Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
121246
ALTIN
297.484
DOLAR
5.9345
STERLİN
7.7671
EURO
6.5459
Tekvandoda şampiyon olan ikizler LGS'de full çekti
Tekvandoda şampiyon olan ikizler LGS'de...
'Kangal köpeğinde ırk karmaşasına son verilmeli'
'Kangal köpeğinde ırk karmaşasına son...
"Kanser tedavisinin yan etkilerini azaltabiliyor"
"Kanser tedavisinin yan etkilerini azaltabiliyor"
Şampiyonluk savaşını bırakmayacağım
Şampiyonluk savaşını bırakmayacağım
“Yaşlı nüfusun rahat edebileceği şehirler tasarlanmalı”
“Yaşlı nüfusun rahat edebileceği şehirler...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Kanser tedavisinin yan etkilerini azaltabiliyor"

Fitoterapi, yani bitkilerle tedavi, son yıllarda birçok alanda destekleyici olarak karşımıza çıkıyor. Fitoterapi, kanser hastalarının da tedavisinde, mide bulantısını önleyici ya da tedaviye destek olarak kullanılabiliyor. Ancak bitkilerin kullanımının doktor kontrolünde yapılması gerekiyor, çünkü bazı ilaçlar ile etkileşime girerek tedaviyi olumsuz etkileyebiliyor.

"Kanser tedavisinin yan etkilerini azaltabiliyor"

Fitoterapi, yani bitkilerle tedavi, son yıllarda birçok alanda destekleyici olarak karşımıza çıkıyor. Fitoterapi, kanser hastalarının da tedavisinde, mide bulantısını önleyici ya da tedaviye destek olarak kullanılabiliyor. Ancak bitkilerin kullanımının doktor kontrolünde yapılması gerekiyor, çünkü bazı ilaçlar ile etkileşime girerek tedaviyi olumsuz etkileyebiliyor.

24 Ocak 2020 Cuma 11:36
21 Okunma
"Kanser tedavisinin yan etkilerini azaltabiliyor"

İSTANBUL - Doç. Dr. Hasan Atilla Özkan meyan kökünün mideye iyi gelirken tansiyonu yükselttiğini, sarı kantaronun ise en çok “ilaç etkileşimi” olan bitkilerden biri olduğunu belirtti. 

“HASTALARIN KONFORLU BİR HAYAT SÜRMELERİNE YARDIM EDİYOR”

Fitoterapinin, şu anda kullanılan tedavilerin yerini alamayacağını belirten Yeditepe Üniversitesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özkan, “"Hematolojide fitoterapinin yeri ve bununla ilgili çalışmalar giderek artıyor. Tabii ki konvansiyonel tedavilerin yerini tamamen alabileceğini düşünmüyoruz. Ben fitoterapinin destek tedavi olarak kullanılabileceğini savunan doktorlardan biriyim. Özellikle hastalarımızda kemoterapi ya da immünoterapinin yan etkilerini azaltmada, daha konforlu bir hayat sürmede bunların etkinliğini görüyorum. Fitoterapi kullandığım hastalarımda komplikasyonlar daha az oluyor ve bir sonraki kemoterapi basamağına kadar geçen sürede daha aktif ve konforlu bir dönem geçirebiliyorlar" dedi. 

“YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİ, KANSER HÜCRELERİNİ ÖLDÜRÜYOR MU?

”Doç. Dr. Hasan Atilla Özkan, yeşil çayın tedavilerde nasıl kullanıldığını şöyle anlattı: “Yeşil çay, özellikle multiple miyelomda fayda sağlıyor. Kalp yetmezliği ve böbrekten protein kaybı olan hastalarda da amiloid filmleri azalttığı gösterilmiş. Ayrıca kullandığımız, turmerik ya da kurkumin dediğimiz bir ürün daha var. Bunların bağışıklığı arttırıcı etkileri var. Bu madde kemoterapiye direnç geliştiren kanser hücrelerinin direncini kırıyor. Zencefili, kemoterapi sonrası bulantıyı engellemede kullanabiliyoruz. Kadın doğum uzmanları da gebelik sırasında kullanabiliyorlar. Ancak zencefili hastalarımıza tek başına vermiyoruz, ilaçlarla etkin bir kontrol sağlayamadığımız durumlarda ekliyoruz. 

 C vitamini ile ilgili olarak çalışmalara da değinen Doç. Dr.  Hasan Atilla Özkan, “Yüksek doz C vitaminin, kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyip öldürdüğü yönünde giderek artan sayıda klinik çalışma var. Ancak bunlar doktor kontrolünde, yüksek dozda ve damar yolundan verilerek gerçekleştirilen tedavi şekilleriyle etkin” dedi. 

“BİTKİSEL OLDUĞU İÇİN YAN ETKİSİ YOKTUR DEMEK DOĞRU DEĞİL”

Yeşil çay, miyelom tedavisinde önemli bir yere sahip bir ilaçla birlikte kullanıldığında bu ilacın etkinliğini azaltabildiğini anlatan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özkan, bitkisel olanların yan etkisi olmadığı düşüncesine karşı da uyardı ve şunları söyledi: 

“Şöyle bir kavram var 'Bitkisel olduğu için yan etkisi yoktur.' Bu doğru değil. Yan etkileri olabiliyor ama bunların yanı sıra, farklı etkinlikleri de olabiliyor. Örneğin hipertansiyonu olan bir kişi mide bağırsak sıkıntıları nedeniyle meyan kökü kullandığında hipertansiyonu arttırabilir. Veya vücut direnci artsın diye sarımsak kullanılıyor ancak beraberinde kan sulandırıcı ilaç da kullanıyor. O zaman sarımsak da kanı sulandırdığı için kanama riski çıkıyor. Sarımsak tansiyonu düşürüyor ve hipertansiyon ilacı kullanan bir insan tansiyon düşüklüğü de yaşayabiliyor. Gingko biloba zihinsel aktiviteyi arttırmak için kullanılıyor ama ciddi şekilde kan sulandırıcı. Sarı kantaronun hafif depresyonda etkili olduğu birçok çalışmada gösterilmiş. Ancak sarı kantaron en fazla ilaç etkileşimi olan bitkisel kaynaktır. Bu tür ürünleri kullanmak isteyenler mutlaka doktor kontrolünde kullanmalıdır”

Anahtar Kelimeler:
Kanser TedavisiYan Etkiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gizemli virüse karşı zatürre ve girip aşısı önerisi
Gizemli virüse karşı zatürre ve girip aşısı önerisi
MEME KANSERİNDEN KORUNMANIN YOLLARI…
MEME KANSERİNDEN KORUNMANIN YOLLARI…
"Paça çorbası cilde, adaçayı hafızaya iyi geliyor"
"Paça çorbası cilde, adaçayı hafızaya iyi geliyor"
BAYRAMPAŞA VAKIF OPTİK GENÇ SPORCULARA DESTEK VERİYOR…
BAYRAMPAŞA VAKIF OPTİK GENÇ SPORCULARA DESTEK VERİYOR…
Gözleri kör olma noktasına gelen üniversiteliye Engelsiz Yaşam Vakfı sahip çıktı
Gözleri kör olma noktasına gelen üniversiteliye Engelsiz Yaşam Vakfı sahip çıktı
'Şubata kadar grip aşısı yaptırılabilir'
'Şubata kadar grip aşısı yaptırılabilir'
Menüsküs Hakkında Ne Biliyorsunuz?
Menüsküs Hakkında Ne Biliyorsunuz?
Bor madeninden yatak üretildi; bakterileri öldürüyor
Bor madeninden yatak üretildi; bakterileri öldürüyor
Kişiselleştirilmiş Tıp Uzmanı Dr.Sibel Özgül geleceğin doktorlarıyla buluştu
Kişiselleştirilmiş Tıp Uzmanı Dr.Sibel Özgül geleceğin doktorlarıyla buluştu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans