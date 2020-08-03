KALP YETERSİZLİĞİNE DİKKAT EDİN! 

SUMRU AYDIN

İSTANBUL

Sağlık Notlarında bu hafta Avrasya Hastanesi Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Bayram kalp yetersizliği nedenleri, belirtileri hakkında çok önemli bilgiler veriyor. Unutmayalım, her şeyin başı sağlık... Sosyal mesafe + maske kurallarına uyalım, Korona’dan uzak duralım. Sağlık ve Sevgiyle…

Kalp Yetmezliği Nedir?

Kalp yetersizliği (yetmezliği); kalp karıncıklarının kan ile doluşunda veya kalbin pompa gücünde yetersizlik sonucu gelişen, ilerleyici, ciddi belirtilere yol açan, kişinin hareketini ve yaşam kapasitesini kısıtlayan klinik bir durumdur.

Kalp Yetmezliği Kadınlarda Mı Yoksa Erkeklerde mi Daha Yaygındır?

Genç nüfusta kalp yetersizliği erkekler arasında daha yaygındır. Çünkü kalp yetersizliğinin en sık nedeni olan koroner kalp hastalığı erkeklerde daha erken yaşlarda görülmektedir.

Günümüzde toplumun gittikçe yaşlanması, koroner kalp hastalıklarına bağlı ölüm oranının azalması sonucu uzun yaşama şansının artması ileri yaşlarda görülen kalp yetersizliği oranlarını artırmaktadır.

Kalp Yetmezliğinin Belirtileri Nelerdir?

Bu belirtiler varsa hemen doktorunuza danışın!

- Nefes darlığı: hareket halinde, istirahatta veya uyurken (Özellikle gece) oluşan nefes darlığı

- Egzersiz kapasitesinde azalma, egzersiz sonrasında geç ve güç kendine gelme

- Halsizlik

- Çabuk yorulma

- Ayak bilekleri etrafında veya bacaklarda şişkinlik

- Öksürük

- Kanlı balgam

- Hışıltılı solunum

- Kanlı balgam

- Kilo artışı (günde 2 kg ya da haftada 5 kg' dan fazla kilo alınması)

- İştahsızlık

- Bulantı

- Karaciğer bölgesinde ağrı

- Bilinç bulanıklığı

- Bayılma

- Moral bozukluğu, depresyon

Kalp Yetersizliğini Ağırlaştıran Nedenler Nelerdir?

Bazı durumlar, mevcut olan kalp yetersizliğini artırır. Tedavi altında rahat durumda olan, herhangi bir şikayeti olmayan hastaların dengesini bozan bu durumlar, şikayetlerin yeniden oluşmasına neden olur. Hipertansiyon, Akciğer embolisi (akciğer damarlarının pıhtı ile tıkanması), Ritim bozuklukları, Koroner arter hastalığı, Alkol kullanımı, Tiroid bezinin az çalışması, Kalp yetersizliği tedavisinin ihmal edilmesi, Aşırı hareket, aşırı egzersiz yapılması gibi durumlar Kalp yetersizliğini ağırlaştıran nedenlerdir.

Kalp yetmezli Olan Hastalar Hangi Yiyeceklerden Uzak Durmalıdır?

• Kabartma tozu ve yemek sodası (1 çay kaşığı kabartma tozu 250 mg sodyum içerir)

• Kola, maden suyu ve sodası, tuzlu kuruyemiş ve yiyecekler (fındık, fıstık, mısır gevreği, tuzlu bisküvi, cips)

• Salam, sosis, sucuk, pastırma

• Hazır gıdalar, hazır çorbalar

• Salamura ve turşular

Kalp yetmezliği Olan Hastalar Nasıl Bir Yaşam Tarzı Sürdürmeliler?

- İstirahat ve egzersiz dengesi sağlayın: Doktorun önerdiği şekilde düzenli fiziksel aktivite (günde yarım saat süreli egzersiz) kan basıncınızı düşürürken kilo verilmesine de yardımcı olur. Kalp yetersizliği hastalarına uygulanan egzersiz programları egzersiz kapasitesini artırmakta, yaşam kalitesini düzeltmektedir.

- Sağlıklı beslenin: Taze balık, tavuk, yağsız dana eti, kuru baklagiller, yemeye özen gösterilmeli, konserve ve hazır gıdalar yerine tazeleri tercih edilmelidir. Az yağlı ve az tuzlu, liften zengin dengeli ve sağlıklı beslenilmeli, tekli (zeytinyağı) ve çoklu (fındık, ayçiçeği, soya yağı, uskumru ve sardalya balığı) doymamış yağlar tüketilmelidir.

- Tuz kullanımına dikkat edin: Günlük tuz kullanımı 2 gram' dan az olmalıdır. Tuzu azaltmak için, masadan tuzu kaldırmak, yiyecekleri tatlandırmak için baharat kullanmak öneriyorum.

- Sigara ve diğer tütün ürünlerini bırakın: Sigara dumanını içime çekmiyorum, filtre kullanıyorum, hafif (light) çeşidini içiyorum gibi düşünce ve söylemlerin hiçbir yararının olmadığı bilinmelidir.

- Tüm alkollü içecekler terk edin.

- Günlük kilo takibi yapıp, kayıt tutun.

- Kilo fazlalığınız varsa gidermeli, ideal kiloya inin, mutlaka bir diyetisyenle işbirliği yapın.

- Hipertansiyon varsa, tansiyonu mutlaka normal düzeylerde tutun. Tansiyon ilaçları düzenli alınmalıdır. Sistolik kan basıncı 130 mmHg, diastolik kan basıncı 80 mmHg’nin altında tutulmalıdır.

- Yaşamdaki stresin idare edilmesi için dinlenmeye zaman ayrılmalı ve geceleri yeteri kadar uyuyun.

- Cinsel Yaşam: Önerilen diyet, ilaç tedavisi ve düzenli kontrollerle normal cinsel yaşamın sürdürülebilebilir. Ağır yemekten sonra, bedensel yorgunluk hissedildiğinde, gergin iken, aşırı sıcak ya da soğukta, alkollü iken cinsel ilişkide bulunulmamalıdır.

- Yolculuğa dikkat edin: Uzun yolculuklarda tren tercih edilmeli, özel araçla yolculukta 2- 3 saatte bir mola verilmeli, uçak yolculuğu için mutlaka doktora danışılmalı, bilet alırken kalp hastası olunduğu söylenmeli, uçak içinde her saat başı küçük yürüyüşler yapılmalıdır.

- İlaçlarınızı reçete edildiği dozlarda ve zamanında alın. Günlük ilaç alımı için bir hap kutusu kullanılması yararlı olur.

- Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin!