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"KALP HASTALARI COVİD AŞISI OLMAYI İHMAL ETMEMELİ"

KARDİYOLOJİ UZMANI DR. ALİ EMİNLATİF UYARDI KALP HASTALARI COVİD AŞISI OLMAYI İHMAL ETMEMELİ DEDİ.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:29
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"KALP HASTALARI COVİD AŞISI OLMAYI İHMAL ETMEMELİ"

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Özel Hayat Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Eminlatif, Covid-19 ile mücadele kapsamında devam eden aşılama çalışmaları kapsamında, kalp hastalarının ve kronik kalp hastalığı riski taşıyan bireylerin Covid-19 aşısı olmayı ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi. Koroner arter hastalarının Covid-19 aşısı sonrasında olası yan etkilerinin sağlıklı bireylerle aynı oranda olduğunu ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Eminlatif, “Aşı olmayan kalp hastalarının korona virüse yakalanmaları durumunda infeksiyonun kısa sürede akciğerlerde ve kalp damarlarında yarattığı tahribat nedeni ile kalp krizi geçirme ve kalpte ritim bozukluğu gibi kalp hastalıkları ile karşı karşıya kalabilirler dedi. Kronik kalp hastalarının, by-pass ameliyatı olanların, stent takılan, ritim bozukluğu ile kapak ameliyatı olan tüm kalp hastalarının derecesi ne olursa olsun takip eden hekimin kontrolü ile aşı yaptırabileceklerini söyleyen Özel Hayat Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Eminlatif, “Unutmamalı ki riskli gruptakiler Covid-19 hastalığını çok daha ağır geçirmekteler. Ne yazık ki Covid-19 sebebi ile kaybettiğimiz hastaların birçoğu kronik hastalıklara sahip kişilerdir. Tüm kalp hastalarının mutlaka hastane ortamında aşı yaptırmaları ve aşı sonrasında en az 30 dakika gözetim altında olmaları önerilir” şeklinde konuştu. Kalp hastalarının maske,sosyal mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat etmeleri hatırlatmasında da bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Eminlatif şunları söyledi Kalp hastalarının periyodik kontrollerini Covid- 19 bulaş kaygısı ile yaptırmamaları ve sağlık kuruluşlarına gitmemeleri daha büyük sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Hastaların uzman hekimler tarafından verilen ilaçları tarif edildiği periyotda ve dozda almaları gerekmektedir. Sosyal medya ve sosyal çevreden aldıkları duyumlar nedeni ile ilaç kullanmayan bireylerde hem kalp hastalıkları hem de kronik hastalıklar daha büyük sorunlara yol açmaktadır. Kronik hastalığı olan hastaların ve kalp hastalarının beslenmelerine özen göstermeleri doktor kontrolündeki diyetlerine dikkat etmeleri ve düzenli egzersiz yapmaları gerekmektedir.

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