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“Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli tüketin”

Vücut direncini artırmak için kullanılan bitkilere karşı uyaran Dr. Serhat Koran, “Zencefil, zerdeçal, ıhlamur, kırmızıbiber, üzüm çekirdeği, papatya ve tarçının taze, baharat formları ya da bitki çayı formlarının hepsinde kan sulandırıcı etki vardır. Kan sulandırıcı maddelerin dikkatsizce ya da doktor kontrolü dışında kullanılması mide veya beyin kanaması gibi hayati önemi olan durumlara neden olabilir” dedi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 12:31
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“Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli tüketin”

İSTANBUL - Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat Koran, kan sulandırıcı özelliği bulunan bitkilerin dikkatli kullanılması gerektiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Koran, günümüzde kullanılan birçok ilacın özünde bitkilerin yer aldığına değinerek “Modern tıpta kullandığımız coumarin ve asetil salisilik asit gibi bazı kan sulandırıcı ilaç hammaddeleri aslında birçok bitkinin yapısında bulunur. Bu anlamda bitkileri kullanırken tıpkı ilaç kullanıyormuş gibi çok dikkatli olmalıyız” dedi.

ZENCEFİL, ZERDEÇAL, IHLAMUR VE TARÇINA DİKKAT

Kan sulandırıcı bitkiler arasında zencefil, zerdeçal, ıhlamur, kırmızıbiber, üzüm çekirdeği, papatya ve tarçının sayılabileceğine dikkati çeken Dr. Koran, şöyle devam etti:

“Bu bitkilerin taze formları, toz halindeki baharat formları ya da bitki çayı formlarının hepsinde kan sulandırıcı etki olup çok dikkatli kullanılmalıdır. Kırmızıbiber ve zencefilde salisilik asit, tarçında coumarin, zerdeçalda courcumin içerikleri kan sulandırıcı etkiden sorumlu maddelerdir. Sarımsakta bulunan ajoen maddesinin de kan sulandırıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Ayrıca yüksek doz E vitamini içeren kabak çekirdeği, somon ve hamsi, maydanoz, ıspanak ve avokado gibi gıdalardan fazla tüketmek de kan sulandırıcı etkiye neden olur.”
 

KORONAVİRÜSE KARŞI İŞE YARAYABİLİR
 

Dr. Koran, kan sulandırıcı maddelerin başta koroner arter hastalıkları olmak üzere birçok damar hastalıklarında ilaç olarak kullanıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar; kan sulandırıcı bu maddelerin koronavirüsün kan damarından hücre içine girişini azalttığını gösteriyor. Bu konuda yeterli çalışma olmamakla beraber birçok sağlık merkezi koronavirüs tedavisinde kan sulandırıcı ilaçları halen kullanıyor. Yeterli çalışma olmamakla beraber kan sulandırıcı etkisi olan bu gıdaların tüketilmesi belki de koronavirüs enfeksiyonundan korunmamıza ve hastalığı daha hafif atlatmamıza destek olabilir. Diğer yandan kan sulandırıcı maddelerin dikkatsizce ya da doktor kontrolü dışında kullanılmasının da mide veya beyin kanaması gibi hayati önemi olan durumlara neden olduğu unutulmamalıdır. Bu anlamda doktorunuzun uygun görmesi halinde kan sulandırıcı etkisi olan bu gıdaları tüketilmesinde fayda olacaktır.”

DHA

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Dr. Serhat KoranKan Sulandıran BitkilerTüketimıhlamurZerdeçalKırmızıbiberüzüm çekirdeğiPapatyaTarçın
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