Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,979.83
ALTIN
796.95
DOLAR
13.66
STERLİN
18.55
EURO
15.48
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Samsun'da golf tesisi kiraya verilecek
Samsun'da golf tesisi kiraya...
Wombhobby Kişiye Özel Sayılarla Boyama Hobi Ürünleri
Wombhobby Kişiye Özel Sayılarla Boyama...
Uyarzeytincilik.com Zeytinin Başkenti
Uyarzeytincilik.com Zeytinin Başkenti
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kanser savaşçısı; A vitamini

Değerli okuyucularım Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfamızın devamını sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyorum. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta Avrasya Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık’ın “A vitamini” hakkındaki açıklamalarına değineceğiz. 

18 Ocak 2022 Salı 19:08
11 Okunma
Kanser savaşçısı; A vitamini

ELİF HAYVALI

Birçok kişi; gözlerindeki sorunlardan, sürekli yorgun olmaktan, uyuyamamaktan, saçlarının dökülmesi ve tırnaklarının çabuk kırılmasından şikayet eder ve kansızlıktan dem vurur. Ancak tüm bu sorunların arkasında vücut için çok önemli bir role sahip olan A vitamini eksikliğinin olabileceğini göz ardı eder. Günlük hayatta yaşadığımız birçok sağlık probleminin temelinde A vitamini eksikliğinin olabileceğini vurgulayan Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, bu vitaminin eksikliğinde ortaya çıkabilecek sorunları anlatıyor.

Hayati öneme sahip güçlü bir antioksidan; A Vitamini

Retinol, retinal ve retinil esterler gibi yağda çözünebilir retinoidin genel adı olan A vitamini, vücut sağlığı için çok önemlidir. Vücut için hayati bir rol üstlenen A vitamini, yağda çözülebilen ve bağışıklık sistemini destekleyen güçlü bir antioksidandır. 

Doğada iki şekilde bulunan A vitamini; hayvansal gıdalardan elde edilebileceği gibi pigmentli bitkiler tarafından dönüştürülür. Hayvanlardan elde edilen gıdalarda bulunan A vitamini, önceden oluşturulmuş vitamin A veya retinol olarak adlandırılır. Bitkilerde bulunan A vitamini ise provitamin A karotenoid olarak isimlendirilir. 

A vitaminin faydaları nelerdir?

A vitamininin en bilinen faydası bağışıklık sistemi üzerindeki etkisidir. Güçlü bir antioksidan olan A vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korur. Bunun yanı sıra;

- Akciğer, kolon, prostat gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltır,

- Tip 2 diyabetin tedavisinde yararlanılır,

- Vücut dokularının büyüme ve gelişmesini sağlar,

- Sağlıklı saç ve cilt hücrelerinin oluşumunu destekler,

- Gece körlüğüne yakalanma riskini önler,

- Ağız, diş sağlığına ve diş etlerine iyi gelir,

- Ağız, burun, akciğer ve boğazdaki mukoz mebranları koruma görevini üstlenir,

- Serbest radikallerin hücrelere ve DNA’ya zarar vermesini önler.

A vitamini eksiliği neden olur?

* Yetersiz ve dengesiz beslenme,

* A vitamininin yetersiz alınması,

* Çeşitli karaciğer hastalıkları,

* Ateşli enfeksiyon hastalıkları,

* Hipotroidi,

* Pankreasta meydana gelen tıbbi rahatsızlıklar,

* Aşırı alkol tüketimi,

* Safra yolu tıkanıklıkları,

* Yağ emiliminde bozukluklar,

* Kistik fibrozis, çölyak, crohn hastalığı gibi metabolik hastalıklar,

* Safra asidi yetersizliği gibi durumlar vücutta A vitamini eksikliğinin gelişmesine neden olabilir.

A vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir?

Vücutta A vitamininin yetersiz olması çeşitli semptomların oluşmasına neden olur. Semptomların yanı sıra bazı hastalıkların oluşmasına da zemin hazırlar. Bu noktada oluşan bazı belirtileri şu şekilde sıralamak mümkündür;

* Gözlerde kuruluk,

* Gece körlüğü,

* Kornea üzerinde yaralar,

* Göz enfeksiyonları,

* Gözde bulanıklık,

* Kornea yumuşaklığı,

* Bitot lekesi,

* Bağışıklık siteminin zayıflaması nedeniyle kolay hastalanma,

* Yaraların iyileşmesinde gecikme,

* Sağlıksız saçlar,

* Ciltte kuruluk,

* Sağlıksız ve cansız saçlar,

* Uyku kalitesinde bozulmalar,

* Sindirim sisteminde bozulmalar,

* Saç dökülmesinde artış,

* Tırnakların çabuk kırılması,

* Epitel dokunun sertleşmesi,

* İdrar yolu iltihabı vb.

A vitamini eksikliği nasıl giderilir?

 A vitamini eksikliğinin giderilebilmesi için öncelikle iç hastalıkları uzmanının hastayı detaylı olarak muayene etmesi ve A vitamini eksikliğinin neden kaynaklandığını belirlemesi gerekir. Eğer beslenme ile ilgili bir durumsa A vitamini yönünden zengin bir diyet programı oluşturulabilir. 

A vitamini yönünden zengin hayvansal besinler; karaciğer, keçi sütü ve inek sütü, yoğurt, peynir, kırmızı et ( koyun eti, sığır eti), balık ve balık yağı, tereyağı, yumurta sarısı, tavuk etidir. A vitamini yönünden zengin bitkisel besinler; patates, kavun, kayısı, mango, domates, biber, havuç, ıspanak, marul, lahana, nane, brokolidir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KanserA VitaminiElif HayvalıSağlık NotlarıKanser Savaşçısı A Vitaminiİç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat IşıkAvrasya Hastanesiönce VatanSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Kurugöl: HES kodum risksiz görünse de testim pozitif çıktı
Prof. Dr. Kurugöl: HES kodum risksiz görünse de testim pozitif çıktı
"Omicron'un etkisi hafif ama global yükü ağır"
"Omicron'un etkisi hafif ama global yükü ağır"
Medikal Dolap Ameliyat Formaları
Medikal Dolap Ameliyat Formaları
İstanbul'da vaka sayısında 2 kat artış
İstanbul'da vaka sayısında 2 kat artış
Beyin fonksiyonlarını yüzde 30 bozuyor
Beyin fonksiyonlarını yüzde 30 bozuyor
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Sportif müsabakalar 'bulaş' riski taşıyor
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Sportif müsabakalar 'bulaş' riski taşıyor
Bilim Kurulu üyesi Turan: 'Omicron'a karşı aşı oluşturulması konuşuluyor
Bilim Kurulu üyesi Turan: 'Omicron'a karşı aşı oluşturulması konuşuluyor
Prof. Dr. Taşbakan: İki virüsün bir arada olduğu hastalarımız var
Prof. Dr. Taşbakan: İki virüsün bir arada olduğu hastalarımız var
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: 'Omicron' dalgasının yükselme konumundayız
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: 'Omicron' dalgasının yükselme konumundayız

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma