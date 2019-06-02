İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI (İBH) FARKINDALIKLARI TÜRKİYE'DE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

HABER: ASLI MERCAN SARI

İZMİR’DE TEPECİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM HASTANESİ İBH (İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI) OKULU KONFERANSI





Ülkemiz çapında yaygınlaşan İnflamatuvar Barsak Hastalıklarına odaklanan çalışmalarda İBH’nın tanı ve tedavisinde en yeni ve doğru bilgileri yurt geneline yaymak konusunda önemli mesafe alındığı bir gerçek. Özellikle Hekimlerimizin İBH konusunda gelişmelere ve yeniliklere dair bilgi seviyelerini mükemmele ulaştırmak bakımından, gerek öğretim üyelerine, gerekse ilaç endüstrisine önemli görevler düştüğü fikrindeyim.

“Sindirim Sistemi Hastalıkları İBH OKULU adı kapsamında Doç Dr. Gözde Derviş Hakim’in organize ettiği ve birbirinden değerli çevre hastanelerden katılan alanında uzman doktorların katıldığı İzmir Tepecik Araştırma Hastanesi İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları (İBH) konferansı yapıldı. Bende bizzat İBHDYD Dernek başkanımız Sayın Ercan Zorlu Bey’in davetiyle oradaydım.

Organizasyonun Mimarı Tepecik Araştırma ve Eğitim Hastanesi doktorlarından Doç. Dr. Gözde Derviş Hakim şu ifadeleri kullandı;

Aslı Hanım öncelikle Tepecik İnflamatuvar Barsak Hasta Okuluna; Davetimizi kırmayıp gelen tüm hocalarımıza (Prof. Dr. Hale Akpınar, Prof. Dr. Belkıs Ünsal, Prof. Dr. Cengiz Aydın, Yard. Doç. Göksel Bengi, Doç. Dr. Cem Çekiç, Uzm. Dr. Ömer Burçak Binicier, Doç. Dr. Didem Balcı, Doç. Dr. Ali Taylan, Klin. Ecz. Esra Özdağ ), hastane yönetimimize, Derneklerimize, sizlere, tüm Tepecik gastroenteroloji ekibimize ve tabi ki hastalarımıza teşekkür ederim.

İBH Herhangi bir bulaşıcı mikrop olmadan bağırsakların iltihaplanmasıyla meydana gelen kronik bir hastalıktır. “İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI BULAŞICI DEĞİL”

Herhangi bir bulaşıcı mikrop olmadan bağırsakların iltihaplanmasıyla meydana gelen bu hastalıkların, birbirine benzediğini belirten Gözde Hanım, şu bilgileri verdi: Hastalarımız çok fazla. Tepecik araştırma ve Eğitim Hastanesine hem hayat standartları çok düşük hem de çok yüksek statü hastalarımız gelmekte. Bizim amacımız şuydu; İzmir yerleşkesi gerçekten inflamatuvar Bağırsak Hastalıkları ile ilgilenen değerli hekimleri kapsıyor. Ve özellikle bizim şansımız şu; Ben Dokuz Eylül Üniversitesinden Gastrentoloji yan dalını aldım. Hepsiyle yakinen ilişkilerim var. Tepecik Araştırma ve Eğitim Hastanesinde böyle farkındalık yaratıp daha çok insanlara dokunabilmek.

“HASTALIKLAR GENÇ YAŞLARDA SIK GÖRÜLÜYOR”

Hastalar çok yanlış bilebiliyorlar. Kimisi kanser oldum zannedebiliyor. Kimisi ilacının kesilmesi gerektiğini düşünüyor. Günümüzde Fitoterapi, Biorezerans gibi ekstra pek çok şey var. Hatalarımız bunlardan çare bulunacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla bir yol göstermek ve bunların yerine bizlerle sık dirsek temasında olurlarsa zaten çözüme gidileceğini, göstermekti amaç. Hataların anlaşılabileceği şekilde bir konferans yapmaya çalıştık. Slayt ve görsellerimizi ona göre ayarladık. İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı olan hastalarımla bire bir ilgileniyorum. Çünkü bizim polikliniğimizde yaklaşık 100 kişi bakıyoruz. 100 kişi arasında özellikle inflamatuvar hastasına denk getirip bakabilmek mümkün değil. Dolayısı ile ara ara özellikle ağır olanları aralarda endoskopi, kolonoskopi olan zamanlarda odama çağırıyorum ki daha özel ilgi gösterebileyim. Bazen de hastaların kullanmakta olduğu ilaçları değiştirdiğimiz zaman getirip bana bırakabiliyorlar. İlaç zaten bulamayan çok hastamız var. Farkındalığı arttırmak gerçekten önemli. İshal ve karın ağrısıyla yaşamak ciddi sıkıntı. Bakanlıklarla İBH derneklerimiz ilaç sıkıntıları ve fiyat artışları görüşmeleri yapmakta. Bakanlıkta ilaç kurları çok farklı ve değişken.

“İBH ŞİKÂYETİ OLANLAR GASTROENTEROLOJİ UZMANINA GİTMELİ”

Hasta hekim ilişkisi çok önemli, Doğru hekim seçip doğru tedavi almak hastalar açısından çok önemli bir kıstas. İBH hastalarına dediğimiz hep şudur; Fitoterapidir, biorezeranstır, ilaç tedavisidir hepsini kestik biz çok iyiyiz düşünceleri var. Bunları kesinlikle yapmayınız. Bizlerle yakın temasta olun doğru hekim doğru şekilde muhakkak hastalık seyrini çözüyor.

“Sunumlar sonunda ne çok bildiğimiz yanlış şey varmış, çok faydalı oldu geri bildirimlerini almak çok güzeldi. Hastalarımızın az da olsa hayatlarına dokunabildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.

TÜRKİYE İBH DERNEĞİ BAŞKANI ERCAN ZORLU’DA İZMİR İBH OKULU KONFERANSINA KATILAN İSİMLERDENDİ

Sayın Ercan Zorlu şu ifadeleri kullandı;

Dernek, hem üyelerinin hem de inflamatuvar bağırsak hastalarının tıbbi, hukuki ve insani gereksinimleri ile haklarının karşılanması için çalışmalarda bulunmaktadır.

2013 yılında İstanbul’da kurulan İnflamatuvar Bağırsak Hastaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği; hastaların yardımlaşma ve dayanışmaları, hasta haklarının korunması ve geliştirilmesi, yeni tedavi yöntemleri konusunda yaşanan gelişmelerin paylaşılması ve hastalıkla ilgili yaşanan sorunların çözülmesini hedefleyen bir dernek olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Dernek, hem üyelerinin hem de inflamatuvar bağırsak hastalarının tıbbi, hukuki ve insani gereksinimleri ile haklarının karşılanması için çalışmalarda bulunmaktadır.

İBH (İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI) NEDİR?

Sindirim sistemi veya bağırsak duvarının kronik iltihabı ve kalınlaşması sonucu oluşan inflamatuvar bağırsak hastalıkları (İBH), yaygın olarak 20′li ve 30′lu yaşlarda görülmektedir. Herhangi bir bulaşıcı mikrop olmadan bağırsakların iltihaplanmasıyla meydana gelen bu hastalık, birbirine benzer bir grup hastalığı içermektedir. Bağışıklık, kalıtımsal ve çeşitli çevresel faktörlerin etkisiyle oluşan Crohn hastalığı ve ülseratif kolit bu hastalıkların başlıcalarıdır. Hastalıkların başlama yaşı 15-25 arasıdır; ancak, tüm yaş gruplarında da görülebilmektedir. Tüm toplumlarda ortalama binde bir olarak görülen hastalığın, kadınlarda görülme olasılığı erkeklere göre %30 daha fazladır. . Ülseratif kolit (ÜK) ve Crohn hastalığı (CH), oldukça nadir görülen hastalıklardır ve diğer pek çok hastalıkla karıştırılabildiği için yıllarca gizli kalabilir. Sindirim kanalının çeşitli yerlerinde inflamasyon ve ülserasyonun oluşmasına sebep olan kronik rahatsızlıklardır. Bu inflamasyon, inatçı ve sık ishale (genellikle kan lekeli ve acil dışkılama ihtiyacı ile görülen), karın ağrısına, ateşe, yorgunluk ve kilo kaybına sebep olmaktadır.”

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Derneği olarak böyle bir İBH okuluna katılmaktan şeref duyuyoruz.

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Derneği olarak böyle bir İBH okuluna katılmaktan tabi ki şeref duyuyoruz. Biz bu sistemi tahmini 5 Yıl evvel uyguluyorduk ve yavaş yavaş bırakmaya başladık. Sebebi de hafta içi günler olması. Hafta içi hastalara bizim ulaşamamamız. Hataların bize ulaşamaması bunlar büyük handikaplar. Herhangi bu işleri yapacak olurken, sponsor tutarken genelde belirli yasaklar uygulanmaktadır. Bu yasaklardan bir tanesi sizin de gördüğünüz gibi Aslı Hanım; O gün “canlı yayına” izin verilmemesiydi. Hâlbuki canlı yayında Konya’da yaptığımız, Dünyada ilk defa yapılan 9 kurum yani 9 Üniversiteden gelen 13 hocayla yaptığımız İBH AKADEMİ yani bu İBH Akademi biz daha önce bunu almıştık. İnfulamatuvar Bağırsak Hatalıkları okulunun bir üst kademesi. İlkokul, Ortaokul, Lise diye düşünecek olursak akademik çalışmadayız yani en üst safhadayız. Bu toplantıyı yaparken sponsor vasıtasıyla yapmadık kendi imkanlarımızca. Arkamıza bir üniversite alarak yaptık. Üniversiteler ne kadar taraflı olsa da nispeten akademik çalışmalarda derneklere yasak koyamıyorlar. Bu tip yerlerde sponsorlar yasak koydukları için halka ulaşımda engellenmiş oluyor. Dilerdik ki böyle bir toplantıda aslen il veya ilçe en basitinden sağlık kurum veya kuruluşudur Sağlık Bakanlığından, Aile Sosyal Yardım Bakanlığından yetkili kurumlardan birileri olsun. Bunun haricinde yetkililerin bizi dinlemeleri neden gerekli bizi dinlerlerse bazı ayrıcalıklara daha erken ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bizi anlarlarsa, ilaç yokluğunun neye sebebiyet verdiğini anlarlarsa çok daha rahat anlaşılabileceğimizi düşünüyorum. Hastalığımız kronik. Hayat boyu beraber yaşayacağımız bir hastalık.

İLAÇ BULAMIYORUZ!

İlaç bulunmaması ve bazı tedavi sıkıntıları çekmemiz, doktora ulaşamamamızda devlet daha büyük zarara uğruyor aslında önemli olan nokta bu. Bizim ilaç bulamamamız bizi hasta ediyor, daha büyük ataklara sebebiyet veriyor. Çünkü imnun sitemi, bağışıklık sistemi hastalığı olduğu için ilerki evrelerde daha büyük sıkıntılar yaratıyor ve daha pahalı ilaçlara mahkûm kalıyoruz. Ekonomik pozisyonda ucuz ilacı bulamamak daha pahalı ilaçlara yönelttiriyor ve daha pahalı ilaçlar ne yazık ki piyasada çok daha rahat bulunabiliyor. Çünkü global firmaların elinde. Son zamanlarda engelli haklarımızda rapor sisteminde büyük sıkıntılar var. Neden olduğunu bilemiyoruz. Üst makamlardan devamlı dönen bilgiler var. Sağlık Bakanlığı engelli raporları olan hastaların bile engelli haklarından emeklilik tanınmıyor ve geri dönüşler var. Şuan hukuksal dönem başladı. Bir iki davamız devam ediyor. Bir tanesini kazandık devamı da gelecek. İnternet üzerindeki yayınların hoş olmadığını biliyoruz. Konu ile ilgili bazı kurum ve kuruluşların yaptıkları yayınların taraflı olduklarını biliyoruz bu yüzden hastayı uyarmak hastaya ulaşmak çok önemli bunlarda ancak toplantılarla ve canlı yayınlarla mevcut oluyor.

Sağlıklı bir yaşam dilerim.