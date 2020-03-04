İşitme kaybında son tedavi yöntemleri kongrede tartışılacak

İSTANBUL - Kongre Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fuat Bulut, 2 gün sürecek 1. Oto-Odyoloji Kongresi hakkında bilgi verdi ve şunları söyledi: “İstanbul Rumeli Üniversitesi Haliç yerleşkesinde düzenlenecek olan kongrede, otoloji ve odyoloji alanındaki gelişmeler ele alınacak. Kongrede iki gün boyunca 4 kurs düzenleyeceğiz. Kulak burun boğaz hekimlerinin, temel bilimcilerin ve odyologlarının bir araya gelecekleri kongrenin onursal başkanlığını ise Türkiye'de otolojiye çok büyük emekleri olan Prof. Dr. Onur Çelik yapacak. Türkiye’nin birçok farklı bölgesinden 200’e yakın katılımcının yer alacağı kongreye alanında uzman 30’dan fazla konuşmacıda katılacak. Kongre, işitme kayıplarının tanı ve tedavisinin yanı sıra otolojik hastalıkların erken tanı ve tedavisinin öneminin kavranmasında etkili olacaktır.”