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'Hindistan mutantı daha öldürücü'

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Türkiye'de de tespit edilen Hindistan mutasyonunda çok dirençli ateş, ishal tablosu ve solunum yetmezliği gibi ağır semptomlar görüldüğünü, öldürücülüğün de daha fazla olduğunu söyledi.

30 Nisan 2021 Cuma 10:45
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'Hindistan mutantı daha öldürücü'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da 5 kişide Hindistan mutasyonu görüldüğünü açıkladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Hindistan'da şu an çok korkutucu tablo olduğunu, bazı kişilerde çift mutasyonun tespit edildiğini söyledi. Doç. Dr. Savaşçı, "Çift mutasyonun bizim için en korkutucu yönü; bizim bağışıklık sistemimizden, savunma hücrelerimizden, koruyucu antikorlarımızdan kaçabilme yeteneğine sahip olması. Bu olay bizim için hüsran ile sonuçlandı. 17 ülkeye yayılmış vaziyette. Çift mutasyon olduğu için dikensi çıkıntılar ve hücrenin savunma sisteminden kaçtığı için bizi endişeye sevk ediyor. İyi gelişmeler de var. Uğur hocamız Biontech aşısının Hindistan mutasyonundan etkilenmediğini belirtti. Şu an en büyük silahımız aşı" dedi.

'GÖZÜMÜZ KORKTU'

Doç. Dr. Savaşçı, Hindistan'daki bilim insanları ile yaptıkları görüşmeleri anlatarak, "Hindistan'daki bilim insanları çok ağır semptomların olduğunu, diğer mutasyonlara göre daha bulaşıcı ve daha öldürücü olduğunun tespit edildiğini belirtti. Bizim gözümüz korktu açıkçası. Hindistan mutasyonunun diğer mutantlardan farkı, vücudun savunma hücrelerinden kaçabilme yeteneğine kavuşması. Şu anda biz aslında bütün vakalara mutasyon çalışmıyoruz, belki daha çok mutasyon çalışılırsa Hindistan mutasyonu daha çok karşımıza çıkabilir. Hindistan mutasyonunda çok dirençli bir ateş, ishal tablosu ve solunum yetmezliği daha ön planda. Bunun için Hindistan'da oksijen kaynakları tükenmiş durumda" diye konuştu. 

'2 AY SONRA PATLAMA OLABİLİR'

Doç. Dr. Savaşçı, Hindistan mutantının 17 ülkeye yayıldığını belirterek, "Hindistan mutantının savunma hücrelerimizden kaçabilme yeteneğinin olduğunun gösterilmesi nedeniyle ülkemizde de 2 ay sonra eğer aşılanmada da yeteri temini sağlayamazsak tekrar bir vaka patlaması ile karşı karşıya kalabiliriz, Hindistan mutantı yayılırsa. Bu yüzden özellikle uçuşlar, sınırlar, temas olayını sıfıra indirmemiz lazım. Halkımız da vakalar azaldıkça rehavete kapılmamalı" dedi. 

'CİDDİ SAĞLIK SIKINTILARI YAŞANABİLİR'

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, tam kapanma nedeniyle tatil beldelerine gidenlere de uyarılarda bulunarak, temas devam ederse ciddi sağlık sıkıntılarının yaşanabileceğine dikkat çekti. Savaşçı, "Bizim ülkemizde sayılar düştü; ama istenilen sayıya düşmedi. Vatandaşlarımız ne yazık ki kapanma sürecini yanlış anladı. Bunu bir tatil fırsatına dönüştürmeye başladı insanlarımız. Büyük kentlerden, sahil kentlerine bir göç başladı. Özellikle uçak yolculuğunda çok büyük risk altındalar. Kendi araçları ile giderken de mutlaka mola yerlerinde yoğunluk olduğu için yine büyük risk altındalar. Bunun yanında en büyük sıkıntımız aslında gittikleri yerlerdeki sağlık imkanlarının yeteri düzeyde olmayacağıdır. Gittikleri yerlerde de temasa devam ederlerse koronavirüse yakalanırlarsa çok ciddi sağlık sıkıntıları ile karşılaşabilirler" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiCovid19MutantMutasyonHindistanDoç. Dr. Ümit Savaşçı
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