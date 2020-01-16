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“Kahvaltının yasaklanması söz konusu olamaz”

Son günlerde çıkan “Kahvaltı yapmak gereksiz, yasaklanmalı” söylemlerine karşın Dr. Öğretim Üyesi Indrani Kalkan, gece 8-10 saatlik bir açlık süresi olduğunu bunun da kan şekeri seviyesini düşürerek olumsuz sonuçlara neden olduğuna dikkat çekti. Kalkan, “Kahvaltının yasaklanması gibi bir durum söz konusu olamaz” dedi.

“Kahvaltının yasaklanması söz konusu olamaz”

Son günlerde çıkan “Kahvaltı yapmak gereksiz, yasaklanmalı” söylemlerine karşın Dr. Öğretim Üyesi Indrani Kalkan, gece 8-10 saatlik bir açlık süresi olduğunu bunun da kan şekeri seviyesini düşürerek olumsuz sonuçlara neden olduğuna dikkat çekti. Kalkan, “Kahvaltının yasaklanması gibi bir durum söz konusu olamaz” dedi.

16 Ocak 2020 Perşembe 10:40
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“Kahvaltının yasaklanması söz konusu olamaz”

İSTANBUL - Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu yönündeki dayatmaların tamamen aldatmaca olduğunu söyleyen Dr. Mehmet Öz’ün “Kahvaltı yapmak gereksiz, yasaklanmalı” söylemleri gündemdeki yerini aldı. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Indrani Kalkan ise “Kahvaltının yasaklanması gibi bir durum söz konusu olamaz. Zira, gece boyunca 8-10 saatlik bir açlık süresi sonrasında, bireylerde kan şeker seviyesi genelde düşüktür. Kan şekerinin düşmesi dikkat dağınıklığı, sinirlilik, güçsüz hissetme gibi durumlara yol açabilir. Özellikle güne erken başlayan okul öğrencilerine, işe giden bireylere, sanayide çalışan işçilere sabah kahvaltısı önemle önerilmektedir. Ancak evde geç saatte kalkan, güne biraz geç başlayan veya enerjisi yoğun işlerde çalışmayan kişiler, kahvaltı saatini biraz geciktirebilirler. Açlık duygusu bireylerin metabolizmasına da bağlı. Bu konuda kendi vücudumuzu dinlememiz de önemli” diye konuştu.

"SAĞLIKLI BİR KAHVALTI SOFRASINDA NELER OLMALI"

Sağlıklı bir kahvaltı sofrasında neler olması gerektiğine değinen Dr. Kalkan “Sağlıklı bir kahvaltı sofrasında en azından peynir, zeytin, yumurta, bol yeşillik içeren salata ve tam tahıllı ekmek olmalı. Çorbalar da tercih edilebilir. Ancak bisküvi, çikolata, kek, poğaça, börek gibi karbonhidrat ve şeker bakımından zengin besinler kahvaltıda tercih edilmemeli. Bunlar ilk anda açlığı bastırabilir fakat kan şekerini hızlı yükseltmeleri dolayısıyla insülinin fazla salgılanmasına ve sonrasında kan şekerinin aniden düşmesine ve tekrar acıkmaya neden olabilir” şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KahvaltıDr. Öğretim Üyesi Indrani Kalkan
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