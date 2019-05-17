Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
86771
ALTIN
247.875
DOLAR
6.0108
STERLİN
7.6758
EURO
6.7137
Avrupadan Yükselen Ses: Yüzümle Mutluyum 
Yüzümle mutluyum
Zambak bahçelerinde görsel şölen
Zambak bahçelerinde görsel şölen
Konya'da oynanacak milli maçın biletleri tükendi
Konya'da oynanacak milli maçın biletleri...
Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
'Ayı gülü' açtı, koparmanın cezası 60 bin lira
'Ayı gülü' açtı, koparmanın cezası...

ICR: Kanser kontrol edilebilir bir hastalığa dönüşebilecek

Kanserin ‘ilerlemeyi önleyici’ yeni nesil ilaçlar sayesinde uzun dönemli idare edilebilir bir hastalığa dönüşebileceği ileri sürüldü.

ICR: Kanser kontrol edilebilir bir hastalığa dönüşebilecek

Kanserin ‘ilerlemeyi önleyici’ yeni nesil ilaçlar sayesinde uzun dönemli idare edilebilir bir hastalığa dönüşebileceği ileri sürüldü.

17 Mayıs 2019 Cuma 14:32
37 Okunma
ICR: Kanser kontrol edilebilir bir hastalığa dönüşebilecek

İngiltere Kanser Araştırma Enstitüsü (ICR), kanser hastalarının bu hastalıkla uzun süre, daha kaliteli bir hayat sürerek yaşamalarını sağlayacak radikal bir yaklaşım getirdiklerini açıkladı.

ICR ‘çoklu ilaç’ tekniği ile kanser hücrelerini diğerlerine karşı daha da güçsüzleştirerek bir tedaviye adapte etmeyi, böylece kanseri etkili bir tedavi haline getirmeyi amaçlıyor.

AIDS tedavisinde olduğu gibi tedavi sırasında virüs yok olmuyor ancak HIV virüsü almış çok sayıda insan uzun süre yaşamını sürdürebiliyor.

Telegraph gazetesindeki habere göre, ilerleme karşıtı ilaçların 10 yıl içinde kullanılabilmesi umut ediliyor. Enstitü 90 milyon Sterlin değerindeki açacağı yeni merkezde, tedaviye direnç göstermeye başlayan hücreleri koruyarak kanseri bastırmaya yönelik tedaviler uygulayacağını açıkladı.

Araştırmacılar, kanser tedavilerinde uygulanan kemoterapilerdeki şok ve dehşet yönteminin en kötü hücrenin yaşayarak diğer hücrelerin tedavi dolayısıyla yok edildiğini; bunun da çoğu zaman başarılı sonuçlar vermediğini belirtiyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KanserKontrolICRHastalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kilo almanızın nedeni duygusal açlık olabilir
Kilo almanızın nedeni duygusal açlık olabilir
Ramazan Ayında Beslenme Tüyoları 
Ramazan Ayında Beslenme Tüyoları 
İftar sonrası art arda içilen sigara öldürücü olabilir'
İftar sonrası art arda içilen sigara öldürücü olabilir'
Bembeyaz ve sağlıklı gülüş Dental Estetik’ten
Bembeyaz ve sağlıklı gülüş Dental Estetik’ten
Oruçlu maça çıkan futbolcularda sakatlık riski
Oruçlu maça çıkan futbolcularda sakatlık riski
Güvenli Liposuction ile yaza hazır mısınız?
Güvenli Liposuction ile yaza hazır mısınız?
SİGARAYI BIRAK VE YÜRÜMEYE BAŞLA!
SİGARAYI BIRAK VE YÜRÜMEYE BAŞLA!
Zayıflarken kalp sağlığınızdan olmayın
Zayıflarken kalp sağlığınızdan olmayın
Sağlık Bakanlığı'ndan "KKKA" uyarısı
Sağlık Bakanlığı'ndan "KKKA" uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans