Radyoterapi'nin Kanser Tedavisindeki Etkisini Biliyor Muyuz?
Sınıflar günde en az 3 kez 30 dakika havalandırılmalı
Sınıflar günde en az 3 kez 30 dakika havalandırılmalı
“Kanser hastası çocuklar Kovid-19’dan aşılarla korunmalı”
“Kanser hastası çocuklar Kovid-19’dan aşılarla korunmalı”
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz’dan Norovirüs uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz’dan Norovirüs uyarısı
Türkiye’de 10 çocuktan biri astım hastası
Türkiye’de 10 çocuktan biri astım hastası

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma