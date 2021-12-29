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'Her 2 korona hastasından 1'inde gastrointestinal sistem belirtisi kalıyor'

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Berat Ebik, koronavirüs geçiren hastalar üzerinde yaptıkları araştırmayı paylaşarak, "3 bin koronavirüs hastasını inceledik. Her 2 koronavirüs hastasından en az 1'inde gastrointestinal (mide-bağırsak) sistemle ilgili belirti kalıyor. Ülsere dönüşmüyor ama aylarca süren, hastanın hayatını etkileyen, kalitesini bozan, yediği yiyeceklerden tat almasını engelleyen şekle dönüşüyor" dedi.

29 Aralık 2021 Çarşamba 10:21
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'Her 2 korona hastasından 1'inde gastrointestinal sistem belirtisi kalıyor'

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü uzmanlarınca koronavirüs geçiren hastalar üzerinde gastrointestinal sistemle ilgili araştırma yapıldı. 3 bin hasta üzerinde yapılan araştırmada, her 2 hastadan 1'inde, mide ve bağırsak rahatsızlıkları ile ilgili en az 1 belirti olduğu tespit edildi. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Berat Ebik, koronavirüs geçirenlerde en sık görünen şikayetin karın ağrısı olduğunu daha sonra ishal, gaz, şişkinlik, bulantı, kusma ve kabızlık gibi belirtileri olanların da sık sık polikliniklerine başvurduğunu söyledi. 

'HASTALARIN YÜZDE 2'SİNDE ÜLSER OLUŞTU'

Yaptıkları araştırmada 3 bin hastanın yüzde 50'sinde belirti olduğunu, yüzde 2'sinde de ülser oluştuğunu kaydeden Dr. Ebik, "Şikayetlerin büyük kısmı aslında viral enfeksiyondan sonra olan gastrointestinal sistemin hareketleri, virüsün kendisinden kaynaklanan bozulmasına bağlıydı. Bunların çoğu geçici ama bir kısmı 1 ile 3 ay arası sürebiliyor veya hasta bu şikayeti nedeniyle hekime başvurmak zorunda kalabiliyor. Ülsere dönüşmüyor ama aylarca süren, hastanın hayatını etkileyen, kalitesini bozan, yediği yiyeceklerden tat almasını engelleyen şekle dönüşüyor. Hastanın iş hayatını da yaşam tarzını da etkileyebiliyor. Hasta bu şikayetleri nedeniyle sık sık doktora gitmek zorunda kalıyor. Çok fazla ilaç kullanması gerekiyor. Eğer bu belirtileri uzun sürüyorsa bir uzmana görünmeli. Ön tetkiklerini yaptırıp tedavisi düzenlenir. Her 2 koronavirüs hastasından en az 1'inde gastrointestinal sistemle ilgili belirti kalıyor" dedi.

'AĞIR VE YAĞLI YEMEKLERDEN KAÇINILMALI'

Dr. Berat Ebik, sadece koronavirüs değil diğer viral enfeksiyonlardan sonra da karın ağrısı, gaz, şişkinlik gibi bağırsağın çalışmasını bozan şikayetler olabildiğini dile getirerek, "Önerimiz; koronavirüs ve diğer viral enfeksiyonlar veya bakteriyel enfeksiyonlar da dahil bu tip bir enfeksiyon geçiren kişilerin en azından bu dönemde diyetlerine devam etmeleri. Özellikle ağır ve yağlı yemeklerden kaçınmaları, tuzlu yiyecekleri çok fazla tüketmemeleri gerekir. Tuz bulantılarını artırabilir, ağır yağlı yiyecekler hem hazımsızlık hem şişkinlik yapabilir. Bazı hastalarda da ishale sebep olabilir. Daha hafif, sulu, az yağlı bir diyetle bu dönemi geçirmelerini tavsiye ediyoruz. 3-4 hafta bu şekilde bir perhiz yapınca belirtilerinin çoğunun doktora gelmeden kaybolabileceğini söyleyebilirim" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid19GastrointestinalDr. Berat EbikGazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
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