Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100503
ALTIN
277.272
DOLAR
5.7631
STERLİN
7.1114
EURO
6.3651
Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde 
Son Dakika
EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 15'E...
Keyif dolu 10 klip
Keyif dolu 10 klip
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri çıktı
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri...
Marmaris'te orman yangını
Son Dakika
Marmaris'te orman yangını
Okul alış-verişine çıkacaklar dikkat!
Okul alış-verişine dikkat!
İş fırsatları için hemen tıkla!

'İnatçı öksürük, hastalığın habercisidir'

Adana’da özel hastanede görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, 'inatçı' diye tabir edilen sürekli öksürüklerin insan yaşamını tehdit eden tehlikeli hastalıkların belirtisi olabileceğini söyledi.

'İnatçı öksürük, hastalığın habercisidir'

Adana’da özel hastanede görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, 'inatçı' diye tabir edilen sürekli öksürüklerin insan yaşamını tehdit eden tehlikeli hastalıkların belirtisi olabileceğini söyledi.

10 Eylül 2019 Salı 11:07
9 Okunma
'İnatçı öksürük, hastalığın habercisidir'

ADANA, (DHA)

Başta kış olmak üzere her mevsimde enfeksiyon hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkan öksürüğün, yaşamı tehdit eden önemli hastalıkların habercisi olabileceğini söyleyen Dr. Adem Yılmaz, bundan dolayı uzun süre geçmeyen öksürük şikayeti olan kişinin bir an önce doktora başvurması gerektiğini belirtti. Yapılacak inceleme ve sonuca göre tedavi planı belirlenmesinin ardından öksürükle mücadeleye başlanabileceğini dile getiren Dr. Yılmaz, "Öksürük bir hastalık değil, belirtidir. Öksürüğün en sık görülen nedenleri astım, reflü ve çeşitli enfeksiyonlar olmakla birlikte; akciğer kanseri, tüberküloz ve KOAH gibi yaşamı tehdit eden hastalıklar da olabilir. Tüm bunların dışında sigara kullanımı da kronik öksürüğe yol açmaktadır" dedi.

2 HAFTA SÜRERSE ARAŞTIRILMALI

Öksürüğün ortalama 4 hafta süreyi geçtiğinde uzun süreli, sekiz hafta sürdüğünde inatçı, yani “kronik” olarak adlandırıldığını söyleyen Dr. Adem Yılmaz, bu süreçlerde sıklıkla sinüzit, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının takiben ortaya çıktığını kaydetti. Öksürük süresinin 2 haftayı geçmesi durumunda mutlaka bir doktor kontrolüne başvurulması gerektiğini vurgulayan Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Uzun süre devam eden inatçı öksürüğü bulunan kişiler için tedavide ilk adım muayene, hasta öyküsünün alınması ve nedenin belirlenebilmesine yönelik tetkikler yapılmasıdır. Bazı kan tetkikleri, akciğer grafiği ve solunum fonksiyon testleri ilk aşamada yapılabilir. Bunların dışında gerekli görüldüğü takdirde ise akciğer tomografisi, sinüzit yönünden değerlendirme, bronkoskopi gibi ileri tanısal yöntemlere de başvurulabilir. Uzun süren öksürük şikayetleri ciddiye alınmalı, daha fazla vakit kaybedilmeden mutlaka doktora danışılmalı ve nedene yönelik tedaviler ile şikayetlerin ortadan kaldırılması sağlanmalıdır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
InatçıöksürükHastalıkHaberciönce VatanGöğüs Hastalıkları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BOTOKS İLE ÇİZGİLERİNİZE VEDA EDİN! 
BOTOKS İLE ÇİZGİLERİNİZE VEDA EDİN! 
Dr. Canan Dağdeviren'den meme kanserinde erken teşhis yapan 'elektronik sütyen' projesi
Dr. Canan Dağdeviren'den meme kanserinde erken teşhis yapan 'elektronik sütyen' projesi
BATI’YA NAZARAN TÜRKİYE’DE 10 KAT FAZLA GÖRÜLÜYOR…
BATI’YA NAZARAN TÜRKİYE’DE 10 KAT FAZLA GÖRÜLÜYOR…
MİDE BOTOKSUYLA OBEZİTE TEDAVİSİ 
MİDE BOTOKSUYLA OBEZİTE TEDAVİSİ 
SICAKLARDA BACAKLARDAN GELEN TEHLİKE !  
SICAKLARDA BACAKLARDAN GELEN TEHLİKE !  
Sağlıklı Papatyalar’ın konuğu: Kiarash Ashrafi
Sağlıklı Papatyalar’ın konuğu: Kiarash Ashrafi
Gözün Gizli Düşmanı: Şeker Hastalığı
Gözün Gizli Düşmanı: Şeker Hastalığı
“Yüz gençleştirme kişiye özgü olmalı”
“Yüz gençleştirme kişiye özgü olmalı”
Bakan Koca: 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık
Bakan Koca: 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans