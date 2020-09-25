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İnternette sürekli aratmak da ‘hasta’ ediyor

Uzmanlar sürekli olarak hastalık belirtilerini internette araştırmanın kaygıyı daha fazla arttırdığını ve bağışıklık sistemini düşürdüğünü belirtti.

25 Eylül 2020 Cuma 11:26
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İnternette sürekli aratmak da ‘hasta’ ediyor

İSTANBUL - Koronavirüs pandemisi Çin’in Wuhan kentinden yayılmaya başladıktan sonra büyük bir hızla tüm dünyayı etkisi altına aldı. Şu ana kadar yaklaşık 32 milyon insan virüse yakalanırken 1 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Virüsün yarattığı panik ise en az kendisi kadar büyük oldu. Uzmanlar sürekli olarak hastalık belirtilerini internette araştırmanın kaygıyı daha fazla arttırdığını ve bağışıklık sistemini düşürdüğünü belirtti. Gece gündüz hastalıkları internette araştırmak ise hipokondriya denilen hastalık kaygısı bozukluğunun belirtisi. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tiryaki araştırmalara göre internette sürekli hastalık aranmasının kaygıları azaltmak yerine daha çok arttırdığını söyledi.

"KAYGI BAĞIŞIKLIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR"
 

Hastalık kaygısı bozukluğu olarak bilinen hipokondriya hastalığında olduğu gibi insanların kendini teskin etmek için internette arama yapmaya başladığını ancak internetteki bilgilerin kaygıyı arttırdığını ifade eden Medicana International İstanbul Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tiryaki sözlerine şöyle devam etti: "Kaygının doğrudan bağışıklık sistemi üzerinde yük yaratan bir sürü etkisi var. Koronavirüs riskinin olduğu bu dönemde hastaların bize kaygı artışı ile başvurduğunu görüyoruz. Bunların bir kısmı fobik durumda ve en ufak bir belirti üzerine başvurma ihtiyacı hissediyorlar. İkinci bir grup ise fobik tepki ile başvuruyu erteleyenler. Bu iki grup da sağlık hizmetleri üzerinde bazı olumsuz etkiler doğuruyor. Gecikmiş başvurular daha komplike bir tedaviye ihtiyaç duyarken yersiz başvuru da sağlık sistemi için yük olarak karşımıza çıkıyor."

Koronavirüsün psikiyatrik etkilerine de değinen Prof. Dr. Tiryaki "Belirtilere çok fazla önem vererek kendilerini aşırı korkutmuş durumda olan bir grup var. Bize artmış bir kaygı ile depresyona ve kaçınmaya kadar giden pek çok tepkiler ile bize başvurmaya devam ediyor" dedi.

SİBERKONDRİ NEDİR?
 

Siberkondri adı verilen bir terimin son yıllarda kullanılmaya başlandığını ve bunun popüler bir terim olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Tiryaki sözlerini şöyle noktaladı "Sağlık bilgisinin internet tabanlı olarak aranması anlamında kullanılıyor. Burada kişinin kaygı derecesi önemli. Bir kişinin internetten bilgi alması sağlık durumu üzerine katkıda bulunabilir ama her gün dakikalarca, giderek artan süreler ile saatlerce bir belirtiyi tarar duruma düşmek kişi için tabii ki bir ruhsal rahatsızlığın belirtisi bir davranış içinde olduğu anlamına gelir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs PandemisiInternetAratmaHastaBelirtilerKoronavirüs Belirtileri
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