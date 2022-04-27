İdrar Kaçırma Probleminizi Saklamayın

İdrar kaçırma nedir, kimlerde ve hangi yaşlarda görülür?

Kişinin istemediği yer ve zamanda idrarını yapmasıdır. Miktarı az veya çok olabilir. Sosyal açıdan kişiyi zor duruma sokan bir durumdur. Her yaşta karşılaşabildiğimiz gibi tedavisi de mümkündür.

Çocuklarda idrar kaçırma hangi sebeplerle olur?

Çocuklar dünyaya geldiklerinde doğal olarak idrarını tutamazlar. Benim gözlemimce 2-3 yaş aralığında bezden kurtulup tuvalet ihtiyacını söylemeye başlıyorlar. Çocuklarda idrar kaçırma problemi için 5 yaş sınırı ile tanımlıyoruz. 5 yaşa kadar gün içi, gece ara ara kaçırması gayet normal karşılanabilir. Bu konuda çocukta bir kusur suç hastalık aranmamalıdır.

5 yaştan itibaren çocuğun idrarını kaçırması lavabo dışında yapması bir sorundur. Çünkü 5 yaşında bir çocuk nörofizyolojik gelişimi açısından idrarını hisseder ve tutabilir. Aile çocuğun bu durumunun geçmesini beklemek yerine bir üroloji uzmanına danışmalıdır.

-5 yaştan sonra 1 ay içinde 1 gün ya da 3 aylık süreçte 3 gün idrarını kaçırıyorsa bir kaza olarak nitelendirilebilir, ancak 1 ayda 1 günden fazla veya bu belirttiğimiz 3 aylık süreçten 3 günden fazla idrar kaçırıyorsa muhakkak bir hekim görmelidir.

-İdrar kaçırma gece boyunca uykuda beyinde üretilen böbreklerde idrar üretimini yavaşlatan bazı hormonlar salgılanmaktadır. Bu çocuklarda bu hormonun az salgılandığı görülebilir.

-Gece rüyalarda mesanede yaşanan bir spazm kaynaklı kaçırmalar olabilir.

-Uyku derinliği bir problem olabilir. Gece uykusundan lavabo ihtiyacı karşılanma amaçlı kaldırılan bir çocuk uyanmak istemeyebilir. Ebeveynlerin gece uyandırma davranışı için de kısmen yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Bu problem bir hekim gözetiminde aşılmalıdır. Çocuklarda tedavi amaçlı ilk olarak idrar tahlili uygulanır ve duruma göre tedaviye başlanır. mesane taşı, enfeksiyon gibi faktörler olabildiği gibi çocukların davranışsal durumları da idrar kaçırmaya neden olabilir. Bu durum genetik olarakta meydana gelebilir.

-Uykudan önce 2 saatlik dilimde çocukta su tüketimini azaltılmalıdır. Medikal tedavi ve birtakım cihazlar ile bu durumun önüne geçilebilir.

-Bu durum çocukta istem dışı gelişir ve bunun yüzünden çocuk cezalandırılmamalıdır ve en önemlisi tedavi olan çocuklarda ilerleyen yaşlarda kısırlık görülebilir algısı tamamen yanlıştır.

-Altını hiç ıslatmayan bir çocuk birden idrar kaçırmaya başladıysa kesinlikle hafife alınmayıp psikolojik anlamda üzerine düşülmelidir.

Erişkin kadınlarda idrar kaçırma hangi sebeplerle olur?

Değişik sayı ve zorluklarda doğum yapmış olan kadınlarda idrar kaçırma daha sık görülür. Normal doğum ve sezeryan doğumda da idrar kaçırma görülür. Kadınların hayatının her alanını etkileyen ve çözülmesi gereken bir durumdur. Temel olarak 3 çeşidi vardır.

Birinci olarak zorlu ve sayıca yüksek doğumlara bağlı olarak bölgede bulunan kasların, doğum kanalının ve çevrede bulunan kasların gevşemesi ve sarkması sonucunda idrar tutma mekanizmasının bozulmasıyla beraber oluşan idrar kaçırmalarına stres tipi idrar kaçırma adı verilir. Bu tanımın kişinin psikolojik durumu ile herhangi bir alakası yoktur. Karın içi basıncın artması ile beraber mesaneye karşı olan basıncın çoğalması ile oluşan idrar kaçırmalarıdır. Gülerken, öksürürken, ağır bir nesne kaldırırken hapşururken idrar kaçırmalar görülebilir. Bayanlarda çok sık görülen bir durumdur.

-ikinci tip ise enfeksiyona ve mesane üreter taşına bağlı olup aciliyet hissi ile gelen idrardır. Hasta olağan bir haldeyken örneğin televizyon izlerken veya bir işle uğraşırken birdenbire idrarın kişiyi sıkıştırıp tuvalete gitme ihtiyacı yaratan durumdur.

-üçüncü grupta ise bu ikisi birlikte görülür. Zamanla kilo artışı, diyabet gibi durumlar oluşursa daha zorlu bir hal alabiliyor.

-tedavisi tipine göre oluşturuluyor hastanın durumuna göre tedaviyi düzenliyoruz. Medikal ve cerrahi tedavileri mümkün oluyor.

-bu durumlarda ürodinami testi belirleyici rol oynuyor.

Erişkin erkeklerde idrar kaçırma hangi sebeplerle olur?

Erkeklerde idrar kaçırma problemi ilerleyen yaşlarda daha sık görülmektedir. Altında nörolojik problemler, prostat, mesane taşı gibi sorunlar aranabilir.

-prostatı olan hasta zamanla az idrar yapmaya alıştığından içeride kalan idrarı hissetmeyebilir. Bu durumda kişi ilk olarak sık idrara gitme şikâyeti olarak değerlendirebilir. Fakat zamanla idrar kaçırmanın başlamasıyla durumu anlayabilir.

-prostat ameliyatı geçiren hastalarda da idrar kaçırma görülebilir. Fakat nadir oranda görülür.

-aynı şekilde ilaçla, birtakım enjeksiyonlarla bu durumun önüne geçilebilir.

Toplumda idrar kaçırma probleminden utanarak bazen tedaviye geç kalanlar olabiliyor, mesaj vermenizi istesek neler önerirsiniz?

Bu olayı kabullenip yaşamak sizi hayatınızı kısıtlamaya götürüp belli bir süre sonra eve kapanmaya kadar götürebilir. Sosyal hayatınızı önemli açıdan etkileyecektir. Bu konuyu bir üroloji hekimine danışıp çözmeniz sizin açınızdan çok daha iyi olacaktır. Bu durumu saklamayıp hekiminize danışın.

ELİF HAYVALI