Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1544
ALTIN
417.422
DOLAR
7.0805
STERLİN
9.7605
EURO
8.5711
Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi 75...
TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de muhtelif arsa satışı
TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de...
Sinop Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptırıyor
Sinop Belediyesi kat karşılığı...
Darülaceze Başkanlığı 21 daire ve işyerini kiraya veriyor
Darülaceze Başkanlığı 21 daire...
Bilboard reklam panoları kiraya verilecek
Bilboard reklam panoları kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

HER HALİYLE SAĞLIKLI YAŞAM 

Bu yazımda sağlıklı yaşamı sandalyenin dört ayağına benzetmek istiyorum; sağlıklı beslenme, egzersiz, uyku ve zihinsel sağlık...

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:05
6 Okunma
HER HALİYLE SAĞLIKLI YAŞAM 

Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Dünya sağlık örğütünün bu tanımlamasından anlayacağımız üzere, ‘bedenim hasta değil demek’ her şey yolunda demek değil. Psikolojik durumumuz, hayata bakış açımız, stres seviyemiz, ruhsal halimiz, beslenmemiz, sosyal hayatımız bizim sağlıklı olup olmadığımızı açık ediyor. Kısacası sağlık bütünsel bir kavram, biri bile yeterli olmazsa eksik kalır. 

Bu yazımda sağlıklı yaşamı sandalyenin dört ayağına benzetmek istiyorum; sağlıklı beslenme, egzersiz, uyku ve zihinsel sağlık...

Sağlıklı beslenme; Vücudumuz hiç durmadan çalışan bir makinaya benziyor. Bu makineyi ne kadar doğru beslersek o kadar iyi işlevini yerine getirecek. Yanlış beslediğimiz zaman makinede sorunlar oluşmaya başlıyor. Tabii ki farklılıklarımızdan dolayı beslenme kişiye özeldir diyoruz fakat genel anlamda sağlıklı besinleri şöyle bir sıralayabiliriz. Patates haricindeki tüm sebzeler, kırmızı-mor meyveler başta olmak üzere tüm meyveler (kuru meyveler hariç), sağlıklı yağ dediğimiz zeytinyağı, sadeyağ, susam, hindistan cevizi yağı, avakado, zeytin, kırmızı et, gezen tavuk ve yumurtası, balık, baharatlar ve çaylar.

Egzersiz ;  Hayatımızın her döneminde olması gereken egzersiz,  zihinsel, ruhsal ve bedensel açıdan oldukça önemli bir kavram. Düzenli egzersiz; vücudun hastalıklara karşı direncini artırır, kilo kontrolu sağlar, kas ve kemik sistemini güçlendirir, kan şekerini dengeler, mutluluk horonu salgılar, stresi azaltır, kendimizi dinç hissetmemize yardımcı olur. Egzersiz yapılması zor bir şey olarak algılanmamalıdır. Hergün yürümek, evde hafif hareketler yapmak, asansör yerine merdivenleri kullanmak, otobüsten bir durak önce inmek, bisiklet sürmek, yüzmek.. Elbette sizin de seveceğiniz ve yapabileceğiniz bir egzersiz çeşidi vardır, yeter ki isteyin...  

Uyku ; Düzenli uyku vücudun dinlenmesi,yenilenmesi,kendini iyileştirmesi ve hastalıklarla başa çıkması  için elzemdir. Uygun sürelerde ve mekanlardaki kaliteli uyku vücudun zinde kalmasına yardımcı olur. Uykunun kaliteli olabilmesi için zifiri karanlıkta ve 7-8 saat uyumak gerekmektedir.  Bu 7-8 saatlik uyku melatoninin salgılanmaya başladığı 22-23 saatlerinde başlamalıdır.Ayrıca uyumadan önceki süreçte teknolojiden uzak durmak, stres durumumuzu en aza indirmek, sakin bir ortamda 5-10dk nefes egzersizi yapmak, odanızı lavanta gibi aramotik yağların kokusuna bürümek , hayal kurarak uyumak sağlıklı bir uyku çekmenize yardımcı olacaktır.

Zihinsel sağlık; Zihnin sağlıklı olması bedenen ve ruhen sağlıklı olmanın birinci basamağında yer alır. Olumlu düşünceler sizi hayatta bambaşka yerlere taşırken, olumsuz düşünceler sizi arka plana atar ve size aslında yaşamak istemediğiniz bir hayat sunar. Zihninizi rahatlatmak için kendinize vakit ayırın ve kendinizi dinleyin. Bu işe meditasyonla, çeşitli olumlama çalışmalarıyla, dinlendirici bir müzikle, nefes egzersizleriyle, hoş bir kitap okumakla, yaratanı sevmek ve şükretmekle başlayabilirsiniz. Bu çalışmalar stresle başa çıkmanızda da size yardımcı olacaktır. Kendinizi sevmeniz ve değer vermeniz, bunu sık sık kendinize hatırlatmanız yapabileceğiniz en kolay ama en etkili çözüm olacaktır. Yazımı Mark Baker Edyy’nin bir sözüyle noktalamak istiyorum, Sağlık bir beden işi değil bir kafa meselesidir... Sağlıkla kalın... 

Önce Vatan Gazetesi

HER HALİYLE SAĞLIKLI YAŞAM 
HER HALİYLE SAĞLIKLI YAŞAM 
Son Güncelleme: 07.02.2021 17:28
Anahtar Kelimeler:
SağlıkYaşamBeslenmeEgzersizUykuZihinsel SağlıkDyt. BÜŞRA AKTURAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sihirli Elleriyle Kadınların Vazgeçilmezi Dr. İlker Yörük’ten 5 dakika da Kalıcı Güzellik 
Sihirli Elleriyle Kadınların Vazgeçilmezi Dr. İlker Yörük’ten 5 dakika da Kalıcı Güzellik 
"Haziran'da mutasyonlu virüse karşı aşı devreye girebilir"
"Haziran'da mutasyonlu virüse karşı aşı devreye girebilir"
Lodoslu havalarda karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat
Lodoslu havalarda karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat
Elektronik sigara kullanımı arttı; koronavirüs riski 5 kat daha fazla
Elektronik sigara kullanımı arttı; koronavirüs riski 5 kat daha fazla
Uzmandan uyarı;'Salgında obezite arttı ev yemekleri tüketin'
Uzmandan uyarı;'Salgında obezite arttı ev yemekleri tüketin'
'Mutant virüs’ Trabzon'da da görüldü, daha hızlı bulaşıyor
'Mutant virüs’ Trabzon'da da görüldü, daha hızlı bulaşıyor
Koronavirüs, mor renkli köyde görülmedi
Koronavirüs, mor renkli köyde görülmedi
Türkiye'de hastane sayısı artıyor, özel sektör yatırımları yoğunlaşıyor
Türkiye'de hastane sayısı artıyor, özel sektör yatırımları yoğunlaşıyor
"Aşı sonrası antikor oluşumuna karşı ilk engel sigara"
"Aşı sonrası antikor oluşumuna karşı ilk engel sigara"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma