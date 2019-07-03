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“İhmal edilen baş ağrısı beyin kanamasına neden olabilir”

Baş ağrılarında bölgesel değişikliklerin yüksek tansiyon belirtisi olabileceğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Selen Gür Özmen, “İhmal edilen baş ağrısı beyin kanamasına yol açabilmektedir” dedi.

“İhmal edilen baş ağrısı beyin kanamasına neden olabilir”

Baş ağrılarında bölgesel değişikliklerin yüksek tansiyon belirtisi olabileceğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Selen Gür Özmen, “İhmal edilen baş ağrısı beyin kanamasına yol açabilmektedir” dedi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:49
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“İhmal edilen baş ağrısı beyin kanamasına neden olabilir”

İSTANBUL - Sürekli devam eden baş ağrıları, vücudunuzun gösterdiği tehlike sinyali olabilir. Uzmanlar, ihmal edilen baş ağrısının yüksek tansiyon belirtisi olabileceğini ve bunun da böbrekten beyne kadar bir çok organı olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Baştaki ağrı bölgelerinin değişiminin bunun en iyi belirtisi olduğunu söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğr. Görevlisi Uzm. Dr. Selen Gür Özmen, baş ağrısı hakkında bilinmesi gereken doğruları anlattı.

“BAŞ AĞRISINDA DEVAMLI AYNI AĞRI KESİCİYİ KULLANMAK YANLIŞ”

Baş ağrısında sürekli ağrı kesici kullanımının yanlış olduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Selen Gür Özmen, “İnsanlar farkında olmadan haftada 3’den fazla ağrı kesici alırsa başka bir baş ağrısına davetiye çıkarmış olurlar. Bunun adı da aşırı ilaç kullanımından kaynaklanan baş ağrısı. Bu daha ağır bir baş ağrısı. Kişi ağrı kesici alıyor, ağrı geçmiyor ve yine ağrı kesici alıyor. Bu bir döngüye dönüşüyor. Bu migren ağrısı olur, gerilim tipi baş ağrısı olur veya bir başkası olur. Bu tarz insanlar, farkında olmadan buna neden olabilmektedir. Haftada 3 ya da 4’den daha sık baş ağrısı yaşayan kişilere, her gün kullanmaları gereken başka sınıf ilaçlar vererek yani önleyici tedavi uygulayarak ağrı kesici kullanım sıklığını azaltıyoruz. Baş ağrısı olan kişilerin Nöroloji uzmanına mutlaka gitmeleri lazım. O baş ağrısını kategorize etmek lazım. Mesela, egzersizle tetiklenen bir baş ağrısı türü bile var. Sadece spor yaparken ortaya çıkmakta. Bu tanıları yapabilecek kişilerse, sadece Nöroloji uzmanlarıdır. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra da kişiyi daha az ilaç kullanabilmesi için biz yönlendiriyoruz” diye konuştu.

“YÜKSEK TANSİYONUN TETİKLEDİĞİ BAŞ AĞRISI BEYİN KANAMASINA NEDEN OLABİLİR”

Doktor kontrolünde baş ağrısının kategorize edilmesi gerektiğini belirten Özmen, şöyle devam etti:

“Sebebi bilinmeyen baş ağrısı tehlike sinyali olabilir. Sürekli baş ağrısı çekmeye alışmış bir insan, kendisi farketmeden çeşitli nedenlerel baş ağrısının şekli değişebilmekte. Ağrının yeri değişiyor ya da. Örneğin, uzun süredir kişinin şakakları ağrımaktadır ve buna alışmıştır. Bir süre sonra ense kökü ağrımaya başlıyor fakat hasta bunu önemsemiyor. Genelde de ense kökündeki ağrılar, yüksek tansiyonunun belirtisi olmaktadır. Yani baştaki ağrıların değişikliğinden kişi hastaneye gitmezse yüksek tansiyonunun etkilerini görebiliriz. Bu gözüne, böbreğine, beynine zarar verebilir. Hatta beyin kanamasına kadar gidebilmektedir bu süreç. İnsanlar genelde yüksek tansiyonunun baş ağrısı yaptığını algılamayıp bununla yaşayıp etkilerini gördükten sonra hastaneye gelebiliyorlar. Kişi yüksek tansiyon hastası olduğunu bilmez hastaneye kanamayla gelir mesela. O yüzden baş ağrısı olan kişiler mutlaka ara sıra bir haftalık periyodlarda tansiyonunu ölçtürüp takip etsin. Genç, yaşlı hiç farketmez. Yüksek tansiyonda en sık karşılaştığımız semptom baş ağrısı”

“BELİRLİ MİKTARDAKİ KAFEİNİN BAŞ AĞRISINI KESİCİ ETKİSİ VAR”

Özmen, “Kafeinin de nasıl alındığı önemli. Kahvenin en doğal hali çekirdek. Filtre kahve, French press Türk kahvesi… bunlardan doğal kafein alıyoruz. Suda eriyen kahveler zararlı. Bunlar, hazır paketlerde sunulan tek içimlik kahveler. Kahvenin saatine dikkat etmek önemli. Akşam hava karardıktan sonra kahve tüketmememiz lazım. Çünkü, uykumuzu kaçıracaktır. Kahvenin miktarı da çok önemli. Çay ve kahveyi günde 3 bardaktan fazla tüketmemek gerekir. Fazla alımı anksiyete yani kalpte çarpıntı yapabiliyor. Çarpıntıyla birlikte sürekli bir endişe haline sokabiliyor kişiyi. Dolayısıyla strese neden oluyor. Fakat günde 3-4 bardak kahve tüketen birinin bir anda kahveyi bırakması da baş ağrısına neden olabilir. Bir anda bırakmak da sıkıntılı bu noktada. Dozunu yavaş yavaş azaltmak yeterli olacaktır. Kişi de eğer kalp hastalığı yoksa tamamen kahveyi kesmeye gerek yok. Bunun yanı sıra belirli miktardaki kafeinin baş ağrısını kesici etkisi var. Bazı ağrı kesici ilaçlarda da kafein bulunmakta. Sürekli yüksek miktarda kafein alan kişilerde de baş ağrısı olmaktadır. Sonuçta kafein alımının dengeli olması gerekiyor, çok fazla almamaya dikkat etmek lazım. Kafein içeren ilaçların da aşırı kullanımı farklı tipte bir baş ağrısına neden olmaktadır” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ihmal Edilen Baş AğrısıBeyin Kanaması
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