İZMİR DEĞİŞİM ŞÖLENİ’NDE DEĞİŞİM  İLE GENÇLEŞ!

neval kütük

İZMİR

Sağlıklı ve mutlu bir yaşam herkesin hakkı. Eğer siz de günümüz dünyasının yarattığı yoğun stres ve gerilimi üzerinizden atarak yenilenmek ve tazelenmek istiyorsanız, İzmir Değişim Şöleni organizasyonu tam size göre. Dünya Değişim Akademisi tarafından “Değişim ile Gençleş” sloganı ile organize edilen, 11-12-13 Ekim tarihlerinde, İzmir körfezinin en güzel noktasında yer alan MyPlaza'da gerçekleşecek organizasyon, ister bireysel, ister sevdiklerinizle birlikte katılabileceğiniz sağlık ve mutluluk dolu bir içeriğe sahip. Değişimin güçlü arındırıcı etkisini hissedeceğiniz, stres ve gerginliği üzerinizden atacağınız gelenekselleşen İzmir Değişim Şöleni, başta İzmir olmak üzere, Ege Bölgesi, tüm Türkiye ve dünyadan uluslararası düzeyde oldukça geniş bir katılımla gerçekleşecek. Katılımcılar şölende, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen farkındalık çalışmaları aracılığıyla, unutulmaz bir deneyim yaşayacak. Üç gün boyunca devam edecek olan İzmir Şöleni organizasyonunda, altı temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, kararlılık, sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel güç geliştirilecek. Çalışmalar, ilk kez katılacak katılımcılar için de uygundur. Şölende ayrıca Dünya Değişim Akademisi’nin 152. Merkezinin açılışı gerekleşecek.

İzmir Değişim Şöleni organizasyonunda yapılacak olan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış: Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi yaptığı her işte daha verimli hale gelir. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Ayrıca fiziksel yorgunluğa iyi gelir, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. İş ve aile yaşamında başarı artar. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan yorgunluk, uykusuzluk ve depresyon giderilir.

Değişim uzmanları tarafından yapılan açıklamada ayrıca, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) ve Dünya Değişim Akademisi iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere ortaklaşa yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi programının önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve açılacak olan en yakın kurs tarihinin ise 9-16 Aralık 2019 olduğu ifade edildi.

Şölen Programı :

11-12-13 Ekim 2019, MyPlaza İzmir

11 Ekim CUMA:

11.00-12.30 Kök enerji merkezi çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi

12.30-13.30 Sorular ve Cevaplar

14.30 Dünya Değişim Akademisi Merkez Açılışı



19.30-21.00 Pelvis enerji merkezi çalışması - Yaratıcılığın geliştirilmesi

21.00-22.00 Sorular ve Cevaplar



12 Ekim CUMARTESİ:

11.00-12.30 Karın enerji merkezi çalışması -Kararlılığın geliştirilmesi

12.30-13.30 Sorular ve Cevaplar



17.00-18.30 Göğüs enerji merkezi çalışması - Sevginin geliştirilmesi

18.30-19.30 Sorular ve Cevaplar



13 Ekim PAZAR:

10.00-11.30 Boyun enerji merkezi çalışması- İletişim yeteneğinin geliştirilmesi

11.30-12.30 Sorular ve Cevaplar



15.00-16.30 Alın enerji merkezi çalışması - Zihinsel gücün geliştirilmesi

Detaylı bilgi için:

T. 0 5433010327-0 5325919893

www.dunyadegisimakademisi.com

[email protected]