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'Kadınlar, gün parasıyla estetik yaptırıyor'

Medikal estetik uygulama uzmanı Dr. Özgür Koldaş, "Kredi çekerek bize başvuranlar oluyor. Günlere girilerek, günlerden elde edilen kazanımları gelip, klinik estetik işlemlere harcar oldular" dedi.

'Kadınlar, gün parasıyla estetik yaptırıyor'

Medikal estetik uygulama uzmanı Dr. Özgür Koldaş, "Kredi çekerek bize başvuranlar oluyor. Günlere girilerek, günlerden elde edilen kazanımları gelip, klinik estetik işlemlere harcar oldular" dedi.

26 Nisan 2019 Cuma 13:44
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'Kadınlar, gün parasıyla estetik yaptırıyor'

ANKARA - Dr. Özgür Koldaş, 'ameliyatsız estetik' olarak bilinen medikal estetik uygulamalarının başında botoks, dolgu, saç ekimi ve epilasyon geldiğini anlattı.  Doktor Koldaş, medikal estetik uygulamalara son yıllarda ilginin arttığını kaydetti. Ameliyatlarla yapılan estetiklerde insanların sosyal hayattan koptuğunu, iş yaşantılarını aksattığını ifade eden Koldaş, kalıcı estetik ile beklentilerin değişmesi nedeniyle ameliyatsız estetiğin ön plana çıktığını ifade etti. Koldaş, en fazla tercih edilen estetiğin botoks olduğunu söyleyerek, "Kadınlar gördükleri bir dudağın kendisinde olmasını, yanağın kendisine yapılmasını, erkekler ise şık bir saç görüntüsünün kendilerinde olmasını isterler. Botoks sonrasında dolgularla yüzün şekillendirilmesi var. Gözaltlarında kişiyi yorgun gösteren morlukların giderilmesi için dizilerde gördüğümüz dolgun yanakların yapılması isteniyor" diye konuştu.

'KADINLAR KREDİ ÇEKİP, GÜN PARALARIYLA GELİYOR'

Koldaş, estetik uygulamaların bir dönem geliri yüksek kişiler tarafından yaptırıldığını ancak günümüzde herkesin bu hizmete ulaşabildiğini anlatarak şöyle konuştu:

"İlaç sanayindeki değişiklikler, bu alanda hizmet veren hekim sayısının artması, bu alanın ekonomik seviyesini daha ulaşılabilir hale getirdi. Bunun sonucunda insanlar kendilerinde kısa süreli değişimi deneyerek, başladılar. Bundan hoşnut olanlar süreklilik halinde, uygulamaları devam ettirdiler. Estetiğe ulaşmak için hanımefendilerin yaratıcılıkları çoğaldı. Kredi çekerek bize başvuranlar oluyor. Günlere girilerek, günlerden elde edilen kazanımları gelip, klinik estetik işlemlere harcar oldular."

'MEDİKAL ESTETİK ÜLKEMİZİN YENİ TİCARET ALANI'

Doktor Özgür Koldaş, son yıllarda medikal estetiğin sağlık turizminde önemli bir yere sahip olduğunu da vurgulayarak "Erkekler için saç ekimi ülkemizin sağlık turizmindeki en önemli uygulamalarından birisi. Yine yaz aylarında ülkemize gelen turistler, çokça medikal estetik uygulamaları yaptırıyor. Saç ekimi, diş tedavileri, cilt uygulamaları ülkemizin yeni bir ticaret alanı ve ihraç kalemi diyebilirim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dr. Özgür KoldaşGün Parasıyla EstetikEstetikKadınlar
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