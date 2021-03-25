Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1420
ALTIN
442.816
DOLAR
7.9410
STERLİN
10.8643
EURO
9.3803
Bina Restorasyonu Yaptırılacak
Bina Restorasyonu Yaptırılacak
Düzce Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Düzce Üniversitesi 17 Öğretim...
Artvin Çoruh Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
Artvin Çoruh Üniversitesi 8...
Adana'da 1.252 adet konut satışa sunuldu
Adana'da 1.252 adet konut...
Şarköy’de 1126 m2 zeytinlik icradan satılık
Şarköy’de 1126 m2 zeytinlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kanser riskini 5 kat artırıyor; çay içerken sıcaklığına dikkat!

Düzenli olarak kaynar, 65 santigrat derecenin üstünde sıcaklıkta içilen çayın yemek borusu kanseri riskini artırdığını belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral uyardı. Prof. Dr. Göral, "Sigara, sıcak çay ve alkol kullanımı varsa yemek borusu kanseri riski 5 kat artıyor. Günde 3-4 fincanı geçmeden ılık sıcaklıkta çay tüketilmeli" dedi.

25 Mart 2021 Perşembe 10:40
23 Okunma
Kanser riskini 5 kat artırıyor; çay içerken sıcaklığına dikkat!

Amerika ve Çin'de yapılan araştırmalara göre 65 santigrat derece sıcaklığın üzerinde tüketilen çay, yemek borusu kanseri riski artırıyor. Çin'de 456 bin kişi üzerinde araştırma yapıldığını belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, "Bu kişiler yıllarca takip edilmiş. Takip edilen vakalarda 65 derece ve üstündeki sıcaklıktaki içeceklerin yemek borusu kanseri riskini artırdığını göstermiş. 65 santigrat dereceyi aşmamak gerekiyor. Amerika'da ise 50 bini aşan kişi takip edilmiş burada da yine aynı sonuç görülmüş" diye konuştu.

BERABERİNDE ALKOL VE SİGARA KULLANIMI VARSA DİKKAT

Yemek borusu kanserinin görülme oranlarını hatırlatan Prof. Dr. Vedat Göral, "Dünyada bazı otoritelere göre 6, bazılarına göre ise 8'inci sırada ölüm nedeni. Dolayısıyla ciddi bir hastalık. Genetik alt yapısı var ama tetikleyen faktörler mevcut. Yapılan çalışmalara göre Türkiye'nin doğusunda Çin, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan'da çok fazla sayıda çay ve sıcak içecekler tüketildiğinden yemek borusu kanseri çok sık görülüyor. Özellikle 65 santigrat derece ve yukarısındaki sıcaklıkta çay tüketildiğinde yemek borusu kanseri riskinin arttığı gösterilmiş. Beraberinde sigara içiliyor ve alkol tüketiliyorsa bu risk daha da artıyor. Sigara içenler bir de sıcak çayı fazlaca tüketiyorsa kanser riski 2 kat hem sigara hem sıcak çay hem de alkol varsa risk 5 kat artıyor" ifadelerini kullandı.

"İÇMEDEN ÖNCE ÇAYI 3-4 DAKİKA BEKLETİN"

Yemek borusundaki yaraların kansere zemin hazırladığını anlatan Prof. Dr. Göral, "Dolayısıyla elimize dahi alamadığımız, cildimize döküldüğünde yanan bir çayı biz hemen içiyoruz ve yemek borusu ızdırap çekiyor. Dolayısıyla içmeden 3-4 dakika kadar çayı bekletmek gerekiyor. Çok fazla sıcak içecek tüketildiğinde yemek borusunda yaralar meydana geliyor. Eğer bu kronik bir hale geliyorsa uzun dönemde kanserin de bir tetikleyicisi olabilir. Ama beraberinde sigara ve alkol tüketimi bunu daha da artırıyor. Türkiye'nin doğusunda özellikle Erzurum ve Van'da çok fazla sıcak çay tüketiliyor. Erzurum'da bilindiği gibi kıtlama çay meşhur ve günde 30 bardak çay içen insanlar var. Yanında sigara, yaş ve genetik faktörler olunca bu tetikleyici faktör olabilir. Çayın miktarını abartmadan her şeyi dozunda tüketmek gerekiyor. Günde 3-4 fincanı geçmemeyi öneririz" uyarısında bulundu.

"SOĞUK DA RİSK TAŞIYOR"

Sıcak kadar soğuk içecekler konusunda da uyaran Prof. Dr. Göral, "Soğuk içeceklerinde zararlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar yemek borusu ve midede iltihaba yol açacaktır. Özellikle akut gastrit tablosu ortaya çıkabilir, midede aşırı asit salgısı görülür. Bu durum gastrit ve reflüyü tetikleyecektir. Bazen de çok sıcak tükettikten sonra üzerine soğuk su içilebiliyor. Bunun sonrasında da yemek borusunda yaralar görülebiliyor. Bu yaralar da kansere gidişi hızlandırabiliyor" ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİ BELİRTİSİ YUTMA GÜÇLÜĞÜ

Yemek borusu kanseri belirtilerine dikkat çeken Prof. Dr. Göral, şunları söyledi:

"En önemli belirti yutma güçlüğüdür. Böyle bir anda hemen hekime başvurulmasını öneriyoruz. Özellikle erkek cinsiyet, sigara kullanımı, alkol ve sıcak çay tüketimi fazlaysa hemen hekime başvurmak gerekir. Burada yapılacak endoskopi ile yemek borusu kanseri hemen teşhis ediliyor. Tedavisini de biyopsi sonucuna göre yapıyoruz. Günümüzde çok iyi tedaviler mevcut. Bazen de ameliyat gerekebiliyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇayKanserSıcakSoğukProf. Dr. Vedat Göral
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon’da 'pozitif' ve 'temaslı'lar kendini gizliyor
Trabzon’da 'pozitif' ve 'temaslı'lar kendini gizliyor
Koronavirüsün vücutta çoğalmasını engelleyen etken madde geliştirdi
Koronavirüsün vücutta çoğalmasını engelleyen etken madde geliştirdi
Can kaybı 30 bin 462'ye yükseldi
Can kaybı 30 bin 462'ye yükseldi
'Çift maske ve en az 2 metre mesafe olmalı'
'Çift maske ve en az 2 metre mesafe olmalı'
'65 yaş üstünde aşıya direnenler var'
'65 yaş üstünde aşıya direnenler var'
Ameliyat olmadan da estetik yaptırabilirsiniz
Ameliyat olmadan da estetik yaptırabilirsiniz
"İngiliz mutantının yayılım hızı fazla hastalık süreci hafif"
"İngiliz mutantının yayılım hızı fazla hastalık süreci hafif"
Bahar aylarında saman nezlesine dikkat
Bahar aylarında saman nezlesine dikkat
Pandemide Nasıl Beslenmeli? Nelere Dikkat Edilmeli?
Pandemide Nasıl Beslenmeli? Nelere Dikkat Edilmeli?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma