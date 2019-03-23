Kalp Kapağı Ameliyatı Hakkında Ne Biliyorsunuz?

SUMRU AYDIN

İSTANBUL

Mitral Kapaktaki Darlık ve Yetmezlik Nedir?

Mitral kapak darlığı tüm kapak hastalıkları içerisinde en sık görülen bozukluktur. Kanın sol atriumdan sol ventriküle geçişinde problem olduğu için kanın ileri gidişi engellenmektedir. Buna bağlı olarak nefes darlığı, çarpıntı,ritm problemleri, emboli, kalp yetmezliği bulguları ortaya çıkabilir. Mitral kapak yetmezliğinde kanın kalp içerisinde göllenmesi nedeniyle kalp üzerinde yüklenme oluşur.Romatizmal hastalıklarda darlık ve yetmezlik bir arada olabiliyor.

Dejeneratif Kalp Kapakçığı Hastalığı Ne Demektir?

Gelişmiş ülkelerde en sık gördüğümüz kalp hastalığından biridir.Yaşlılıkla birlikte kalp kapakçığının elastikiyetini kaybetmesi, kireçlenmeye başlaması darlık ve yetmezlik oluşuyor. Hastanın nefes darlığı şikayeti başlamış, akciğer tansiyonu yükselmiş ise kalp kapakçığını tamir ediyoruz. Bu hastalıkta ameliyat etme oranımız oldukça düşüktür. Dejeneratif hastalıklarda ekip olarak tamir etmeyi daha çok istiyoruz. Çünkü sonuçlar daha başarılı oluyor.

İşte Aort Kapak Hastalıklarının 3 Önemli Nedeni!

Aort kapak hastalıklında kalp kapakçığını çoğunlukla değiştiriyoruz. Tamir şansı aort kapak hastalıklarında daha azdır.

1. Doğumsal nedenler . 2 yaprakçıklı aort kapak erişkin yaşta en sık görülen aort darlığı nedenidir. Nadiren aort yetmezliği şeklinde görülür.

2. İleri yaşa bağlı nedenler: 65 yaş ve üstündeki hastalarda kapaklar zamanla kalınlaşma göstererek esnekliğini yitirir.

3. Romatizmal hastalıklar.

Hangi Durumlarda Kalp Kapakçığının Tamiri ya da Değişimi Mümkün Oluyor?

Kapak çok kireçlenmemişse ve yapısı çok bozulmamışsa tamir edebiliyoruz. Ama bazen hastalık tekrarlayabiliyor. Biz de genelde değiştirmeyi tercih ediyoruz. Kalp kapakçıklarının değiştirilmesini hastanın yaşına göre tercih ediyoruz. Bunun dışında kapak büyüklüğü, kalp ritmindeki bozukluklar ve hayat boyu kanı sulandırıcı ilaç alıp alamayacağı ve müdahele edilecek kapakçık sayısı bu konuda dikkate alınacak noktalardır. Hasta genç ise Mekanik Kapak, 60 yaşın üzerinde ise biyolojik kapakçık kullanmayı tercih ediyoruz.

Mekanik Kapakçıklardan Bahseder misiniz?

Bunlar biyolojik olmayan maddelerden yapılmıştır. Bu kapakçıkları olan hastalar hayat boyu kanı sulandırıcı ‘Coumadin’ adında bir ilaç kullanmak zorundadırlar.

Biyolojik Kapakçıklar Hangi Hallerde Takılıyor?

Bu kapakçıklar da çeşitli hayvan ve bazen de insan dokularından yapılır. Bu tür kapakçık ameliyatı sonrası kanı sulandırıcı alınmasına gerek yoktur ancak bu tür kapakçıklar mekanik kapakçıklar kadar uzun ömürlü değillerdir. Biyolojik kapağı genelde genç hastalara takmıyoruz. Fakat bazı özel durumlarda yani hasta kan sulandırıcı kullanmaması gerekiyorsa biyolojik kapak takmak zorunda kalıyoruz.

İyileşme Dönemi Ne Kadar Sürüyor?

Kapak değiştirdiğimiz ya da tamir ettiğimiz zaman oradaki darlığı gideriyoruz. Hastanın akciğer tansiyonu düşmeye başlıyor. Hastanın şikayetleri düzeliyor. Eğer mitral kapak taktıysak hasta kan sulandırıcıyı hayat boyu kullanmak zorunda kalıyor. Hasta taburcu olduktan sonra altı veya sekiz hafta süresince hergün biraz daha kuvvet kazandığını görecektir. İyileşmeyi hızlandırmanın en kolay ve o kadar da etkili bir yöntemi bol bol yürümektir. Bu düreçte doktorunuzla iletişimde olmayı da aksatmamak gerekir.