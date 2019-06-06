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Kalın ense hastalık habercisi olabilir

Ense kalınlığının boyun hareketini zayıflattığını, hareketsiz kalan boyun bölgesinin yağlandığını söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Harun Çöloğlu, “Bu durum, geçmek bilmeyen baş ve boyun ağrılarına, şeker hastalığı ile yüksek kolesterole davetiye çıkarabilir” dedi.

Kalın ense hastalık habercisi olabilir

Ense kalınlığının boyun hareketini zayıflattığını, hareketsiz kalan boyun bölgesinin yağlandığını söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Harun Çöloğlu, “Bu durum, geçmek bilmeyen baş ve boyun ağrılarına, şeker hastalığı ile yüksek kolesterole davetiye çıkarabilir” dedi.

06 Haziran 2019 Perşembe 10:52
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Kalın ense hastalık habercisi olabilir

İSTANBUL - Boyun yağlarının hem kadınların hem de erkeklerin ortak sorunlarından biri olduğunu söyleyen İstinye Üniversitesi Liv Hospital Bahçeşehir Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Harun Çöloğlu, “Ense kalınlığı daha çok bebeklerde dikkat edilmesi gereken bir durum. Down sendromu dediğimiz kromozom bozukluğu olan bir hastalığın belirtisi olabilir. Erişkinlerde ise boyun omurlarındaki bir problemi işaret edebilir. Altta yatan sebep boyun ve sırt omurlarında ise, ilerde postür bozulamsı ve kamburlaşmaya sebep olabilir. Ense kalınlığı boyun hareketlerini zayıflatarak o bölgenin yağlanmasına yol açabilir. Boyundaki yağlanma kalp rahatsızlığı, yüksek kolesterol ve şeker hastalığına yol açabilir” diye konuştu.

BOYUN YAĞLANMASI NEDENİ ŞOK DİYETLER

Doç. Dr. Harun Çöloğlu boyun yağını azaltmanın yollarını anlatarak, “Yağlı ve tuzlu peynir, tereyağı, mayonez, kızarmış yiyecekler, paketlenmiş meyve suları gibi yüksek kalorili gıdalardan kaçının. Her gün en az 8 ila 10 bardak su içmeyi amaçlayın. Aşırı hızlı kilo alıp vermekten kaçının. Şok diyetler birçok sağlık sorununa yol açtığı gibi deri elastikiyetinizi bozar ve yağlanmaya sebep olur. Egzersiz yapmak boynunuzdaki kasları güçlendirmeye yardımcı olur ve boyun esnekliğini geliştirir. Boynunuzu öne uzatın ve ulaşabileceğiniz en ileri noktaya gelince, yavaş hareketlerle kafanızı sağa sola çevirin. Bu hareketi günde 10 kez tekrarlayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

GIDI SARKMASININ SEBEBİ NEDİR?

Boyun bölgesindeki deri elastikiyetinin artan yaş ile kaybı, aşırı kilo alıp verme, ailesel ve yapısal özelliklere bağlı olarak kişilerde gıdı bölgesinde sarkma da görülebildiğini söyleyen Doç. Dr. Harun Çöloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Boyun bölgesinde gıdı oluşumu, bazen tiroid bezi problemleri gibi hastalıkların belirtisi olabilir. Bu problem az miktarda ise cerrahi olmayan yöntemlerle, aşırı miktarda ise boyun germe veya liposuction (yağ aldırma) işlemi ile cerrahi olarak düzeltilebilir. Boyuna yapılan liposuctionda sonuç genellikle çok iyidir. 3-4 günlük bir bant uygulaması, bölgedeki şişliğin azalmasına yardımcı olur. Sonucun tam olarak alınması bir ayı bulur. Boyunda klasik germe genelde 50 yaşından sonra olan hastaları kapsar. Kulak önü ve arkasında dolaşan klasik bir kesi kullanılarak fazla derinin atılması daha etkin bir sonuç verir. Boyuna botoks uygulaması yapılabilir, etkisi bir kaç ay sürer.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kalın EnseHastalık HabercisiEnse KalınlığıCerrahi Uzmanı Doç. Dr. Harun Çöloğlu
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