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Hijyene dikkat etmeliyiz

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın ile birlikte hijyen günümüzde daha da önem kazandı. Özellikle bu süreçte bebeklerin bakımı ve temizliğine daha da fazla dikkat edilmesi gerekiyor.

26 Nisan 2020 Pazar 12:01
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Hijyene dikkat etmeliyiz

İSTANBUL- Bebeklerin hijyeni için en sık kullanılan ürünler arasında yer alan ıslak havlu, bebek alt değişiminin yanı sıra el ve vücut temizliği için de yoğun olarak tercih ediliyor. Bebeklere özel olarak tasarlanan ıslak havlular, annelerin hijyen için en sık kullandığı ürünler arasında geliyor. Sadece bebek alt değişimi için değil, el ve vücut temizliği için de kullanılan ıslak havluların bebeklerin hassas tenine uygun olması önem taşıyor. Bebek tenine direkt temas etmesi nedeniyle tercih edilen ıslak havluların paraben ve alkol içermemesine dikkat edilmesi gerekiyor.

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ıslak Havlu
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