İKİ BÜYÜK ACI: DEPREM VE SALGIN 

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

ÇOCUKLARIMIZA ETKİLERİ!

NASIL DAVRANALIM?

NE YAPALIM?

1. Önce Covid-19 küresel salgını, ardından İzmir ve çevresinde yaşadığımız büyük deprem hepimizde çok derin acı ve üzüntü yarattı.

2. İki felakete de yitirdiğimiz değerlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Yurdumuzun yaşadığı büyük acı için sabır ve metanet temenni ediyoruz. Hasta ve yaralılarımızın sağlığa kavuşmasını diliyoruz.

3. İki büyük doğal afeti bizlerle birlikte çocuklarımızda yaşamakta ve etkilerini derin bir şekilde hissetmektedir.

4. Küresel salgında ve depremde yakınlarını kaybeden, yaralanmış ve hastalanmış olarak gören çocuklarımız derin ruhsal, sosyal ve fiziksel sorunlar yaşar.

5. Kendileri hastalandığında veya yaralandığında ise daha çok çaresizlik duygusuna kapılırlar. Daha çok yardıma gereksinim duyarlar.

6. Bu etkiler, travmalar, acılar uzun sürer, yaşam boyu etkilerini gösterir.

7. BÖYLE DURUMLARDA YAPILACAK İLK İŞ ONLARIN YANINDA OLDUĞUMUZU, GÜVENDE OLDUKLARINI HİSSETTİRMEKTİR.

Abartıya kaçmadan şefkat, ilgi ve destekte bulunup onları üzecek aşırı davranışlardan kaçınmak gerekir.

8. Onlara gerçekleri anlayacağı şekilde anlatmak önemlidir.

9. Çocuklara ilgi göstererek bilgi verilirse ve nasıl davranacağı öğretilirse her türlü felakete karşı daha iyi korunmuş olurlar. Hatta çocuklarımız güçleri yettiği durumlarda yardım ve destek bile olmaktan mutlu olurlar. Cesaret duyarlar.

10. ÇOCUKLAR BELİRSİZLİKTEN, AŞIRI TEPKİLERDEN RAHATSIZ OLURLAR.

Bu nedenle tüm felaketler gibi bunlarında sona ereceğini belirterek, şefkat ve ilgi ile nasıl davranmaları gerektiği anlatılmalı, öğretilmeli hatta yaşına uygun yardımları istenmelidir. Bu sayede çocuğun özgüveni artar. Kendini güvende hisseder.

11 YAKINLARINI YİTİREN VE YAKINLARI HASTA VEYA YARALI OLAN ÇOCUKLARA İLGİ VE DESTEK UZMAN KİŞİLER TARAFINDAN YAPILABİLİRSE DAHA OLUMLU SONUÇ ALINIR.

Bu çocukların daha çok şefkate, desteğe ve yakın ilgiye gereksinimleri vardır. Burada onları üzecek aşırı acılı davranış ve ağıtlarda bulunmak yerine onların yanında olduğunu gösterip güvenli ortam sağlamak çok daha önemlidir.

12. ÇOCUĞA YETERLİ İLGİ VE DESTEK GÖSTERİLİRSE ZOR KOŞULLARA KOLAYLIKLA UYUM SAĞLAR.

ÇOCUKLARIMIZI MEVSİMSEL GRİP VE KÜRESEL SALGIN (Covid-19) DAN KORUMA:

1. Sonbahar ve kış mevsimlerinde bu iki virüs enfeksiyonları daha sık görülür.

2. Gribal enfeksiyonlara ve covid-19 a birlikte veya ayrı ayrı rastlanabilir.

3. Her iki durumda da alınacak önlemler aynıdır.

Maske, mesafe ve temel hijyen koşulları yerine getirildiğinde koruma sağlanır.

4. ÇOCUKLARIMIZ DENGELİ VE DÜZENLİ BESLENDİĞİNDE, TEMEL AŞILARI YAPILDIĞINDA, EGZERSİZ VE UYKULARINA ÖNEM VERİLDİĞİNDE, TEMEL KORUYUCU SAĞLIK KOŞULLARI UYGULANDIĞINDA HER TÜRLÜ ENFEKSİYON HASTALIĞINA KARŞI KORUNMASI SAĞLANMIŞ OLUR.

5. Dengeli ve düzenli büyüyüp gelişen, beslenen çocuklarımızın Vitamin D dışında başka vitamine ve ek gıda desteğine gereksinimi yoktur.

6. Anne sütü alan bebeklerimiz içinde aynı koşullar geçerlidir. Anne sütü her türlü enfeksiyona karşı bebeklerimizi korur. Anne sütünde grip ve covid virüsü yaşayamaz.

7. Çocuklarımızı kalabalık ortamlardan uzak tutmak, açık havadan yararlandırmak, mevsimine uygun sebze, meyve, deniz ürünleri, süt ürünleri, bakliyat, tahıllı gıdalardan dengeli vermekle, egzersiz (hareket) yaptırmakla, uykularını düzenlemekle, psikolojik sorunlarını çözümlemekle hem hastalıklara karşı korumuş oluruz hem de sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamış oluruz.

8. Probiyotik, propolis, omega3 gibi gıda takviyelerini doktorunuzun önerisine göre uygulayabilirsiniz.

SON SÖZ:

GRİBAL ENFEKSİYONLAR VE COVİD-19 SALGININDAN KORUNMAK ZOR DEĞİLDİR.

HASTALIKLARDAN KORUNMAK HASTA OLMAKTAN DAHA ÖNEMLİDİR.

HER SALGIN GİBİ BU SALGINLARDA KONTROL ALTINA ALINACAKTIR.

Önemli olan fiziksel, psikolojik, sosyal yönden sağlıklı ve güçlü olmaktır.

SAĞLIKLI KALMAK KOLAYDIR. KORUYUCU YÖNTEMLERİ UYGULAYANLAR HASTALIĞA YAKALANMAZ.

ÇOCUKLARIMIZA FİZİKSEL, PSİKOLOJİK VE SOSYAL YÖNDEN DESTEKLERSEK SAĞLIKLI VE MUTLU BÜYÜYÜP GELİŞMESİNİ SAĞLAMIŞ OLURUZ.

Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum