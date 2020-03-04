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İşitme kaybında son tedavi yöntemleri kongrede tartışılacak

İşitme kaybı, tanı ve son tedavi yöntemleri İstanbul’da kulak burun boğaz uzmanları ve odyologlar tarafından tartışılacak. İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin ev sahipliği yapacağı kongre 7-8 Mart tarihlerinde düzenlenecek ve Türkiye’nin her yerinden 200’e yakın katılımcı yer alacak.

04 Mart 2020 Çarşamba 14:10
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İşitme kaybında son tedavi yöntemleri kongrede tartışılacak

İSTANBUL - Kongre Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fuat Bulut, 2 gün sürecek 1. Oto-Odyoloji Kongresi hakkında bilgi verdi ve şunları söyledi: “İstanbul Rumeli Üniversitesi Haliç yerleşkesinde düzenlenecek olan kongrede, otoloji ve odyoloji alanındaki gelişmeler ele alınacak. Kongrede iki gün boyunca 4 kurs düzenleyeceğiz. Kulak burun boğaz hekimlerinin, temel bilimcilerin ve odyologlarının bir araya gelecekleri kongrenin onursal başkanlığını ise Türkiye'de otolojiye çok büyük emekleri olan Prof. Dr. Onur Çelik yapacak. Türkiye’nin birçok farklı bölgesinden 200’e yakın katılımcının yer alacağı kongreye alanında uzman 30’dan fazla konuşmacıda katılacak. Kongre, işitme kayıplarının tanı ve tedavisinin yanı sıra otolojik hastalıkların erken tanı ve tedavisinin öneminin kavranmasında etkili olacaktır.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
İşitme KaybıTanı Ve Son Tedavi YöntemleriKongreİstanbul Rumeli Üniversitesi
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