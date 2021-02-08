HER HALİYLE SAĞLIKLI YAŞAM 

Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Dünya sağlık örğütünün bu tanımlamasından anlayacağımız üzere, ‘bedenim hasta değil demek’ her şey yolunda demek değil. Psikolojik durumumuz, hayata bakış açımız, stres seviyemiz, ruhsal halimiz, beslenmemiz, sosyal hayatımız bizim sağlıklı olup olmadığımızı açık ediyor. Kısacası sağlık bütünsel bir kavram, biri bile yeterli olmazsa eksik kalır.

Bu yazımda sağlıklı yaşamı sandalyenin dört ayağına benzetmek istiyorum; sağlıklı beslenme, egzersiz, uyku ve zihinsel sağlık...

Sağlıklı beslenme; Vücudumuz hiç durmadan çalışan bir makinaya benziyor. Bu makineyi ne kadar doğru beslersek o kadar iyi işlevini yerine getirecek. Yanlış beslediğimiz zaman makinede sorunlar oluşmaya başlıyor. Tabii ki farklılıklarımızdan dolayı beslenme kişiye özeldir diyoruz fakat genel anlamda sağlıklı besinleri şöyle bir sıralayabiliriz. Patates haricindeki tüm sebzeler, kırmızı-mor meyveler başta olmak üzere tüm meyveler (kuru meyveler hariç), sağlıklı yağ dediğimiz zeytinyağı, sadeyağ, susam, hindistan cevizi yağı, avakado, zeytin, kırmızı et, gezen tavuk ve yumurtası, balık, baharatlar ve çaylar.

Egzersiz ; Hayatımızın her döneminde olması gereken egzersiz, zihinsel, ruhsal ve bedensel açıdan oldukça önemli bir kavram. Düzenli egzersiz; vücudun hastalıklara karşı direncini artırır, kilo kontrolu sağlar, kas ve kemik sistemini güçlendirir, kan şekerini dengeler, mutluluk horonu salgılar, stresi azaltır, kendimizi dinç hissetmemize yardımcı olur. Egzersiz yapılması zor bir şey olarak algılanmamalıdır. Hergün yürümek, evde hafif hareketler yapmak, asansör yerine merdivenleri kullanmak, otobüsten bir durak önce inmek, bisiklet sürmek, yüzmek.. Elbette sizin de seveceğiniz ve yapabileceğiniz bir egzersiz çeşidi vardır, yeter ki isteyin...

Uyku ; Düzenli uyku vücudun dinlenmesi,yenilenmesi,kendini iyileştirmesi ve hastalıklarla başa çıkması için elzemdir. Uygun sürelerde ve mekanlardaki kaliteli uyku vücudun zinde kalmasına yardımcı olur. Uykunun kaliteli olabilmesi için zifiri karanlıkta ve 7-8 saat uyumak gerekmektedir. Bu 7-8 saatlik uyku melatoninin salgılanmaya başladığı 22-23 saatlerinde başlamalıdır.Ayrıca uyumadan önceki süreçte teknolojiden uzak durmak, stres durumumuzu en aza indirmek, sakin bir ortamda 5-10dk nefes egzersizi yapmak, odanızı lavanta gibi aramotik yağların kokusuna bürümek , hayal kurarak uyumak sağlıklı bir uyku çekmenize yardımcı olacaktır.

Zihinsel sağlık; Zihnin sağlıklı olması bedenen ve ruhen sağlıklı olmanın birinci basamağında yer alır. Olumlu düşünceler sizi hayatta bambaşka yerlere taşırken, olumsuz düşünceler sizi arka plana atar ve size aslında yaşamak istemediğiniz bir hayat sunar. Zihninizi rahatlatmak için kendinize vakit ayırın ve kendinizi dinleyin. Bu işe meditasyonla, çeşitli olumlama çalışmalarıyla, dinlendirici bir müzikle, nefes egzersizleriyle, hoş bir kitap okumakla, yaratanı sevmek ve şükretmekle başlayabilirsiniz. Bu çalışmalar stresle başa çıkmanızda da size yardımcı olacaktır. Kendinizi sevmeniz ve değer vermeniz, bunu sık sık kendinize hatırlatmanız yapabileceğiniz en kolay ama en etkili çözüm olacaktır. Yazımı Mark Baker Edyy’nin bir sözüyle noktalamak istiyorum, Sağlık bir beden işi değil bir kafa meselesidir... Sağlıkla kalın...