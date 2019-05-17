ICR: Kanser kontrol edilebilir bir hastalığa dönüşebilecek

İngiltere Kanser Araştırma Enstitüsü (ICR), kanser hastalarının bu hastalıkla uzun süre, daha kaliteli bir hayat sürerek yaşamalarını sağlayacak radikal bir yaklaşım getirdiklerini açıkladı.

ICR ‘çoklu ilaç’ tekniği ile kanser hücrelerini diğerlerine karşı daha da güçsüzleştirerek bir tedaviye adapte etmeyi, böylece kanseri etkili bir tedavi haline getirmeyi amaçlıyor.

AIDS tedavisinde olduğu gibi tedavi sırasında virüs yok olmuyor ancak HIV virüsü almış çok sayıda insan uzun süre yaşamını sürdürebiliyor.

Telegraph gazetesindeki habere göre, ilerleme karşıtı ilaçların 10 yıl içinde kullanılabilmesi umut ediliyor. Enstitü 90 milyon Sterlin değerindeki açacağı yeni merkezde, tedaviye direnç göstermeye başlayan hücreleri koruyarak kanseri bastırmaya yönelik tedaviler uygulayacağını açıkladı.

Araştırmacılar, kanser tedavilerinde uygulanan kemoterapilerdeki şok ve dehşet yönteminin en kötü hücrenin yaşayarak diğer hücrelerin tedavi dolayısıyla yok edildiğini; bunun da çoğu zaman başarılı sonuçlar vermediğini belirtiyor.