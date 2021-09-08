İLERİ TETKİK MR'LARI HER HASTANE YAPMIYOR 

Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Serkan Aslan konuşmacılığı ile Radyoloji paneli gerçekleşti. Dijital panel İdari Amir Gönül Dilek'in açılış konuşması ile başlayan programda, Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Serkan Aslan, hastane bünyesinde yakın zamanda hizmete açılan ileri teknoloji yeni nesil MR cihazı ve bu cihazla ileri düzeyde gerçekleşen incelemelerden, girişimsel radyolojiden, hastanemizde gerçekleşen onkolojik girişimsel işlemlerden bahsetti.

İlaçlı MR Çekimi

Öncelikle bütün hastanelerde MR cihazları mevcut ve hastalarımız vücudunun her yerine MR çektirebilirler fakat işin burada detay kısmı var. İleri tetkik dediğimiz MR yöntemlerini her hastane yapmıyor.

Mevcut hastanemizde MR'ın ileri tetkik özelliklerinden MR perfüzyon incelemesi, bos MR incelemesi, prostat MR incelemeleri ileri düzey MR incelemelerindendir. Bunların çekilmeleri elzemdir" diyen Uzman Dr., "Bir MR çekiminin 4-5 dakika içerisinde hastanın beyin omurilik sıvısının artışını veya azalışına neden olan patalojileri hızlıca tanısına koyuyoruz, opsiktüf neden varsa cerrahi bir işleme gidiyor, eğer yoksa daha cerrahi olmayan tedavilerde gideriliyor. Ve çok ekonomik bir işlem. Hastalıkların çoğu özellikle kanser hastaların iç organlarında veya gögüs ve beyininde bir kitle var. Bir lezyon var ve bu lezyonun ilaçsız çekimde adını koyamıyoruz. Biz sadece burada bir şey var diyebiliyoruz ama detaylı bir sınıflandırma veya isimlendirme yapamıyoruz. Hastada eğer tümoral bir oluşum varsa çevreye uzanımı, yayılımı çok daha ileri detaylı bilgilere ulaşıyoruz. İlaçlı çekimler bunu bize sağlıyor. Hepsini sınıflandırmamıza, adlandırmamıza olanak sağlar ve ilaçlı MR çekimi elzemdir." şeklinde konuştu.

Ameliyatsız Yüz Germe Nedir?

Değerli okuyucularım "Sağlık Notları" sayfamız bir diğer konusu Ameliyatsız yüz germe işlemidir. Uzman Dr. Deniz Yardımcı konu hakkında bilgiler verdi;

Scarlet Nedir? (Ameliyatsız Yüz Germe)

Fraksiyonel mikro iğneli radyofrekans cihazıdır. Ameliyatsız yüz gençleştirme de kullanılan son teknoloji cihazıdır. Özel tasarlanmış, mikro iğnelerle elektriksel uyarımlar yapılarak cildin altındaki kollogen lifler uyarılarak derinin yenilenmesi sağlanır.

Cilt gençleştirme, ciltteki elastikiyet kaybının düzeltilmesi, ameliyatsız yüz germe, sarkma giderme, çatlakların giderilmesi, sivilce izi ve yara izlerinin giderilmesi gibi pek çok alanda başarıyla uygulanabilir.

Ameliyatlı tedaviye göre daha ekonomiktir. Kısa sürede iyileşme sağlar, ağrısızdır ve tedaviye cevapların başarılı olması en baştaki tercih sebeplerindendir.

Hangi durumlarda kullanılır;

Cilt germe

Ciltte gençleştirme

Elastiklik kaybı tedavisi (Sıkılaştırma)

İz tedavisi

Sivilce ve izlerinin tedavisi

Ciltte ton farklılıkları tedavisi

Yüz ve çene hattını belirginleştirme

Boyun ve gıdı toparlama

Cilt lekelerinin tedavisi

Cilt çatlaklarının tedavisi

Ciltte yağ salınımının dengelenmesi

Kol sarkmaları

Vücut sıkılaştırma

Kimlere uygulanır; 16 yaşından büyük herkese uygulanabilir.

Uygulamalar ağrılı mı ve ne kadar sürer?

Öncesinde uygulanan anestezik kremlerle ağrı minimaldir. Yaklaşık 40 dakika sürer.



İşlem sonrası ne yapılmalıdır?

İşlem sonrası birkaç saatlik kızarıklıklar olur. Ertesi gün normal yaşantınıza devam edebilirsiniz. Ciltte biraz kuruluk olabilir. Bunun için de tedavi sonrası güneş koruyucu kullanılmalıdır.



Ne kadar sıklıkla ve kaç seans uygulanır?

1 ay arayla 3 seans uygulanır. Etkisi 1 – 1,5 yıl sürmektedir. Çünkü yaşlanma devam eden bir süreçtir.



Diğer uygulamalarla devamı nasıl olmalıdır?

Radyofrekans işleminden birkaç hafta sonra botox ve dolgu uygulamaları yapılabilir.

ELİF HAYVALI