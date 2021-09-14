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“Kanser hastası çocuklar Kovid-19’dan aşılarla korunmalı”

Çocukluk çağı kanser grubundaki hastaların koronavirüsten korunması gerektiğine dikkati çeken Uzm. Dr. Sevgen Tanır Başaranoğlu “Kanser hastası çocuklar Kovid-19’dan aşılarla korunmalı” dedi.

14 Eylül 2021 Salı 10:48
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“Kanser hastası çocuklar Kovid-19’dan aşılarla korunmalı”

Başaranoğlu, "ABD’nin en büyük kanser hastanelerinden birisi olan St Jude’s Çocuk Araştırma Merkezinin önderliğinde 48 ülkeden bin 642 çocukluk çağı kanseri olan ve kemik iliği nakli yapılan hastanın değerlendirmesinde koronavirüs enfeksiyonu ilişkili ölümün yüzde 3.4 olduğu bulundu. Bu sebeple bu hasta gruplarının koronavirüs aşılarıyla korunması gerekir" diye konuştu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Bölümünden Uzm. Dr. Sevgen Tanır Başaranoğlu, yaş grubu uygun kanser hastası çocukların Covid-19 aşısı olmasını tavsiye etti. Uzm. Dr. Tanır Başaranoğlu, Aralık 2019’dan bu yana etkisini sürdüren koronavirüsün birçok farklı bağışıklık sistemi baskılanmış hasta ve bu hastalara sağlık bakımı veren hekimlerde endişe kaynağı olduğuna dikkati çekerek “ABD’nin en büyük kanser hastanelerinden birisi olan St Jude’s Çocuk Araştırma Merkezinin önderliğinde 48 ülkeden 1642 çocukluk çağı kanseri olan ve kemik iliği nakli yapılan hastanın değerlendirmesinde koronavirüs enfeksiyonu ilişkili ölümün yüzde 3.4 olduğu bulundu. Bu sebeple bu hasta gruplarının koronavirüs aşılarıyla korunması gerekir. Bunun yanında genel çocuk popülasyonunda koronavirüs ilişkili ölüm oranı yüzde 0,1 olarak bildirildi” diye konuştu.

“KOVID AŞILARI CANLI VİRÜS AŞISI DEĞİLLERDİR”.

Uzm. Dr. Sevgen Tanır Başaranoğlu, kanser hastalarında bu enfeksiyonun kötü sonuçlar doğurmasının en önemli nedenini şu şekilde açıkladı:

“Bağışıklık sisteminin ciddi şekilde baskılanması, beslenme bozukluğu, kronik akciğer hastalığı ve kemoterapilerle ilişkili kalp hastalıkları olduğu düşünülüyor. Bu sebeple bu hasta gruplarının özellikle korunması gerekir. Bu noktada aşı büyük önem kazanıyor. Bugün için SARS-CoV-2 karşı aşıların koronavirüs ilişkili hastane yatışı ve ağır hastalığı önlediği net bir şekilde artık görülüyor. Başta Dünya Sağlık Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri sağlık otoritesi CDC ve Avrupa genelindeki tüm sağlık otoritelerince, özellikle altta yatan bağışıklık sisteminin baskılandığı hastalığı olan bireylerin koronavirüse karşı aşılar ile aşılanması önerilir. Bu grup içerisine kemoterapi almakta olan lösemi, lenfoma ve diğer tüm sınıflarda kanser hastaları dahil edilir. Kemoterapi uygulanmakta olan hastalarda canlı aşı olarak tanımlanan gruptaki aşıların uygulanmaması gerekir. Şu an kullanımda olan koronavirüse karşı aşıların hiçbiri canlı aşı değildir, bu açıdan güvenlidirler. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda artmış bir yan etki durumu görülmemektedir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uzm. Dr. Sevgen Tanır BaşaranoğluçocukKanserKovid19
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