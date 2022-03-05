Kanser hastasına doku nakli ile meme onarımı

Emine Demirci, 2018 yılında sağ memesinde sertlik olduğunu fark etti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji Bölümü'ne başvuran Demirci'ye meme kanseri teşhisi konuldu. Demirci, hastalığın ilerlemesi nedeniyle 2019'da ameliyat oldu. Sağ memesi alınan Demirci, hastalığı yenmesine rağmen psikolojik olarak çok etkilendi. Demirci, geçen yıl temmuz ayında bu kez karın bölgesinden doku alınarak gerçekleştirilen meme onarma operasyonuyla hastalığın psikolojik etkisinden de kurtuldu.

'YERİNE GELMESİ BÜYÜK MUTLULUK'

Demirci, teşhisin konulmasının ardından 3 operasyon geçirdiğini söyleyerek, "Birincisinde lenflerim alındı. Sonra meme onarım ameliyatı yapıldı kendi dokumdan alınarak. En sonunda da düzeltme ameliyatına girdim. Kasıklarımdan kendi yağ dokularım alınarak meme yapıldı. Bir kadının hangi uzvu olursa olsun, kadın için bir aksesuar bu. Aslında bu ameliyata ilk başta sıcak bakmıyordum; ama hocalarımın verdiği güvenle ameliyat olma kararı aldım. İyi ki de olmuşum. Şu an çok mutluyum. Kaybolan aksesuarınız yerine gelmiş gibi hissediyorsunuz. Ayrıca insanların bakış açıları da size değişiyor. Mesela ameliyat olduktan sonra ben ilk dışarı çıktığımda insanlar bana göz uçlarıyla direkt o bölgede çukurluk olup olmadığına bakıyordu. Bu, meme kanseri hastalarını aşırı derecede rahatsız eden bir durum. O yüzden de onun yerine gelmesi büyük bir mutluluk" dedi.

'KENDİ DOKUSUNUN KULLANILMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Demirci'nin doktoru Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Serel, meme kanserinde öncelikli tedavinin memenin alınması olduğunu, bazı hastalarda yayılım varsa lenf bezlerinin de alındığını söyledi. Emine Demirci'de hem meme hem lenflerin alındığını, ardından da meme onarımı yapıldığını belirten Serel, "Meme onarımı yaparken bizim kullandığımız 2 temel yöntem var. Ya silikon implantları kullanıyoruz ya da hastanın kendi dokularını kullanıyoruz. Özellikle bu hastamızda olduğu gibi hastanın lenf bezleri de alındıysa hastanın kendi dokusunun kullanılması çok önemli. Bu hastamız aynı zamanda radyoterapi-ışın tedavisi de almış durumdaydı. Işın tedavisi almış ya da alacak hastalarda silikon protezle meme onarımı yapıldığı zaman hastanın sorun yaşama olasılığı yüzde 40’ın üzerinde. Ondan dolayı biz bu hastamızda kendi karın dokusunu serbest doku nakli dediğimiz mikro cerrahi yöntemle meme bölgesine taşıyarak yeniden meme oluşturduk. Bunu yaparken aynı zamanda o bölgedeki lenf bezlerini de koltuk altına transfer ederek hastanın lenf-ödem riskini belirgin olarak azaltmış olduk" diye konuştu.