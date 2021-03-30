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İllere göre risk haritası güncellendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin risk durumunu gösteren son koronavirüs haritasını paylaştı.

30 Mart 2021 Salı 08:49
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İllere göre risk haritası güncellendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı risk haritasına göre, Ankara, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu 58 şehir, çok yüksek risk grubunu içeren kırmızı kategoride yer aldı. Daha önce mavi renk ile düşük risk kategorisinde yer alan Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır'ın haritadaki rengi değişti. Yeni haritaya göre, yalnızca Şırnak'ın rengi düşük riski temsil eden mavide kaldı. 

MARMARA BÖLGESİ'NDE TÜM İLLER KIRMIZI

Marmara Bölgesi'ndeki tüm iller kırmızı renge bürünürken, Ege Bölgesi'nde sarı renk ile orta risk grubundaki Uşak, turuncu renkle yüksek risk grubunda Manisa, Denizli ve Afyonkarahisar dışındaki iller kırmızı renkli çok yüksek risk grubunda yer aldı. Akdeniz Bölgesi'nde turuncu renk ile yüksek risk grubundaki Burdur, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki iller kırmızı renkte belirtildi.

İÇ ANADOLU'DA KIRŞEHİR DIŞINDA TÜM İLLER YÜKSEK RİSKLİ

İç Anadolu Bölgesi'nde yalnızca Kırşehir turuncu renk ile yüksek risk grubunda yer alırken, diğer tüm iller çok yüksek risk grubunda sayıldı.

KARADENİZ'DE TÜM İLLER KIRMIZI

Karadeniz Bölgesi'nin tamamı kırmızı renkte kalırken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars, Ağrı, Tunceli ve Bingöl turuncu renkli yüksek risk grubunda, Hakkari, Van, Bitlis, Muş sarı renkli orta risk grubunda, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Malatya ise kırımızı renkli çok yüksek risk grubunda yer aldı.

DÜŞÜK RİSKLİ TEK İL ŞIRNAK

Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise mavi renkli düşük riskli tek il Şırnak oldu. Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin sarı renkli orta risk grubunda, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman ise kırmızı renk ile çok yüksek risk grubuna dahil oldu.

BAKAN KOCA: MAVİYE ÇEVİRMEK ELİMİZDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haritaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık, kolay olanı kaybetmeyelim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTürkiye HaritasıKoronavirüsPandemiCovid19Sağlık Bakanlığı
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