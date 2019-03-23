Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99835
ALTIN
243.728
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.6263
EURO
6.4830
İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
Kahramanmaraş'ta 33 gözaltı
Son Dakika
Kahramanmaraş'ta 33 gözaltı
Samet Aybaba: Yabancı sayısı serbest ama kriterli olmalı
Samet Aybaba: Yabancı sayısı serbest...
Devekuşu Kabare Ataşehir’e taşınıyor
Devekuşu Kabare Ataşehir’e taşınıyor
Cengiz Ergün'den Manisaspor açıklaması
Cengiz Ergün'den Manisaspor açıklaması

Kalp Kapağı Ameliyatı Hakkında Ne Biliyorsunuz?

Kalp Kapakçığı hastalıkları Dünya’da ve Türkiye’de kalp cerrahisi ameliyatlarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Dünyada tüm ölümlerin %1-2’sinin sorumlusu olan bu hastalığın kalp üzerindeki olumsuz etkileri genellikle bir hastalığın kalbi tahrip etmesinin ardından ortaya çıkıyor. Bu nedenle hastalığı bilip, erken dönemde tedavi olmak çok önemli. Sağlık Notlarında bu hafta Avrasya Hastanesi  Kardiovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenal Kalp kapakçığı ameliyatları hakkında merak ettiğiniz herşeyi sizin için yanıtlıyor. Herkese sağlıklı ve mutlu haftalar dilerim.

Kalp Kapağı Ameliyatı Hakkında Ne Biliyorsunuz?

Kalp Kapakçığı hastalıkları Dünya’da ve Türkiye’de kalp cerrahisi ameliyatlarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Dünyada tüm ölümlerin %1-2’sinin sorumlusu olan bu hastalığın kalp üzerindeki olumsuz etkileri genellikle bir hastalığın kalbi tahrip etmesinin ardından ortaya çıkıyor. Bu nedenle hastalığı bilip, erken dönemde tedavi olmak çok önemli. Sağlık Notlarında bu hafta Avrasya Hastanesi  Kardiovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenal Kalp kapakçığı ameliyatları hakkında merak ettiğiniz herşeyi sizin için yanıtlıyor. Herkese sağlıklı ve mutlu haftalar dilerim.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:26
0 Okunma
Kalp Kapağı Ameliyatı Hakkında Ne Biliyorsunuz?

SUMRU AYDIN

İSTANBUL

Mitral Kapaktaki Darlık ve Yetmezlik Nedir?

Mitral kapak darlığı tüm kapak hastalıkları içerisinde en sık görülen bozukluktur. Kanın sol atriumdan sol ventriküle geçişinde problem olduğu için kanın ileri gidişi engellenmektedir. Buna bağlı olarak nefes darlığı, çarpıntı,ritm problemleri, emboli, kalp yetmezliği bulguları ortaya çıkabilir. Mitral kapak yetmezliğinde kanın kalp içerisinde göllenmesi nedeniyle kalp üzerinde yüklenme oluşur.Romatizmal hastalıklarda darlık ve yetmezlik bir arada olabiliyor.

Dejeneratif Kalp Kapakçığı Hastalığı Ne Demektir?

Gelişmiş ülkelerde en sık gördüğümüz kalp hastalığından biridir.Yaşlılıkla birlikte kalp kapakçığının elastikiyetini kaybetmesi, kireçlenmeye başlaması darlık ve yetmezlik oluşuyor. Hastanın nefes darlığı şikayeti başlamış, akciğer tansiyonu yükselmiş ise kalp kapakçığını tamir ediyoruz. Bu hastalıkta ameliyat etme oranımız oldukça düşüktür. Dejeneratif hastalıklarda ekip olarak tamir etmeyi daha çok istiyoruz. Çünkü sonuçlar daha başarılı oluyor. 

İşte Aort Kapak Hastalıklarının 3 Önemli Nedeni!

Aort kapak hastalıklında kalp kapakçığını çoğunlukla değiştiriyoruz. Tamir şansı aort kapak hastalıklarında daha azdır. 

1. Doğumsal nedenler . 2 yaprakçıklı aort kapak erişkin yaşta en sık görülen aort darlığı nedenidir. Nadiren aort yetmezliği şeklinde görülür. 

2. İleri yaşa bağlı nedenler: 65 yaş ve üstündeki hastalarda kapaklar zamanla kalınlaşma göstererek esnekliğini yitirir. 

3. Romatizmal hastalıklar.

Hangi Durumlarda Kalp Kapakçığının Tamiri ya da Değişimi Mümkün Oluyor?

Kapak çok kireçlenmemişse ve yapısı çok bozulmamışsa tamir edebiliyoruz. Ama bazen hastalık tekrarlayabiliyor. Biz de genelde değiştirmeyi tercih ediyoruz. Kalp kapakçıklarının değiştirilmesini hastanın yaşına göre tercih ediyoruz. Bunun dışında  kapak büyüklüğü, kalp ritmindeki bozukluklar ve hayat boyu kanı sulandırıcı ilaç alıp alamayacağı ve müdahele edilecek kapakçık sayısı bu konuda dikkate alınacak noktalardır. Hasta genç ise Mekanik Kapak, 60 yaşın üzerinde ise biyolojik kapakçık kullanmayı tercih ediyoruz. 

Mekanik Kapakçıklardan Bahseder misiniz?

Bunlar biyolojik olmayan maddelerden yapılmıştır. Bu kapakçıkları olan hastalar hayat boyu kanı sulandırıcı ‘Coumadin’ adında bir ilaç kullanmak zorundadırlar.

Biyolojik Kapakçıklar Hangi Hallerde Takılıyor?

Bu kapakçıklar da çeşitli hayvan ve bazen de insan dokularından yapılır. Bu tür kapakçık ameliyatı sonrası kanı sulandırıcı alınmasına gerek yoktur ancak bu tür kapakçıklar mekanik kapakçıklar kadar uzun ömürlü değillerdir. Biyolojik kapağı genelde genç hastalara takmıyoruz. Fakat bazı özel durumlarda yani hasta kan sulandırıcı kullanmaması gerekiyorsa biyolojik kapak takmak zorunda kalıyoruz.

İyileşme Dönemi Ne Kadar Sürüyor?

Kapak değiştirdiğimiz ya da tamir ettiğimiz zaman oradaki darlığı gideriyoruz. Hastanın akciğer tansiyonu düşmeye başlıyor. Hastanın şikayetleri düzeliyor. Eğer mitral kapak taktıysak hasta kan sulandırıcıyı hayat boyu kullanmak zorunda kalıyor. Hasta taburcu olduktan sonra altı veya sekiz hafta süresince hergün biraz daha kuvvet kazandığını görecektir. İyileşmeyi hızlandırmanın en kolay ve o kadar da etkili bir yöntemi bol bol yürümektir. Bu düreçte doktorunuzla iletişimde olmayı da aksatmamak gerekir. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Avrasya Hastanesi  Kardiovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza CenalSumru Aydınönce VatanKalp Kapağı Ameliyatı Hakkında Ne Biliyorsunuz?Sağlık NotlarıMitral Kapaktaki Darlık Ve Yetmezlik Nedir?Dejeneratif Kalp Kapakçığı Hastalığı Ne Demektir?İşte Aort Kapak Hastalıklarının 3 Önemli Nedeni!Hangi Durumlarda Kalp Kapakçığının Tamiri Ya Da Değişimi Mümkün Oluyor?Mekanik Kapakçıklardan Bahseder Misiniz?Biyolojik Kapakçıklar Hangi Hallerde Takılıyor?İyileşme Dönemi Ne Kadar Sürüyor?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Plastik Cerrahinin Çin'deki Başarısı
Türk Plastik Cerrahinin Çin'deki Başarısı
Türk Eczacılar Birliği'nden 'aşı reddi' açıklaması
Türk Eczacılar Birliği'nden 'aşı reddi' açıklaması
Akdeniz tipi beslenme kolon kanseri gelişimini önlüyor
Akdeniz tipi beslenme kolon kanseri gelişimini önlüyor
“Fazla tüketim için, AVM’lerin oksijen oranı yüzde 18”
“Fazla tüketim için, AVM’lerin oksijen oranı yüzde 18”
Mide botoksuna FDA ve EMA onay vermedi
Mide botoksuna FDA ve EMA onay vermedi
Açıkta satılan yiyeceklere dikkat
Açıkta satılan yiyeceklere dikkat
'Uzak ve yakını görme bozukluğu tek operasyon ile düzeltilebiliyor'
'Uzak ve yakını görme bozukluğu tek operasyon ile düzeltilebiliyor'
Her beyin tümörü hayatı tehdit etmez
Her beyin tümörü hayatı tehdit etmez
Yaşlanma 20'li yaşlarda başlıyor
Yaşlanma 20'li yaşlarda başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans