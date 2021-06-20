Kadın Hastalıkları İhmale Gelmez 

Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever “KADIN SAĞLIĞI” paneli gerçekleşti.

Panelde, rahim kanseri, belirtileri, rahim kanserinin medikal onkolojideki tedavi süreci, rahim ağzı kanseri, belirtileri, medikal onkolojideki tedavi süreci, yumurtalık kanseri, ağrılı adet görmenin nedenleri, miyom, belirtileri ve tedavisinden kanserden korunmak, çikolata kisti (endometrios over kisti) bu kist çocuk sahibi olmaya engel mi son olarak kanserden korunmak için topluma öneriler konuşuldu.

"Sigara ve alkolden uzak dur"

Rahim kanseri nedir? Tedavi süreçleri nelerdir? sorusunu yanıtlayan Doç. Dr. Fatma Şen, "Kadın üreme sisteminde en sık görülen kanserler arasında yer alır. Rahim kanseri genellikle şişman hastalarda ve menopoz sonrası daha sık görülüyor. Hastaya erken evrede teşhis konulursa cerrahi yöntem ile hasta şifa bulmuş oluyor. Geç kalınmış ise radyoterapi veya kemoterapi tedavileri veriliyor. Takip ve tedaviler önemli yer almaktan. Rahim ağzı kanseri belirtileri ağrılı cinsel ilişki, kötü kokular ve akıntıların gelmesi idrar yaparken ağrı kan gelme gibi belirtileri oluyor. Kanserden korunmak için topluma sigara ve alkolden uzak durmalarını öneririm. Özellikle sigara kullanımı en büyük risk faktörü" dedi.

Rahim ağzı kanserinin sebepleri

Rahim ağzı kanserinin sebebi HPV (Human papilloma Virus tür) uzun süren, inatçı yüksek riskli HPV enfeksiyonu sonucu oluşmaktadır. HPV enfeksiyonu oldukça sıktır; cinsel aktif insanların çoğu enfektedir çoğu HPV enfeksiyonu bulgu vermez ve serviks kanserine ilerlemez. 13 HPV tipi yüksek risklidir ve serviks kanserine neden olabilir. HPV 16 ve 18 Türkiye’de servikal kanserlerle ilişkili en sık görülen iki yüksek risk HPV tipidir.

Rahim ağzı kanseri riski taşıyanlar

HPV infeksiyonu riskinin artmasına neden olan birden fazla cinsel partneri bulunan kadınlar, Yüksek riskli cinsel aktivitede bulunan partneri olan kadınlar, Erken yaşta ilk cinsel ilişkisinde bulunan kadınlar, Sigara kullanan kadınlar, Anne ya da kız kardeşinde rahim ağzı kanseri olan kadınlar, Ayrıca zayıf bir bağışıklık sistemi kadında HPV enfeksiyonu gelişme olasılığını artırarak serviks kanseri gelişme riskini arttırır.

" 5 yılda bir her kadının rutin kontrollerden geçmeli"

Rahim ağzı kanserinin cerrahi boyutunu açıklayan Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever, "Öncelikle önlenebilir kanserler konusunda başı çeken bir kanser türüdür. İlk risk faktörü HPV virüsü buna karşı geliştirilmiş aşılar var ve bu aşıların yaş oranı azalmış durumda. Aynı zamanda HPV ve Simir kontrollerinden 5 yılda bir her kadının rutin kontrollerden geçmesini öneriyorum. Cerrahi tedavisi açısından rahimde ne kadar tutulum gösterdiği önemli bizim için" diyerek ağrılı adet görme hakkında, "Yumurtalıktan kaynaklı kistler olabilir. Enfeksiyonlar olabilir, kimi zamanda altından hiçbir şey çıkmayıp psikolojik olarak da görünebilir" şeklinde açıkladı.

Adet sancılarının şiddeti kontrol altına alınabilir

Ağrının sebebi genellikle rahim bölgesine yeterince oksijen gitmemesi olduğundan, bölgedeki kan dolaşımını hızlandıracak her şey adet sancısına iyi gelecektir.

• Alt karına koyulan sıcak su torbaları,

• Sıcak bir yatakta uzanıp derin nefesler alarak tüm vücudunu gevşetme,

• Bitki çayları tüketmek,

• B ve E vitaminleri ile magnezyum içeren takviyeler kullanmak,

• Kahve, kola, çay gibi kafein içeren içeceklerden uzak durmak,

• Düzenli yürüyüş, spor ve egzersiz yapmak bunlardan bazılarıdır.

Geçmeyen adet sancıları hastalık habercisi olabilir mi?

Adetlerin oluşmasıysa birlikte ağrılar herhangi bir nedene bağlı olmadan yaşanabilmektedir. Doğal bir süreç olarak kabul edilen ve Primer Dismonere denilen bu ağrılar 20-25 yaşlarına kadar azalarak devam edebilmektedir. 20-30 yaşlarında ortaya çıkan ve artarak devam eden Sekonder Dismonere denilen ağrılara ise;

• Miyom,

• Rahim içini döşeyen ve her ay adetle birlikte dökülen tabakanın karın içinde başka yerlere yerleşmesi,

• Yumurtalık kisti,

• Polip,

• Genital enfeksiyonlar,

• Servikal darlık,

• Rahim içi yapışıklık neden olabilir.

Düzenli jinekolojik muayeneler ihmal edilmemeli

Ağrının gerçek nedenini ortaya koymak için jinekolojik muayenenin yanı sıra ultrasonografi, smear testi gibi tetkikler yapılmalıdır. Nedenin belirlenemediği durumlarda laparoskopik yöntemlerle karın içinde ağrıya sebep olabilecek rahatsızlıkların varlığı sorgulanmalıdır.

Eğer herhangi bir fiziksel neden olmamasına rağmen şiddetli adet sancıları devam ediyorsa psikolojik danışmanlık almak faydalı olur. Birçok araştırma psikolojik nedenlerin de adet sancısı üzerinde oldukça fazla etkili olduğunu gösteriyor. Bu nedenlerden bazıları; ruhsal ve cinsel sorunlar, stresli yaşam ve sosyo-ekonomik durumun iyi olmamasıdır.

ELİF HAYVALI