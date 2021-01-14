Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
hafif yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1557
ALTIN
436.483
DOLAR
7.3662
STERLİN
10.0457
EURO
8.9267
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
43 akademik personel alınacak
43 akademik personel alınacak
Lisanüstü programlara öğrenci alınacak
Lisanüstü programlara öğrenci alınacak
Akademik personel alınacak
Akademik personel alınacak
34 araç satışa çıkarıldı
34 araç satışa çıkarıldı
İş fırsatları için hemen tıkla!

İLK AŞIYI BAKAN KOCA OLDU

Analizleri tamamlanan Coronavac aşısına onay çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı oldu.

14 Ocak 2021 Perşembe 09:44
4 Okunma
İLK AŞIYI BAKAN KOCA OLDU

BİLİM KURULU ÜYELERİ AŞI OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Prof. Dr. Hasan Tezer, Prof. Dr. Recep Öztürk, Prof. Dr. Ateş Kara, Prof. Dr. Tevfik Özlü, Prof. Dr. Ahmet Gül, Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Prof. Dr. Levent Akın, Prof. Dr. Akın Kaya, Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel koronavirüs aşısı oldu. Bilim Kurulu üyeleri aşının ardından yaptıkları açıklamada, virüs ile mücadelede yeni aşamaya gelindiğine vurgu yaparak, aşının önemine değindiler. 

PROF. DR. ÖZTÜRK: PANDEMİYİ DURDURMANIN AŞIDAN BAŞKA YOLU YOK

Prof. Dr. Hasan Tezer, "Koronavirüs aşımı oldum. Herkesin olmasını temenni ediyorum" derken, Prof. Dr. Recep Öztürk ise aşının ardından "Bugün ilk doz aşımı yaptırdım. İnşallah süresi gelince ikinci doz aşımı yaptıracağım. Bütün vatandaşlarımıza sağlık ve esenlik diliyorum. Herkese aşılarını günleri gelince yaptırmalarını öneriyorum. Çünkü şu anda ciddi bir pandemi sürecindeyiz. Pandemiyi durdurmanın aşıdan başka yolu yok maalesef" diye konuştu.

ATEŞ KARA: SIRASI GELEN AŞI OLMALI

Prof. Dr. Ateş Kara ise aşının yapılmasının ardından, "Sırası gelen özellikle ilk etapta sağlık çalışanlarının ve hemen sonrasında da büyüklerimizin mutlaka aşı olması gerektiğini söylüyorum. Aşıda tedirgin olacak, korkacak; aşının dışında herhangi bir şeyin olmadığının tekrar altını çizelim. Güvenli olduğunu, güvenlik yönünden herhangi bir sıkıntısının olmadığını, korumasının, etkisinin de yüksek olduğunu düşündüğümüzde en kısa sürede hepimizin aşılanmasının en doğru yaklaşım olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

TEVFİK ÖZLÜ: VİRÜS KARŞISINDA ELİMİZDE BİR SİLAH VAR

Prof. Dr. Tevfik Özlü de "Mutluyum; yani aşı olabildim. Salgında en iyi korunma yönetimi aşı. Bu bir aşama. Bugüne kadar böyle bir şansımız böyle bir fırsatımız yoktu. Buna sahip olmaktan dolayı gerçekten mutlu olduğumu hissediyorum. İnşallah en kısa zamanda bütün halkımıza aşılamayı götürebiliriz. Hepimiz aşılanırsak toplumda salgını durdurmak mümkün. Başka da bir yolu görünmüyor şu anda. Onun için ülkemizde aşılamanın başlamış olmasını önemli bir başlangıç, önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Artık bugün virüs karşısında elimizde bir silah var. Bugüne kadar yoktu; kaçıyorduk virüs bizi bulmasın diye. Şimdi virüse karşı elimizde etkili bir silah var. Bu silahı kullanmaya başladık. Hayırlı olsun" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıBilim KuruluFahrettin KocaKoronavirüsCovid19Aşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MÜSİAD'dan ilk sağlık müdürüne hayırlı olsun ziyareti
MÜSİAD'dan ilk sağlık müdürüne hayırlı olsun ziyareti
Tabip Odası Başkanı Türkkan: Bursa'yı zor günler bekliyor
Tabip Odası Başkanı Türkkan: Bursa'yı zor günler bekliyor
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: 08.00'den 00.00'e kadar aşılama yapılacak
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: 08.00'den 00.00'e kadar aşılama yapılacak
Prof. Dr. Akova: Aşıda tereddüt olmamalı
Prof. Dr. Akova: Aşıda tereddüt olmamalı
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısı olanları anlık takip ediyor
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısı olanları anlık takip ediyor
“Hipertansiyon, çocuklarda büyüme geriliğine yol açabilir”
“Hipertansiyon, çocuklarda büyüme geriliğine yol açabilir”
Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 152'ye yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 152'ye yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Kara, aşıda randevu sistemini anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Kara, aşıda randevu sistemini anlattı
‘‘Antibiyotikler virüsü öldürmez, bakterilere direnç kazandırır’’
‘‘Antibiyotikler virüsü öldürmez, bakterilere direnç kazandırır’’

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma