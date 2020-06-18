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İstanbul sınırındaki ilçelerimizde vaka sayılarında artışlar var

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, kentin İstanbul sınırındaki ilçelerindeki vaka sayısında artış olduğunu belirterek, “Kocaeli'nde, özellikle İstanbul sınırındaki ilçelerimizde vaka sayılarında artışlar var. Bu artışlar kontrol edilebilir düzeyde olmasına rağmen tabii ki olmaması gereken şeyler. Çünkü çok iyi seviyelere gelmiştik. Tekrardan bu durumlar, özellikle biz sağlıkçıları hem çok yoruyor hem de çok üzüyor” dedi.

18 Haziran 2020 Perşembe 15:24
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İstanbul sınırındaki ilçelerimizde vaka sayılarında artışlar var

KOCAELİ - Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, virüs bulaşında azalma olmadığını, tedbirlere uyulmaması halinde ikinci dalganın gelme riskinin yüksek olduğunu söyledi. Ergüney, "Tedbirlere uyulmazsa ikinci dalganın gelme riski yüksek. Şu anda ülkemizde böyle bir risk yok ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Eğer bu şekilde giderse önümüzdeki haftalarda ya da daha ileride ikinci dalganın gelmesi muhtemel. Zaten bunu hem bakanımız hem de bilim kurulu üyelerimiz açıklamakta. Halkımızın bunu önemsemesi lazım. Hakikaten virüsün bulaşıcılığında şu anda herhangi bir azalma yok. Aynı bulaşıcılık devam ediyor. Sadece Sağlık Bakanlığı'mızın almış olduğu güçlü tedbirler ve kamu kurumlarının aldığı tedbirler ile halkımızın da kurallara düzgün bir şekilde uymasıyla bir başarı elde edildi" diye konuştu. Ergüney, şunları kaydetti.

"Bütün illerde olduğu gibi Kocaeli'nde de özellikle İstanbul sınırındaki ilçelerimizde vaka sayılarında artışlar var. Bu artışlar kontrol edilebilir düzeyde olmasına rağmen tabii ki olmaması gereken şeyler. Çünkü çok iyi seviyelere gelmiştik. Tekrardan bu durumlar, özellikle biz sağlıkçıları hem çok yoruyor hem de çok üzüyor. İnşallah netice alacağımıza inanıyorum. Özellikle maske kullanımı çok önemli, sosyal mesafe çok önemli, bu kavramlara uyulduğu zaman herhangi bir yasaklamaya gerek kalmadan bu virüsü inşallah yenmiş olacağız."  

'SAĞLIKLI KAL KOCAELİ KAMPANYASI BAŞLATTIK'

Ergüney, koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni bir kampanya başlattıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İlimizde en son yapılan pandemi kurulu toplantısında alınan karar kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından ilimizdeki bütün kamu ve özel kurumlarının, kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, basın mensuplarının, herkesin desteğini alarak ‘Sağlıklı kal Kocaeli’ isimli bir kampanya başlatmış durumdayız. Amacımız özellikle maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyeninin önemini vurgulamak. Toplum liderleri, yöneticileri ile vatandaşların, sosyal medya paylaşımlarıyla, basın açıklamalarıyla, davranışlarıyla toplumda bir farkındalık oluşturmasını, bu sayede yasakların geri gelmemesini amaçlıyoruz.  Yöneticilerimizin, çalışan arkadaşlarımızın maskeli fotoğraflarını, sosyal mesafeli fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmalarını istiyoruz. Bir piknik nasıl yapılır? Sosyal mesafeli olarak yemek yenebilir mi? Bunun normali nasıldır? Bunların güzel örneklerle paylaşılmasını istiyoruz. Daha kampanya başlar başlamaz ciddi bir teveccüh oldu. İlk sonuçlarını da önümüzdeki günlerde alacağımızı ümit ediyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol ErgüneyVaka SayısıKoronavirüs
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