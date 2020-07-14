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Kalp hastalarına 'sıcak hava' uyarısı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şerafettin Demir, sıcak havalarda kalp krizi vakalarında artış olduğunu belirtip, kalp hastalarını uyararak, hafif gıda ve bol su tüketimi önerisinde bulundu.

14 Temmuz 2020 Salı 10:18
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Kalp hastalarına 'sıcak hava' uyarısı

ADANA - Ülke genelinde artan hava sıcaklıkları nedeniyle uzmanlar, kalp ve damar hastalığı olanlara yönelik uyarılarda bulunuyor. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şerafettin Demir, yaz aylarında kalp krizi vakalarında artış olduğuna dikkat çekti. Kalp hastalarını uyararak, hafif gıda ve bol su tüketimi öneren Doç. Dr. Demir, "Sıcak havalarda kalp krizi risklerinde artış gözlenmekte. Sıcak havayla birlikte vücutta yoğun terlemeyle mineral dengesi bozuluyor. Bu da kalp krizi riskini artırıyor. Hastalarımızın sıcağın yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamasını, çıksalar bile koruyucu önlem almalarını ve aşırı efor sarf etmemelerini öneriyoruz. Bol bol sıvı tüketsinler, aşırı tuzlu ve yağlı ürünlerden uzak dursunlar, daha hafif yiyecekler tüketsinler" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma HastanesiKalp Hastalarına Sıcak Hava UyarısıKardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şerafettin Demir
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