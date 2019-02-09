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Karaciğer Yağlanmasına Dikkat Edin!

Modern zamanların dayattığı yeni yaşam stilleri, bazı hastalıkların giderek artmasına sebep oluyor. Fast food tarzı kötü beslenme alışkanlıkları, işlenmiş gıdaların hayatımızın merkezinde yer alması, hareketsiz geçen günler ve aşırı alkol tüketimi tıpkı karaciğer yağlanmasında olduğu gibi başrolü oynuyor. Bu hafta Sağlık Notlarına Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mecdi Hikmet Ergüney’i konuk ediyoruz. Hocamız karaciğer yağlanmasında tedavi yöntemleri ve korunma yollarını sizler için anlatıyor.  Unutmayın, önce sağlık. Herkese sağlıklı ve mutlu haftalar dilerim.

Karaciğer Yağlanmasına Dikkat Edin!

Modern zamanların dayattığı yeni yaşam stilleri, bazı hastalıkların giderek artmasına sebep oluyor. Fast food tarzı kötü beslenme alışkanlıkları, işlenmiş gıdaların hayatımızın merkezinde yer alması, hareketsiz geçen günler ve aşırı alkol tüketimi tıpkı karaciğer yağlanmasında olduğu gibi başrolü oynuyor. Bu hafta Sağlık Notlarına Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mecdi Hikmet Ergüney’i konuk ediyoruz. Hocamız karaciğer yağlanmasında tedavi yöntemleri ve korunma yollarını sizler için anlatıyor.  Unutmayın, önce sağlık. Herkese sağlıklı ve mutlu haftalar dilerim.

09 Şubat 2019 Cumartesi 16:35
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Karaciğer Yağlanmasına Dikkat Edin!

SUMRU AYDIN


Karaciğer Yağlanması Nedir?

Tıp dilinde “steatoz” olarak bilinen karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde çeşitli nedenlerden dolayı fazla yağ birikmesiyle meydana gelen bir sağlık problemidir. Normal durumda karaciğerde belli oranda yağ bulunur ve bu yağ karaciğere zarar vermez. Ancak normalin üstündeki yağlanmalar, karaciğer fonksiyonlarını kısıtlarken yapısal değişikliklerin oluşmasına sebep olur. 

İşte Karaciğer Yağlanmasının Sebepleri! 

Obeziteden alkole kadar birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yağlanması, Türkiye’de her 4 kişiden 1’inde görülüyor.

* Aşırı alkol tüketimi

* Obezite

* İnsilün direnci

* Kanda trigliseridlerin yüksek seviyelerde olması,

* Ani kilo kayıpları,

* Tip 2 diyabet

* Yüksek kolesterol

* Wilson hastalığı

* Bazı ilaçlar,

* Bakteri ve virüsler

Karaciğer Yağlanmasının En Yaygın Belirtileri

Birçok hasta ilk aşamada bu problemi fark etmediği gibi kendinde hastalığa dair semptomları gözlemleyemez. Ancak yağlanma ilerledikçe karaciğer fonksiyonları bozulmaya başlar. Bu bozulmalar sonucunda vücut birçok belirti göstermeye başlar. Bu belirtiler;

* Midede şişkinlik ve hazımsızlık,

* Mide bulantısı, kusma refleksi,

* Kilo ve güç kaybı,

* İştahsızlık,

* Halsizlik ve yorgunluk,

* Nefes ve vücutta oluşan kötü kokular,

* Vücut ısında düşme,

* Gözlerde kızarma ve sararma,

* Ciltte kaşıntı ve kızarıklık,

* Boyun ve koltuk altında görülen renk değişimleri

Karaciğer Yağlanmasında Kimler Risk Altında?

Eğer ailenizde karaciğer problemi geçirmiş kişiler varsa, sağlıksız bir beslenme düzenine sahipseniz, diyabet ve yüksek tansiyon problemleriyle uğraşıyorsanız, orta yaşın üstündeyseniz ve en önemlisi de fazla kiloluysanız karaciğer yağlanma riskiyle karşı kaşıya olabilirsiniz.

Karaciğer Yağlanması Nasıl Teşhis Edilir?

Kan testi yoluyla karaciğerdeki bazı enzimlerin yüksek olup olmadığı kontrol edilir. Bazı enzimlerin yüksek olması karaciğer yağlanmasına işaret eder. Bunun dışında ultrason, bilgisayarlı tomografi gibi cihazlar yardımıyla karaciğer dokularındaki hasarlar göz önünde bulundurularak yağlanma olup olmadığı teşhis edilebilir. Ayrıca karaciğer biyopsisi kesin bir tanı edinmenizi sağlar. Bu yöntem yağlı karaciğer bulundurma konusunda yüksek risk taşıyan grupta kullanılır.

Karaciğerdeki Yağlanmayı Durdurmak Mümkün Mü?

Karaciğer yağlanmanın en büyük sebebi alkoldür. Eğer karaciğer yağlanması alkole bağlı olarak görülüyorsa bu durumu düzeltmek için en etkili tedavi yöntemi alkolü bırakmaktır. Alkolü bırakan hastanın karaciğeri 6 hafta sonra eski fonksiyonlarını kazanmaya başlar. Alkolü bırakmadığı sürece karaciğerdeki yağlanma ve buna bağlı gelişen hasarlarda düzelme olmaz. 

Alkol dışında meydana gelen karaciğer yağlanmasının tedavisinde birçok ilaç kullanılmaktadır. Ancak bu noktada kesin bir fayda görülmemektedir. Bu hastaların yapması gereken ise yaşam tarzlarını değiştirmektir. 

Karaciğer Yağlanmasının Önüne Nasıl Geçeriz?

* Sağlıklı bir diyet programı uygulayın ve düzenli bir beslenme rutini belirleyin.

* Sebze ve meyveye hayatınızda daha fazla yer açın.

* Alkol ve sigaradan uzak durun.

* Spora başlayın ve haftada en az 3 gün egzersiz yapın.

* Fazla kilolarınızdan bir an önce kurtulun.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 09.02.2019 16:39
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