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Kalp yetmezliğine neden olan pulmoner hipertansiyon için profesörden uyarı

05 Mayıs 2022 Perşembe 15:26
Kalp yetmezliğine neden olan pulmoner hipertansiyon için profesörden uyarı

ELAZIĞ - Türk Kardiyoloji Derneği Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akbulut, Dünya Pulmoner Hipertansiyon Günü nedeniyle, hastalıkla ilgili farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Pulmoner hipertansiyonun kalp yetersizliği ve ölümle sonuçlanabilen ciddi bir kalp-akciğer dolaşım bozukluğu olduğunu belirten Prof. Dr. Akbulut, “Hastaların tanısını mümkün olduğunca erken zamanda koymak ve uygun tedavi stratejileri ile daha uzun ve kaliteli bir yaşam şansı sunmak gibi hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Akbulut, pulmoner hipertansiyonun, akciğer damarlarında kan basıncı artışı ile seyreden, zamanında, doğru tedavi edilmediği takdirde kalp yetmezliği ve ölümle sonuçlanan ciddi bir kalp-akciğer dolaşım bozukluğu hastalığı olduğunu, kesin tanısının sadece uzman merkezlerde ve anjiyografik yöntemle konulduğunu belirtti. Prof. Dr. Akbulut, "Her yaş grubundaki insanı etkileyebilen pulmoner hipertansiyon erkeklere nazaran kadınlarda 1,8 kat daha fazla görülüyor" diye konuştu. 

5 Mayıs Dünya Pulmoner Hipertansiyon Günü nedeniyle uyarılarda bulunan Prof. Dr. Akbulut, nefes darlığı, yorgunluk, göğüs ağrısı, ödem, baş dönmesi, çarpıntı ve ses kısıklığı gibi belirtiler gösteren hastalarda zamanında ve doğru bir tedavi stratejisi uygulanması gerektiğini ifade etti. Akbulut, şunları söyledi:

"Çalışma grubumuz tarafından pulmoner hipertansiyonlu hastalar ile ilgili farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenerek bu hastalarımızın tanısını mümkün olduğunca erken zamanda koymak ve uygun tedavi stratejileri ile daha uzun ve kaliteli bir yaşam şansı sunmaya çalışıyoruz. Dünyada milyonlarca insanın yaşamını olumsuz yönde etkileyen pulmoner hipertansiyon, akciğer damarlarında kan basınç artışı ile seyreden, ırk ve etnik köken ayırmaksızın her yaş grubundaki insanı etkileyebilen, zamanında doğru tedavi edilmediği takdirde kalp yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilen ciddi bir kalp-akciğer dolaşım bozukluğudur. Bizler resmi ve sivil toplum kuruluşu tüm paydaşlarımızla Dünya Pulmoner Hipertansiyon Günü olan 5 Mayıs 2022'de dünya ile eş zamanlı olarak pulmoner hipertansiyon ile ilgili farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyip bu amansız hastalığın tanısını mümkün olduğunca erken zamanda koyup, uygun tedavi stratejileri ile daha uzun ve kaliteli bir yaşam şansı sunmaya çalışıyoruz." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kalp YetmezliğiPulmoner HipertansiyoProf. Dr. Mehmet AkbulutDünya Pulmoner Hipertansiyon Günü
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